Τροποποιήσεις στις επικουρικές συντάξεις, πώς επηρεάζονται χρόνοι, ποσά και προϋποθέσεις
Τροποποιήσεις στις επικουρικές συντάξεις, πώς επηρεάζονται χρόνοι, ποσά και προϋποθέσεις
Νέα ρύθμιση αλλάζει την απονομή επικουρικών με διαδοχική ασφάλιση, αναθέτοντας την ευθύνη στο τελευταίο Ταμείο και αντιμετωπίζοντας τον χρόνο ενιαία, με στόχο τη μείωση καθυστερήσεων που φτάνουν έως τέσσερα χρόνια
Το υπουργείο Εργασίας προωθεί νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο απονέμονται οι επικουρικές συντάξεις όταν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο σε περισσότερα από ένα επικουρικά ταμεία.
Η βασική τομή της ρύθμισης είναι σαφής: όταν υπάρχει διαδοχικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης, η σύνταξη θα απονέμεται από το τελευταίο Ταμείο στο οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος πριν από τη συνταξιοδότηση. Με άλλα λόγια, το τελευταίο επικουρικό ταμείο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση της αίτησης και την έκδοση της απόφασης, ανεξάρτητα από το πού έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός ενσήμων.
Στόχος της παρέμβασης είναι να σταματήσει η διαδοχική ασφάλιση να λειτουργεί ως τροχοπέδη στην απονομή της επικουρικής σύνταξης. Το τελευταίο Ταμείο θα φέρει την ευθύνη για τη διαδικασία, ενώ ο συνολικός ασφαλιστικός χρόνος θα αντιμετωπίζεται ενιαία, ώστε η απονομή να γίνεται ταχύτερα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, περιορίζοντας την πολυπλοκότητα που επί χρόνια οδηγούσε σε μεγάλες καθυστερήσεις.
Μέχρι σήμερα ίσχυε διαφορετικό μοντέλο. Αρμόδιος για την απονομή θεωρούνταν ο φορέας στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και στον οποίο πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της λογικής αποδεικνυόταν ιδιαίτερα χρονοβόρα. Για να διαπιστωθεί ποιος φορέας κατείχε τον μεγαλύτερο χρόνο, απαιτούνταν ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών επικουρικής ασφάλισης, διασταυρώσεις στοιχείων και εσωτερική αλληλογραφία.
Στην πράξη, πριν ακόμη ξεκινήσει η ουσιαστική επεξεργασία της αίτησης, χάνονταν μήνες μόνο και μόνο για να καθοριστεί ποια υπηρεσία θα αναλάβει τον φάκελο.
Ο μηχανισμός αυτός είχε ως συνέπεια οι επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση να καθυστερούν αισθητά περισσότερο σε σύγκριση με τις «απλές» επικουρικές, όπου ο χρόνος ασφάλισης είχε διανυθεί σε ένα και μόνο Ταμείο.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμη και τα τέσσερα χρόνια, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για ασφαλισμένους με δύο επικουρικά ταμεία προσεγγίζει τα δύο έτη. Το πρόβλημα αντανακλάται και στον όγκο των εκκρεμοτήτων: περίπου 43.000 αιτήσεις επικουρικής σύνταξης παραμένουν σε αναμονή, εκ των οποίων οι 33.000 καθυστερούν για πολλούς μήνες ή και χρόνια. Σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων συνδέεται με τον μη έγκαιρο συνυπολογισμό του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, ενώ οι συγκεκριμένες υποθέσεις απαιτούν πρόσθετους ελέγχους και διαχείριση, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η βασική τομή της ρύθμισης είναι σαφής: όταν υπάρχει διαδοχικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης, η σύνταξη θα απονέμεται από το τελευταίο Ταμείο στο οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος πριν από τη συνταξιοδότηση. Με άλλα λόγια, το τελευταίο επικουρικό ταμείο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση της αίτησης και την έκδοση της απόφασης, ανεξάρτητα από το πού έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός ενσήμων.
Στόχος της παρέμβασης είναι να σταματήσει η διαδοχική ασφάλιση να λειτουργεί ως τροχοπέδη στην απονομή της επικουρικής σύνταξης. Το τελευταίο Ταμείο θα φέρει την ευθύνη για τη διαδικασία, ενώ ο συνολικός ασφαλιστικός χρόνος θα αντιμετωπίζεται ενιαία, ώστε η απονομή να γίνεται ταχύτερα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, περιορίζοντας την πολυπλοκότητα που επί χρόνια οδηγούσε σε μεγάλες καθυστερήσεις.
Μέχρι σήμερα ίσχυε διαφορετικό μοντέλο. Αρμόδιος για την απονομή θεωρούνταν ο φορέας στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και στον οποίο πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της λογικής αποδεικνυόταν ιδιαίτερα χρονοβόρα. Για να διαπιστωθεί ποιος φορέας κατείχε τον μεγαλύτερο χρόνο, απαιτούνταν ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών επικουρικής ασφάλισης, διασταυρώσεις στοιχείων και εσωτερική αλληλογραφία.
Στην πράξη, πριν ακόμη ξεκινήσει η ουσιαστική επεξεργασία της αίτησης, χάνονταν μήνες μόνο και μόνο για να καθοριστεί ποια υπηρεσία θα αναλάβει τον φάκελο.
Ο μηχανισμός αυτός είχε ως συνέπεια οι επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση να καθυστερούν αισθητά περισσότερο σε σύγκριση με τις «απλές» επικουρικές, όπου ο χρόνος ασφάλισης είχε διανυθεί σε ένα και μόνο Ταμείο.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμη και τα τέσσερα χρόνια, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για ασφαλισμένους με δύο επικουρικά ταμεία προσεγγίζει τα δύο έτη. Το πρόβλημα αντανακλάται και στον όγκο των εκκρεμοτήτων: περίπου 43.000 αιτήσεις επικουρικής σύνταξης παραμένουν σε αναμονή, εκ των οποίων οι 33.000 καθυστερούν για πολλούς μήνες ή και χρόνια. Σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων συνδέεται με τον μη έγκαιρο συνυπολογισμό του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, ενώ οι συγκεκριμένες υποθέσεις απαιτούν πρόσθετους ελέγχους και διαχείριση, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα