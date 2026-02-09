UniCredit: Επιστρέφει €50 δισ. στους μετόχους έως το 2030

Η UniCredit προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 5%, οδηγώντας τα κέρδη περίπου στα 11 δισ. ευρώ φέτος και στα 13 δισ. ευρώ το 2028 - Τι δήλωσε ο Αντρέα Ορσέλ