Βαριές απώλειες στις ασιατικές αγορές λόγω Ιράν, 7% πτώση του Kospi στη Νότια Κορέα
Απώλειες 10% για Samsung Electronics και 11% SK Hynix, ενώ αμυντικές μετοχές ενισχύθηκαν πάνω από 20%
Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού υποχώρησαν, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα της, επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα και ενισχύοντας τη διάθεση αποφυγής ρίσκου.
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ. Τα συμβόλαια αμερικανικού αργού ενισχύονταν νωρίτερα κατά 1,4%, στα 72,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραφε άνοδο 1,87%, στα 79,2 δολάρια.
Περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως διέρχονταν κατά μέσο όρο από τα Στενά το προηγούμενο έτος, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών αργού, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.
Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi καταγραφεί πτώση 7,24 %, με τις μετοχές της Samsung Electronics και της SK Hynix να υποχωρούν κατά σχεδόν 10% και 11% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι μετοχές εταιρειών του αμυντικού κλάδου κατέγραψαν εντυπωσιακά κέρδη, με ορισμένους τίτλους να ενισχύονται πάνω από 20%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον Kospi-200 υποχώρησαν σχεδόν 8%%, ενεργοποιώντας προσωρινό μηχανισμό περιορισμού διακυμάνσεων («sidecar»), ο οποίος ανέστειλε για πέντε λεπτά τις συναλλαγές στο συγκεκριμένο συμβόλαιο.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωνε απώλειες 1,34%, μετά το οριακό κέρδος που είχε καταγράψει τη Δευτέρα, αποτελώντας μία από τις λίγες αγορές που κινήθηκαν θετικά στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 διεύρυνε τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας, υποχωρώντας κατά 3,06%, υπό την πίεση των ενεργειακών μετοχών και των κυκλικών τίτλων κατανάλωσης, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε πτώση 3,24%.
Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,13%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 σημείωνε πτώση 1,54%.
