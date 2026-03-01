Reuters: Αλμα 10% στις τιμές του πετρελαίου πριν καν ανοίξουν οι αγορές, κοντά στα $80 το Μπρεντ μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά περίπου 10% φθάνοντας κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι στις εξωχρηματιστηριακές (over the counter) συναλλαγές της Κυριακής, σύμφωνα με traders που επικαλείται το Reuters, καθώς τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν αύξησαν τους γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή.



Την ίδια ώρα, αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν η κρίση επιδεινωθεί ή παραταθεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμα και προς τα 100 δολάρια.

----

Σε επιφυλακή η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή