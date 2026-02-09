UniCredit: Επιστρέφει €50 δισ. στους μετόχους έως το 2030
Η UniCredit προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 5%, οδηγώντας τα κέρδη περίπου στα 11 δισ. ευρώ φέτος και στα 13 δισ. ευρώ το 2028 - Τι δήλωσε ο Αντρέα Ορσέλ
Η UniCredit SpA σχεδιάζει να επιστρέψει περίπου 50 δισ. ευρώ (59 δισ. δολάρια) στους επενδυτές έως το 2030, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Αντρέα Ορσέλ δεσμεύεται για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και της δημιουργίας κεφαλαίου την επόμενη πενταετία.
Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο ανακοίνωσε ότι θα διανέμει το 80% των κερδών μέσω συνδυασμού μερισμάτων σε μετρητά και επαναγορών μετοχών, ως τακτική πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, ενώ θα εξετάζει κάθε χρόνο πρόσθετες αποδόσεις ανάλογα με το πλεονάζον κεφάλαιο. Η UniCredit προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 5%, οδηγώντας τα κέρδη περίπου στα 11 δισ. ευρώ φέτος και στα 13 δισ. ευρώ το 2028.
Από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2021, ο Ορσέλ έχει προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας, αποχώρηση από δραστηριότητες χαμηλής απόδοσης και ανακατανομή πόρων σε πιο κερδοφόρους τομείς. Ο επικεφαλής της τράπεζας ποντάρει σε αυξημένα έσοδα από προμήθειες για την ενίσχυση των εσόδων, καθώς τα περιθώρια δανεισμού δέχονται πιέσεις, ενώ μεταφέρει πόρους στο εμπορικό δίκτυο για την αύξηση του μεριδίου αγοράς.
