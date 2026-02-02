Επίσημα νόμος της ΕΕ η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας και του Κάθετου Διαδρόμου

Η απόφαση για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο από το φθινόπωρο του 2027 προσφέρει στην Ελλάδα την ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλο ενεργειακού κόμβου στην Ευρώπη μέσω του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου