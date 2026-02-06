Έρχεται αυστηρότερο πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο: Στο στόχαστρο μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες και τα «μίνι καζίνο» της γειτονιάς
Νέο νομοθετικό πλαίσιο επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Στα 1,67 δισ. ευρώ ο τζίρος του, ενώ οι φορολογικές απώλειες για το Δημόσιο υπολογίζονται σε τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο
Το πλαίσιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν περιορίζεται σε αυστηρότερα πρόστιμα ή σε αποσπασματικούς ελέγχους. Στόχος είναι να περιοριστεί η τροφοδοσία του παράνομου τζόγου στα πρώτα του βήματα, τη στιγμή που ο ανώνυμος χρήστης οδηγείται εύκολα, με λίγα κλικ, σε πλατφόρμες χωρίς άδεια. Είτε αυτό γίνεται μέσα από περιεχόμενο και έμμεση προώθηση στα social media, είτε μέσα από «ουδέτερα» άρθρα που καταλήγουν σε links, είτε μέσα από φυσικούς χώρους που αξιοποιούνται ως βιτρίνες για φρουτάκια και live καζίνο, εκτός ουσιαστικού ελέγχου.
Στο σκέλος της διαφήμισης, το νομοσχέδιο δεν αλλάζει το καθεστώς της νόμιμης προβολής αδειοδοτημένων παρόχων, η οποία συνεχίζει να επιτρέπεται κανονικά. Αυτό που μπαίνει υπό έλεγχο είναι η προώθηση μη αδειοδοτημένων πλατφορμών μέσω influencers, social media και sites, είτε άμεσα είτε έμμεσα, χωρίς σήμανση και εκτός ρυθμιστικού πλαισίου. Ο έλεγχος εστιάζει στο τελικό link και στον πάροχο που προβάλλεται, όχι στη διαφήμιση αυτή καθαυτή.
Πλαίσιο παρεμβάσεων
Με βάση όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί και όσα βρίσκονται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας, το πλαίσιο παρεμβάσεων που ενεργοποιείται περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις σε όλα τα επίπεδα του παράνομου τζόγου:
• ελέγχους σε influencers, social media λογαριασμούς και sites για προώθηση μη αδειοδοτημένων πλατφορμών
• διαχωρισμό νόμιμης διαφήμισης από έμμεση ή συγκεκαλυμμένη προώθηση παράνομου τζόγου
• ταχύτερο μπλοκάρισμα μη αδειοδοτημένων site, mirror pages και proxy domains
• αυστηροποίηση του πλαισίου για affiliate σχήματα και ενδιάμεσους
• ενίσχυση και διαρκή επικαιροποίηση της μαύρης λίστας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και στενότερη συνεργασία με ΑΑΔΕ, Δικαιοσύνη και δήμους
• σφράγισμα καταστημάτων και αφαίρεση άδειας λειτουργίας για internet café και λέσχες με παράνομα παίγνια
• ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για παρεμπόδιση ελέγχων
• αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων εντοπισμού και ανάλυσης δεδομένων.
Η ΕΕΕΠ διατηρεί ήδη μαύρη λίστα με περισσότερους από 11.000 μη αδειοδοτημένους ιστότοπους, ωστόσο οι ίδιες οι Αρχές αναγνωρίζουν ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η ταχύτητα εφαρμογής και όχι απλώς η καταγραφή. Γι’ αυτό και το νέο πλαίσιο μεταφέρει το βάρος στην άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών αποκλεισμού.
