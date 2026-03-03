Τροποποιήσεις στις επικουρικές συντάξεις, πώς επηρεάζονται χρόνοι, ποσά και προϋποθέσεις

Νέα ρύθμιση αλλάζει την απονομή επικουρικών με διαδοχική ασφάλιση, αναθέτοντας την ευθύνη στο τελευταίο Ταμείο και αντιμετωπίζοντας τον χρόνο ενιαία, με στόχο τη μείωση καθυστερήσεων που φτάνουν έως τέσσερα χρόνια