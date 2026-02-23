Wall Street: Sell off με βουτιά 800 μονάδων για τον Dow Jones, ανασφάλεια γύρω από τους δασμούς και την AI
Wall Street: Sell off με βουτιά 800 μονάδων για τον Dow Jones, ανασφάλεια γύρω από τους δασμούς και την AI
Βαρίδια στη συνεδρίαση η κλιμακούμενη ένταση γύρω από τους δασμούς, αλλά και η ανασφάλεια γύρω από την επίδραση της AI στην οικονομία - Διψήφια πτώση για τη μετοχή της IBM
Με γενικευμένο sell off ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στη Wall Street, με τον Dow Jones να υποχωρεί πάνω από 800 μονάδες, στον απόηχο της κλιμάκωσης από πλευράς Τραμπ στο μέτωπο των δασμών. Σημαντικό βαρίδι για τον Dow Jones, αποδείχτηκε και η μετοχή της IBM, που είχε διψήφια πτώση, μετά την παρουσίαση από την Anthropic νέων προγραμματιστικών δυνατοτήτων για το προϊόν Claude Code.
Συγκεκριμένα για τους δείκτες ο Dow Jones υποχώρησε 1,66 στις 48.804 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 1,04% στις 6.837 μονάδες και ο Nasdaq είχε σημαντική πτώση 1,13% στις 22.637 μονάδες.
Οι ανησυχίες για το τι μπορεί να σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη για την οικονομία εντάθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά τη δημοσίευση ανάλυσης της Citrini Research, σύμφωνα με την οποία η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να πλήξει την ευρύτερη οικονομία, οδηγώντας την ανεργία στο 10%.
Στον αντίποδα, κλάδοι όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά υπεραπέδωσαν. Οι μετοχές της Walmart και της Procter & Gamble ηγήθηκαν της ανόδου στον συγκεκριμένο τομέα, ενισχυόμενες κατά 2% η καθεμία.
Υπενθυμίζεται, ότι το Σάββατο ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι αυξάνει τον παγκόσμιο δασμό στο 15%, από το 10%, που είχε ανακοινώσει την Παρασκευή. Πρόσθεσε ότι τα νέα μέτρα θα τεθούν σε άμεση ισχύ, αν και παραμένει ασαφές το εάν έχουν υπογραφεί τα σχετικά επίσημα έγγραφα, που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι επιπλέον δασμοί θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.
Σε μια κίνηση «αντιποίνων», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα, ότι βάζει στον πάγο προσωρινά την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας, που έχει επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον αντίποδα, το Bitcoin κατέγραψε πτώση, διολισθαίνοντας κάτω από τα 65.000 δολάρια. Παραμένει χαμηλότερα κατά περισσότερο από 4%, καθώς συνεχίζεται η έντονη διόρθωση του κρυπτονομίσματος.
Συγκεκριμένα για τους δείκτες ο Dow Jones υποχώρησε 1,66 στις 48.804 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 1,04% στις 6.837 μονάδες και ο Nasdaq είχε σημαντική πτώση 1,13% στις 22.637 μονάδες.
Νέα πίεση για τις μετοχές λογισμικούΜετοχές λογισμικού, όπως της Microsoft και της CrowdStrike, βρέθηκαν εκ νέου υπό πίεση, καθώς οι ανησυχίες για τη διαταραχή, που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να βαραίνουν την αγορά. Η Microsoft υποχώρησε κατά 3%, ενώ η CrowdStrike κατέγραψε πτώση 11%. Ο εν λόγω κλάδος δεν είναι ο μόνος που πλήττεται το τελευταίο διάστημα από τους φόβους γύρω από την ΑΙ. Μετοχές που συνδέονται με τον κλάδο των logistics, τα εμπορικά ακίνητα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν επίσης σημειώσει απώλειες μέσα στον μήνα.
Οι ανησυχίες για το τι μπορεί να σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη για την οικονομία εντάθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά τη δημοσίευση ανάλυσης της Citrini Research, σύμφωνα με την οποία η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να πλήξει την ευρύτερη οικονομία, οδηγώντας την ανεργία στο 10%.
Στον αντίποδα, κλάδοι όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά υπεραπέδωσαν. Οι μετοχές της Walmart και της Procter & Gamble ηγήθηκαν της ανόδου στον συγκεκριμένο τομέα, ενισχυόμενες κατά 2% η καθεμία.
Η ένταση γύρω από τους δασμούς καλά κρατείΟ Ντόναλντ Τραμπ πάντως, δεν φαίνεται να υποχωρεί στο μέτωπο των δασμών και υποστήριξε σήμερα μέσω Truth Social, ότι διατηρεί τη δυνατότητα να αυξήσει περαιτέρω τους δασμούς, προειδοποιώντας για υψηλότερες επιβαρύνσεις σε χώρες που θα επιχειρήσουν να «παίξουν παιχνίδια», μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, να ακυρώσει την περασμένη εβδομάδα τους «ανταποδοτικούς» δασμούς του.
Υπενθυμίζεται, ότι το Σάββατο ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι αυξάνει τον παγκόσμιο δασμό στο 15%, από το 10%, που είχε ανακοινώσει την Παρασκευή. Πρόσθεσε ότι τα νέα μέτρα θα τεθούν σε άμεση ισχύ, αν και παραμένει ασαφές το εάν έχουν υπογραφεί τα σχετικά επίσημα έγγραφα, που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι επιπλέον δασμοί θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.
Σε μια κίνηση «αντιποίνων», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα, ότι βάζει στον πάγο προσωρινά την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας, που έχει επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άνοδος για τον χρυσό – Νέα πτώση για το BitcoinΌπως συμβαίνει πάντα σε περιόδους έντασης και ανασφάλειας, οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι νέοι δασμοί ενίσχυσαν την αβεβαιότητα για τις προοπτικές του πληθωρισμού και της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο spot χρυσός σημείωσε άνοδο περίπου 2%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύθηκαν σχεδόν 3%.
Στον αντίποδα, το Bitcoin κατέγραψε πτώση, διολισθαίνοντας κάτω από τα 65.000 δολάρια. Παραμένει χαμηλότερα κατά περισσότερο από 4%, καθώς συνεχίζεται η έντονη διόρθωση του κρυπτονομίσματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα