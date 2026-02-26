Πλειστηριασμοί: Στο… disaster προσκήνιο ξανά ΑΕΓΕΚ και Εδραση-Ψαλλίδας (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Στο… disaster προσκήνιο ξανά ΑΕΓΕΚ και Εδραση-Ψαλλίδας (pics)

Οι δύο ιστορικές τεχνικές εταιρείες βρίσκονται για μια ακόμη φορά αντιμέτωπες με το ηλεκτρονικό σφυρί - Ποια ακίνητα μπαίνουν στο στόχαστρο και η πορεία τους από τις ένδοξες εποχές μέχρι την πτώση

Πλειστηριασμοί: Στο… disaster προσκήνιο ξανά ΑΕΓΕΚ και Εδραση-Ψαλλίδας (pics)
Ένα ακόμη «ραντεβού» με τους πλειστηριασμούς δίνουν σήμερα και αύριο δύο ιστορικές τεχνικές εταιρείες που αν και έζησαν περιόδους δόξας στο παρελθόν, βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο.

Η ΑΕΓΕΚ
Για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί σε βάρος της ΑΕΓΕΚ, με επισπεύδουσα την Alpha Bank που αφορούν ισάριθμα αγροκτήματα στο Αγρίνιο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης