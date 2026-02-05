Η Τράπεζα της Αγγλίας κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα της Αγγλίας Επιτόκια

Η Τράπεζα της Αγγλίας κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%

Στην προηγούμενη συνεδρίαση η κεντρική τράπεζα είχε μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 3,75% κατά την πρώτη συνεδρίαση του 2026, επιλέγοντας τη στάση αναμονής απέναντι στις αντικρουόμενες ενδείξεις της οικονομίας.

Η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (Monetary Policy Committee – MPC) ψήφισε με οριακή πλειοψηφία 5-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, τον Δεκέμβριο, η κεντρική τράπεζα είχε μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, σε μια επίσης οριακή ψηφοφορία.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο έδειξαν καλύτερη του αναμενομένου μηνιαία ανάπτυξη, αλλά και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

