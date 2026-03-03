Βαριά η σκιά του πολέμου και στις ευρωαγορές, υποχωρούν ευρώ και στερλίνα
Βαριά η σκιά του πολέμου και στις ευρωαγορές, υποχωρούν ευρώ και στερλίνα
Στις αγορές έχει επικρατήσει κλίμα αποφυγής ρίσκου, με τον χρυσό, παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητα, να καταγράφει ισχυρή άνοδο
Σταθερά σε αρνητικό πρόσημο συνεχίζουν και σήμερα να κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιβαρύνει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 με απώλειες 1,31% στις 615,25 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα. Ο βρετανικός δείκτης FTSE χάνει 0,98% , ο γερμανικός DAX με απώλειες 1,75% , ο γαλλικός CAC 40 -1,21% ενώ ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 1,89% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 -1,70%.
Το ευρώ υποχωρεί κατά 0,39% έναντι του δολαρίου στα 1,16 δολ, ενώ η στερλίνα χάνει 0,50% στα 1,33 δολ.
Οι διεθνείς αγορές παραμένουν υπό πίεση, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι δύο drones έπληξαν την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.
Στις αγορές έχει επικρατήσει κλίμα αποφυγής ρίσκου, με τον χρυσό —παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας— να καταγράφει ισχυρή άνοδο. Οι παγκόσμιες μετοχές παραμένουν υπό πίεση, με τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τις ασιατικές αγορές να κινούνται έντονα πτωτικά. Στην Ασία μάλιστα οι απώλειες ήταν ισχυρές με τον νοτιοκορεατικό Kospi να χάνει πάνω από 7% καταγράφοντας τη χειρότερη μέρα του εδώ και 19 μήνες.
Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, λόγω ανησυχιών ότι η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει τις ενεργειακές υποδομές και να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών καυσίμων, ενισχύοντας τους πληθωριστικούς κινδύνους. Το brent πριν από λίγο ξεπέρασε και τα 80 δολάρια το βαρέλι.
Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κάνει σήμερα άλμα 20% μετά τη χθεσινή άνοδο κατά σχεδόν 40%, τη ν ώρα μάλιστα που οι αναλυτές βλέπουν ότι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από Exxon, TotalEnergies και Shell βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω του πολέμου με το Ιράν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 με απώλειες 1,31% στις 615,25 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα. Ο βρετανικός δείκτης FTSE χάνει 0,98% , ο γερμανικός DAX με απώλειες 1,75% , ο γαλλικός CAC 40 -1,21% ενώ ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 1,89% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 -1,70%.
Το ευρώ υποχωρεί κατά 0,39% έναντι του δολαρίου στα 1,16 δολ, ενώ η στερλίνα χάνει 0,50% στα 1,33 δολ.
Οι διεθνείς αγορές παραμένουν υπό πίεση, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι δύο drones έπληξαν την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.
Στις αγορές έχει επικρατήσει κλίμα αποφυγής ρίσκου, με τον χρυσό —παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας— να καταγράφει ισχυρή άνοδο. Οι παγκόσμιες μετοχές παραμένουν υπό πίεση, με τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τις ασιατικές αγορές να κινούνται έντονα πτωτικά. Στην Ασία μάλιστα οι απώλειες ήταν ισχυρές με τον νοτιοκορεατικό Kospi να χάνει πάνω από 7% καταγράφοντας τη χειρότερη μέρα του εδώ και 19 μήνες.
Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, λόγω ανησυχιών ότι η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει τις ενεργειακές υποδομές και να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών καυσίμων, ενισχύοντας τους πληθωριστικούς κινδύνους. Το brent πριν από λίγο ξεπέρασε και τα 80 δολάρια το βαρέλι.
Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κάνει σήμερα άλμα 20% μετά τη χθεσινή άνοδο κατά σχεδόν 40%, τη ν ώρα μάλιστα που οι αναλυτές βλέπουν ότι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από Exxon, TotalEnergies και Shell βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω του πολέμου με το Ιράν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα