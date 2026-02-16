Οι φρέσκιες δημοσκοπήσεις, τα πάνω και κάτω της ΝΔ, η πρόεδρος Μαρία και ο Αλέξης, ο πράσινος σύμβουλος της Βιολάντα, η Goldair, η Τρ. Πειραιώς και το Θριάσιο
Χαίρετε, νοτιάς και αφρικανική σκόνη θολώνει από χθες την ατμόσφαιρα, ενώ στο μεταξύ γκούγκλαρα τον καιρό για την άλλη Δευτέρα, που είναι το τριημεράκι της Καθαράς Δευτέρας
Ας με συγχωρήσουν οι μετεωρολόγοι αλλά δεν κατάλαβα τίποτα, κάτι σαν… άμα δεν βρέξει θα χιονίσει, αλλά μπορεί και να ’χουμε ήλιο! Δεν βλέπω να πτοείται κανείς πάντως, νομίζω ότι οι κρατήσεις είναι φουλ παντού στα χειμερινά θέρετρα, αλλά και στα καρναβάλια, Γαλαξίδι κ.λπ.
Φρέσκες δημοσκοπήσεις: Υποχωρεί η Καρυστιανού, σταθερός ο Τσίπρας, σφάζονται 4 για τη 2η θέση
-Στα τρέχοντα τώρα, εντός της εβδομάδας θα έχουμε φρέσκιες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω όλες οι έρευνες τι βγάζουν, αλλά έχω εικόνα από την πηγή μου, νομίζω όμως ότι η τάση είναι ίδια. Γενικότερα και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία των μετρήσεων η κυβέρνηση συνεχίζει την ελαφρά ανοδική πορεία που καταγράφει από την έναρξη της χρονιάς, μη φανταστείτε τρομερά πράγματα, μισή μονάδα άντε λίγο παραπάνω. Δεν ισχύει το ίδιο βέβαια και για τους υπόλοιπους. Η Καρυστιανού δείχνει σημάδια ελαφράς κόπωσης και υποχωρεί τόσο σε δυνητική πρόθεση ψήφου όσο και σε δημοφιλία, όχι όμως κάτι σπουδαίο, δεύτερη παραμένει. Ο Τσίπρας διατηρεί τις μέτριες επιδόσεις αλλά εμφανίζει σταθερότητα, δείγμα ότι «μπετονάρει» ένα συγκεκριμένο ακροατήριο και είναι τρίτος. Επαναλαμβάνω, αυτά τα δύο «κόμματα» μετρούνται ανεπίσημα γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί. Είναι λοιπόν στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ στο 30%-31%, η πρόεδρος Μαρία στο 14%, ο Αλέξης μας στο 12,5% και λίγο πιο κάτω τσίμα τσίμα ο Νίκος με τη Ζωίτσα που έπεσε, γι’ αυτό και φωνάζει παραπάνω. Έτσι, με την απόλυτη ρευστότητα που επικρατεί δεξιότερα και αριστερότερα της ΝΔ, αναδεικνύεται το στοιχείο που θέλει τη 2η θέση να τη διεκδικούν 4 κόμματα. Με απλά λόγια, η μεταξύ τους απόσταση είναι σχεδόν στα όρια του στατιστικού λάθους, που σημαίνει ότι ο 2ος μπορεί να βρεθεί 5ος και τούμπαλιν.
Τα καλά και τα κακά για το Μαξίμου
-Το θετικό για την κυβέρνηση έχει να κάνει με τη θεαματική, όπως μου λένε, άνοδο των ποσοστών στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Οι αυξήσεις μισθών που φάνηκαν τέλος Ιανουαρίου λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών συντηρεί σε ένα ευρύ κομμάτι της κοινωνίας την εικόνα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και εξαντλεί κάθε δημοσιονομική δυνατότητα για παροχή μόνιμων μέτρων στήριξης έναντι της ακρίβειας. Δείχνει παράλληλα και κάτι άλλο. Καλές οι θεσμικές εξαγγελίες και η Αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά στο τέλος οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο την τσέπη. Από την άλλη, το αναμενόμενο κακό που σας προείπα έχει να κάνει με την εικόνα στον αγροτικό πληθυσμό που δεν συνέρχεται εύκολα.
Οδηγίες προς ναυτιλλομένους
-Με δεδομένο ότι μέσα στην εβδομάδα θα απουσιάζει για αρκετές μέρες στο εξωτερικό (Άμπου Ντάμπι και Νέο Δελχί), ο Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει τη σημερινή παρουσία του στην κοπή πίτας του οργανωτικού της ΝΔ σε ξενοδοχείο της λεωφόρου Συγγρού για να δώσει τα πολιτικά μηνύματα και να θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε εγρήγορση με δεδομένο ότι το 2026 είναι χρονιά προεκλογική. Οδηγίες προς ναυτιλλομένους κανονικά δηλαδή, καθώς η κινητοποίηση του μηχανισμού λειτουργεί συσπειρωτικά.
Στο Υπουργικό το μπλόκο στα social
-Την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο το Υπουργικό του Φεβρουαρίου, οπότε εκεί αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και το τελικό σχέδιο για το μπλόκο για τα social media στα ανήλικα από τα 15 και κάτω. Μου λένε ότι στο Μ.Μ έχουν μετρήσει τη δημοφιλία του μέτρου και η αποδοχή του είναι συντριπτική τόσο στο γενικό κοινό, όσο και στο κοινό της ΝΔ.
Επένδυση στην Ινδία
-Δεν ήταν μόνο οι αμφιβολίες του Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ που τον έκαναν να αρνηθεί ακόμη μία φορά την πρόσκληση για την Ουάσιγκτον, αλλά και το γεγονός ότι δεν ήθελε να ακυρώσει την παρουσία του στο μεγάλο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Ο Μητσοτάκης θα πάει στο Νέο Δελχί με την απευθείας πτήση από την Αθήνα που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες και γενικώς η Ελλάδα επενδύει ιδιαίτερα στη σχέση με την Ινδία, με δεδομένο ότι είναι μια τεράστια αγορά 1,4 δισ. ανθρώπων που, εκτός από τον τουρισμό, έχει να «δώσει» σε τεχνολογία, αμυντική συνεργασία, διμερές εμπόριο κ.λπ.
Ο “πράσινος” πραγματογνώμονας της Βιολάντα
