Στουρνάρας: Πέντε μεγάλοι κίνδυνοι για την οικονομία και το στοίχημα κάλυψης του επενδυτικού κενού

Γεωπολιτική, αγορές, δασμοί και ανεξαρτησία Κεντρικών Τραπεζών στο επίκεντρο – Πιερρακάκης: Περισσότερη ευρωπαϊκή κλίμακα και άνοιγμα σε διασυνοριακές επενδύσεις

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.



Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup,







Οι κίνδυνοι Πρώτος και σημαντικότερος κίνδυνος, κατά τον Διοικητή της ΤτΕ, είναι ο γεωπολιτικός. «Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου οι εξελίξεις μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα σε πολύ σύντομο χρόνο.



Δεύτερος κίνδυνος είναι οι αποτιμήσεις στις αγορές, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως τόνισε, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που προβληματίζονται για το κατά πόσο οι προσδοκίες γύρω από την AI αποτιμώνται ρεαλιστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθώσεων.



Τρίτος παράγοντας αβεβαιότητας παραμένουν οι δασμοί, οι οποίοι –όπως σημείωσε– δημιουργούν στασιμοπληθωριστικές πιέσεις. Αν και μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις τους ήταν ηπιότερες των αρχικών εκτιμήσεων, «στην πράξη οι δασμοί ποτέ δεν είναι καλή πολιτική».



Τέταρτος κίνδυνος αφορά τις δημοσιονομικές ανισορροπίες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, με τον κ. Στουρνάρα να ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εκτός αυτής της κατηγορίας, διανύοντας μια περίοδο δημοσιονομικής σταθερότητας.



Πέμπτος, και ιδιαίτερα κρίσιμος, είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τις «δεύτερες σκέψεις» ορισμένων ηγεσιών γύρω από την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών. Όπως υπογράμμισε, η διεθνής εμπειρία μετά τον πληθωρισμό της δεκαετίας του ’70 έχει αποδείξει ότι η ανεξαρτησία τους οδηγεί σε χαμηλότερο πληθωρισμό, καλύτερη σχέση πληθωρισμού-ανεργίας και χαμηλότερα επιτόκια. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η σημερινή ελληνική κυβέρνηση σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της ΤτΕ, στο πλαίσιο μιας θεσμικής και παραγωγικής συνεργασίας.



Το επενδυτικό κενό και το ευρωπαϊκό παράδοξο Πέρα από τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, ο Διοικητής της ΤτΕ επανήλθε στο διαρθρωτικό ζήτημα των επενδύσεων. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα, με τις επενδύσεις να κινούνται πλέον προς το 17% του ΑΕΠ από 11% το 2019, το επενδυτικό κενό σε σχέση με την ευρωζώνη παραμένει, καθώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 21%-22%.







Ταυτόχρονα, η Ευρώπη αποταμιεύει περισσότερο απ’ όσο επενδύει, με αποτέλεσμα κεφάλαια να κατευθύνονται εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Για να αντιστραφεί αυτή η τάση, απαιτείται, όπως τόνισε, άρση του έντονου οικονομικού κατακερματισμού, εμβάθυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και δημιουργία πανευρωπαϊκών «ασφαλών» στοιχείων ενεργητικού, ιδίως για τη χρηματοδότηση κοινών αγαθών όπως η άμυνα.



Στιγμιότυπο απ' τη χθεσινή συζήτηση. Από αριστερά: Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος ΕΤΕπ, Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής ΤτΕ, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπ. Οικονομικών & Πρόεδρος Eurogroup

Πιερρακάκης: Αβεβαιότητα, μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή κλίμακα Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε έναν κόσμο όπου «έχει μειωθεί η προβλεψιμότητα» τόσο στο γεωπολιτικό όσο και στο γεωοικονομικό πεδίο, γεγονός που καθιστά τη χάραξη οικονομικής πολιτικής πιο απαιτητική. «Ζούμε σε έναν εκθετικό κόσμο, με συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές», σημείωσε, τονίζοντας ότι η στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη το απρόβλεπτο.



Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χαρακτήρισε κομβικές τις μεγάλες ατζέντες της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της άρσης των εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών, της ψηφιοποίησης του νομισματικού συστήματος και της δημοσιονομικής σταθερότητας. Όπως ανέφερε, «αν κάποιος κοιμόταν το 2015 και ξυπνούσε το 2025, θα έβλεπε έναν κόσμο ανάποδο», συγκρίνοντας τη βελτίωση των ελληνικών δημοσιονομικών με τις δυσκολίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ερώτημα, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η πλήρης και αποτελεσματική ολοκλήρωσή του, αλλά και η επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων, με στόχο περισσότερη παραγωγικότητα, κλίμακα και ταχύτητα. «Θεμελιώθηκε ότι μπορούμε. Τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε γρηγορότερα», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο οπισθοδρόμησης.



Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της εξωστρέφειας και των διασυνοριακών επενδύσεων. «Πρέπει να μην φοβηθούμε να αναπτύξουμε κλίμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δεχτούμε ξένους Ευρωπαίους πρωταθλητές στη χώρα μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η προσέλκυση ισχυρών παικτών μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

