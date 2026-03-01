Η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή σε επιφυλακή για την αγορά καυσίμων
Η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή σε επιφυλακή για την αγορά καυσίμων
Εντατικοί έλεγχοι και παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο – Πάνω από 200 έλεγχοι σε πρατήρια από το Σάββατο
Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η αγορά καυσίμων, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχωρά σε άμεση και εντατική παρέμβαση, ενεργοποιώντας εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής, από το μεσημέρι του Σαββάτου παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, καθώς και η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και, κυρίως, την προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, η Αρχή ενεργοποίησε από χθες εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, από χθες έως και σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων.
Η Αρχή καθιστά σαφές ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς, στοχευμένοι και αυστηροί. Από τη Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι εντείνονται περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.
Όπως επισημαίνεται, η προστασία των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Αρχή, η οποία παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θα παρεμβαίνει άμεσα όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής, από το μεσημέρι του Σαββάτου παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εξέλιξη των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, καθώς και η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και, κυρίως, την προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, η Αρχή ενεργοποίησε από χθες εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, από χθες έως και σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων.
Η Αρχή καθιστά σαφές ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς, στοχευμένοι και αυστηροί. Από τη Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι εντείνονται περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.
Όπως επισημαίνεται, η προστασία των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Αρχή, η οποία παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θα παρεμβαίνει άμεσα όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα