Bank of America: Eλκυστική αγορά η Ελλάδα, γιατί παραμένει overweight
Στο συνολικό country ranking της EEMEA η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση - Στο top 20 των μετοχών της περιοχής η ΔΕΗ
Στο επίκεντρο των επενδυτικών συγκρίσεων στην περιοχή EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) τοποθετεί η BofA Global Research την ελληνική αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους δείκτες αποτίμησης και στο equity risk premium. Στο νέο της equity strategy report για το 2026, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως αγορά που, παρά τη βελτίωση των αποτιμήσεων τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικό συνδυασμό κερδοφορίας, αποδόσεων και επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Στο συνολικό country ranking της EEMEA, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, με συνολικό σκορ 63 μονάδων, με βάση έξι ποσοτικά κριτήρια που περιλαμβάνουν αποτιμήσεις, δυναμική κερδών, momentum τιμών, μερισματικές αποδόσεις και τοποθετήσεις θεσμικών επενδυτών. Η θέση αυτή αντανακλά, σύμφωνα με την BofA, μια αγορά που έχει εξέλθει από τη φάση της βαθιάς υποτίμησης, χωρίς όμως να έχει εισέλθει σε ζώνη υπερβολικών αποτιμήσεων.
