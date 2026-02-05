Ιδιωτικά σχολεία: Γιατί τα funds επιστρέφουν στις εξαγορές – Πώς αλλάζει ο χάρτης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Νέος γύρος εξαγορών ιδιωτικών σχολείων βρίσκεται σε εξέλιξη, με ξένους και ελληνικούς ομίλους να διατηρούν έντονο ενδιαφέρον, ενώ η αγορά μεγαλώνει και τα δίδακτρα αυξάνονται κοντά στον πληθωρισμό
Νέος κύκλος συζητήσεων για εξαγορές ιδιωτικών σχολείων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παραμένει ισχυρό, παρότι οι φετινές τοποθετήσεις είναι πιο συγκρατημένες σε σχέση με τα πρώτα μεγάλα deals.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτες σχολείου στα βόρεια προάστια βρίσκονται σε επαφές με εκπροσώπους ξένων εκπαιδευτικών ομίλων και επενδυτικών funds, ενώ ανάλογες συζητήσεις πραγματοποιούνται και από την ιδιοκτησία δύο σχολείων στην Ανατολική Αττική. Παράλληλα, στο «ραντάρ» των επενδυτών έχουν μπει και μικρότερες σχολικές μονάδες, με λιγότερους από 1.000 μαθητές, στα νότια προάστια, αλλά και ένα ιδιωτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη.
Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην Αττική. Ξένοι όμιλοι εξετάζουν προσεκτικά και την ελληνική περιφέρεια, είτε μέσω συνεργασιών με μεγάλα σχολεία της Αθήνας είτε με αυτόνομες επενδύσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, τα κεφάλαια που επενδύονται φέτος είναι χαμηλότερα από εκείνα της πρώτης φάσης εξαγορών, όταν καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες συναλλαγές.
Σημαντική ήταν και η εξαγορά της Ελληνογερμανικής Αγωγής από τον διεθνή όμιλο International Schools Partnership (ISP), ο οποίος συνέχισε την επέκτασή του με τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, έχοντας ήδη εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του τα εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων».
Η είσοδος μεγάλων επενδυτών σηματοδοτήθηκε από την επένδυση της Inspired Education Group στη Σχολή Μωραΐτη, ενώ ακολούθησε και η εξαγορά των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, με σχέδια επέκτασης στο The Ellinikon Greenfield και έναρξη λειτουργίας το 2028. Παράλληλα, η Cognita απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.
Στο μεταξύ, νέες κινήσεις σχεδιάζονται και από ελληνικούς ομίλους, όπως ο Πουκαμισάς, που προγραμματίζει τη δημιουργία ιδιωτικού σχολείου στην Παλλήνη το 2027.
Αυξήσεις διδάκτρωνΣε ό,τι αφορά τα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς, οι αυξήσεις αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 3% και 4%, δηλαδή κοντά στα επίπεδα του πληθωρισμού, χωρίς αιφνιδιασμούς για τις οικογένειες.
Οι βασικές εξαγορές των τελευταίων ετώνΗ πιο πρόσφατη συναλλαγή αφορά στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη, τα οποία πέρασαν στον έλεγχο του βρετανικού ομίλου Dukes Education. Ο ίδιος όμιλος έχει αποκτήσει και το International School of Athens, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική αγορά.
