Wall Street: Sell off με βουτιά 800 μονάδων για τον Dow Jones, ανασφάλεια γύρω από τους δασμούς και την AI

Βαρίδια στη συνεδρίαση η κλιμακούμενη ένταση γύρω από τους δασμούς, αλλά και η ανασφάλεια γύρω από την επίδραση της AI στην οικονομία - Διψήφια πτώση για τη μετοχή της IBM