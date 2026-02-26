Πλειστηριασμοί: Στο… disaster προσκήνιο ξανά ΑΕΓΕΚ και Εδραση-Ψαλλίδας (pics)
Πλειστηριασμοί: Στο… disaster προσκήνιο ξανά ΑΕΓΕΚ και Εδραση-Ψαλλίδας (pics)
Οι δύο ιστορικές τεχνικές εταιρείες βρίσκονται για μια ακόμη φορά αντιμέτωπες με το ηλεκτρονικό σφυρί - Ποια ακίνητα μπαίνουν στο στόχαστρο και η πορεία τους από τις ένδοξες εποχές μέχρι την πτώση
Ένα ακόμη «ραντεβού» με τους πλειστηριασμούς δίνουν σήμερα και αύριο δύο ιστορικές τεχνικές εταιρείες που αν και έζησαν περιόδους δόξας στο παρελθόν, βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο.
Η ΑΕΓΕΚ
Για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί σε βάρος της ΑΕΓΕΚ, με επισπεύδουσα την Alpha Bank που αφορούν ισάριθμα αγροκτήματα στο Αγρίνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η ΑΕΓΕΚ
Για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί σε βάρος της ΑΕΓΕΚ, με επισπεύδουσα την Alpha Bank που αφορούν ισάριθμα αγροκτήματα στο Αγρίνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα