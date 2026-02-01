Τι σημαίνει η βουτιά του Bitcoin: Πτώση κάτω από τα 80.000 δολ και νέα κρίση εμπιστοσύνης
Τι σημαίνει η βουτιά του Bitcoin: Πτώση κάτω από τα 80.000 δολ και νέα κρίση εμπιστοσύνης
Αυτό που ξεκίνησε ως απότομη διόρθωση τον Οκτώβριο έχει εξελιχθεί σε ένα sell-off που δεν τροφοδοτείται από πανικό, αλλά από την απουσία αγοραστών, ορμής και εμπιστοσύνης - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές για την επόμενη μέρα
Το Bitcoin αιμορραγεί. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε κάτω από τα 76.000 δολάρια σε συναλλαγές του Σαββατοκύριακου με περιορισμένη ρευστότητα, καταγράφοντας πτώση περίπου 40% από το υψηλό του 2025 και επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί μετά τις αναταράξεις της «Ημέρας Απελευθέρωσης» λόγω δασμών.
Αυτό που ξεκίνησε ως απότομη διόρθωση τον Οκτώβριο έχει εξελιχθεί σε κάτι πιο διαβρωτικό: ένα sell-off που δεν τροφοδοτείται από πανικό, αλλά από την απουσία αγοραστών, ορμής και πίστης.
Σε αντίθεση με την πτώση του Οκτωβρίου, δεν υπήρξε κάποιο σαφές έναυσμα, μαζικές ρευστοποιήσεις ή συστημικό σοκ. Αντίθετα, παρατηρείται εξασθένιση της ζήτησης, αραίωση της ρευστότητας και ένα περιουσιακό στοιχείο που μοιάζει αποκομμένο από τις ευρύτερες αγορές. Το Bitcoin απέτυχε να αντιδράσει σε γεωπολιτικές εντάσεις, στην αποδυνάμωση του δολαρίου ή σε ράλι ρίσκου. Ακόμη και στις έντονες διακυμάνσεις χρυσού και ασημιού τις τελευταίες εβδομάδες, δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική μετατόπιση κεφαλαίων προς τα crypto.
Τον Ιανουάριο, το Bitcoin σημείωσε πτώση σχεδόν 11%, καταγράφοντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα απωλειών — το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2018, μετά την κατάρρευση που ακολούθησε την άνθηση των ICOs το 2017.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Αυτό που ξεκίνησε ως απότομη διόρθωση τον Οκτώβριο έχει εξελιχθεί σε κάτι πιο διαβρωτικό: ένα sell-off που δεν τροφοδοτείται από πανικό, αλλά από την απουσία αγοραστών, ορμής και πίστης.
Σε αντίθεση με την πτώση του Οκτωβρίου, δεν υπήρξε κάποιο σαφές έναυσμα, μαζικές ρευστοποιήσεις ή συστημικό σοκ. Αντίθετα, παρατηρείται εξασθένιση της ζήτησης, αραίωση της ρευστότητας και ένα περιουσιακό στοιχείο που μοιάζει αποκομμένο από τις ευρύτερες αγορές. Το Bitcoin απέτυχε να αντιδράσει σε γεωπολιτικές εντάσεις, στην αποδυνάμωση του δολαρίου ή σε ράλι ρίσκου. Ακόμη και στις έντονες διακυμάνσεις χρυσού και ασημιού τις τελευταίες εβδομάδες, δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική μετατόπιση κεφαλαίων προς τα crypto.
Τον Ιανουάριο, το Bitcoin σημείωσε πτώση σχεδόν 11%, καταγράφοντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα απωλειών — το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2018, μετά την κατάρρευση που ακολούθησε την άνθηση των ICOs το 2017.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα