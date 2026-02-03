Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Πρότυπο για την Ευρώπη το ελληνικό μοντέλο ενάντια στη φοροδιαφυγή

Σημείο κλειδί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, τόνισε ο Πιερρακάκης - Εγκώμια από τη Handelsblatt για τον ρόλο της ΑΑΔΕ