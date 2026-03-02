Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street - Απορρόφησε τους κλυδωνισμούς από τον πόλεμο στο Ιράν

Ιδιαίτερα νευρική ήταν η συνεδρίαση της αμερικανικής αγοράς με συνεχείς εναλλαγές προσήμων, αλλά αγοραστικό ενδιαφέρον για τις Big Tech - Μεγάλες κερδισμένες οι ενεργειακές και αμυντικές εταιρείες που θα επωφεληθούν από τον πόλεμο

Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, κόντρα στο αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις περισσότερες αγορές διεθνώς με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τους κλυδωνισμούς σε εμπόριο και ενέργεια. Εξάλλου, πολλοί επενδυτές εντόπισαν ευκαιρίες για αγορές, εκμεταλλευόμενοι την αρχική καθίζηση των τιμών, με αποτέλεσμα οι δείκτες είτε να περιορίσουν αισθητά είτε και να μηδενίσουν τελείως τις αρχικές τους απώλειες.



Στο ταμπλό, ο Dow Jones μετά από συνεχείς αυξομειώσεις «έκλεισε» τελικά με μικρή πτώση 0,15% στις 48.904 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 βρέθηκε οριακά σε θετικό έδαφος στο +0,04% και τις 6.881 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που ενισχύθηκε κατά 0,36% στις 22.748 μονάδες.







«Με εκπλήσσει απόλυτα το πόσο ανθεκτικές είναι οι αμερικανικές αγορές απέναντι στον γεωπολιτικό κίνδυνο. Το γεγονός ότι υπήρξε ολόκληρο Σαββατοκύριακο για να απορροφηθούν οι εξελίξεις έκανε τεράστια διαφορά. Τελικά, η τεχνολογία είναι σήμερα το απόλυτο καταφύγιο, μαζί με τον χρυσό, το δολάριο, το πετρέλαιο και τις μετοχές άμυνας», σχολίασε ο Τζέικ Ντάλαρχαϊντ, της Longbow Asset Management.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο σειρά επιθέσεων κατά του Ιράν, με εκατοντάδες νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.







Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε σημαντική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ιδίως μετά τις πρόσφατες, σε άκαρπες, διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν.



Οι αγορές ανησυχούν πλέον για το ενδεχόμενο γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη υποσχέθηκε περαιτέρω αντίποινα. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του εμφανίστηκε απόλυτα ευχαριστημένος με τις επιτυχίες της αμερικανικής επίθεσης και δήλωσε βέβαιος για την επικράτηση των ΗΠΑ, αν και παραδέχτηκε ότι ο πόλεμος «μπορεί να κρατήσει περισσότερο» από τις τέσσερις με πέντε εβδομάδες που είχε υπολογίσει.



«Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει εκτεταμένη νευρικότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν οδήγησαν σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, λόγω φόβων για διαταραχές στην προσφορά, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές, από το ρεζερβουάρ έως τη λειτουργία των εργοστασίων», δήλωσε ο Νταν Κόουτσγουορθ, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.



«Αν τα προβλήματα επιμείνουν, η αγορά θα αρχίσει να ανησυχεί για νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων. Οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν ή αυξάνουν τα επιτόκια για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό», πρόσθεσε.



Πάντως, παρά τα σενάρια αυτά, οι επενδυτές σήμερα κράτησαν την ψυχραιμία τους και έδειξαν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για να διαπιστώσουν αν η κρίση θα καταλαγιάσει σύντομα ή θα παραταθεί.



«Η διατήρηση ψυχραιμίας και η αποφυγή σπασμωδικών κινήσεων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια είναι κρίσιμη. Δεν υπάρχει λόγος πανικού και μαζικών πωλήσεων με την πρώτη ένδειξη προβλήματος», επεσήμανε ο Κόουτσγουορθ.



Ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής Λούις Ναβελιέ υποστήριξε ότι η στρατιωτική δράση στο Ιράν ενδέχεται τελικά να απομακρύνει μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας, δημιουργώντας τελικά κλίμα ανακούφισης στους επενδυτές, πέρα από την πρόσκαιρη διαταραχή.



Αντίστοιχα, στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase με επικεφαλής τον Μίσλαβ Ματέικα επεσήμαναν ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κλιμάκωση ενδέχεται να αποτελέσει ευκαιρία αγορών, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας παραμένουν θετικά.



Στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley με επικεφαλής τον Μάικ Γουίλσον η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι απίθανο να ανατρέψει τη θετική τους στάση για τις αμερικανικές μετοχές, εκτός εάν υπάρξει απότομη και διαρκής εκτίναξη του πετρελαίου.



Το τελευταίο είναι σαφές ότι θα αποτελέσει παράγοντα-κλειδί, όχι μόνο το πόσο θα ανέβουν οι ενεργειακές τιμές, αλλά κυρίως το πόσο διάστημα θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.



Η αβεβαιότητα γύρω από τις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρύτερου επενδυτικού κλίματος, υποστήριξε σε σημείωμα του ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley. «Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, αλλά μια σταθεροποίηση στην ενέργεια θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στις αγορές, ενώ οι ανησυχίες για μακροχρόνια διαταραχή θα μπορούσαν να επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα»,



«Το πόσο θα παραταθεί αυτή η σύγκρουση — και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στο εμπόριο και την προσφορά αργού — παραμένει αβέβαιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στις αγορές», τόνισε ο Άφνταλ Ράχμαν, της OCBC.



Σημείωσε ότι οι αγορές είχαν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την προηγούμενη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν το 2025, όταν η Ουάσιγκτον έπληξε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα επίλυσης εκείνης της κρίσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον περιορισμένο αντίκτυπο. Όμως, αυτή τη φορά η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή δεδομένου του στρατηγικού ρόλου των Στενών του Ορμούζ στις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές,



Απόψε διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά και πως το Ιράν θα βομβαρδίσει όποιο πλοίο επιχειρήσει διέλευση από την περιοχή.



Στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley με επικεφαλής τον Μάικ Γουίλσον υποστήριξαν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι απίθανο να ανατρέψει τη θετική τους στάση για τις αμερικανικές μετοχές, εκτός εάν υπάρξει απότομη και διαρκής εκτίναξη του πετρελαίου.



Πάντως, για την ώρα το ράλι του πετρελαίου άφησε μεγάλες κερδισμένες της ημέρας τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου, όπως της Exxon Mobil και της Occidental Petroleum, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι αμυντικές βιομηχανίες προσβλέποντας σε κέρδη από μια ακόμη στρατιωτική επιχείρηση.



Τις τελευταίες ξεχώρισε η Lockheed Martin, που αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες στον στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά και η Northrop Grumman με παρόμοια γεωπολιτική έκθεση. Ε



Τεχνολογικές μετοχές με ισχυρούς ισολογισμούς όπως η Nvidia και η Microsoft κινήθηκαν επίσης ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αγόρασαν μετοχές τεχνολογίας μετά το αρχικό ξεπούλημα.



Αντίθετα, στις χαμένες μετοχές της ημέρας συμπεριλήφθηκαν τίτλοι που συνδέονται με ταξίδια και τουρισμό, κλάδους που δοκιμάζονται από τις ανησυχίες για λειτουργικές διαταραχές και αυξημένο κόστος καυσίμων.



Ειδικά οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών όπως η United Airlines και η American Airlines δέχτηκαν σημαντικές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για πτώση της ζήτησης και υψηλότερο κόστος λειτουργίας λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας.







02.03.2026, 23:12