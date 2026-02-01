Τι σημαίνει η βουτιά του Bitcoin: Πτώση κάτω από τα 80.000 δολ και νέα κρίση εμπιστοσύνης

Αυτό που ξεκίνησε ως απότομη διόρθωση τον Οκτώβριο έχει εξελιχθεί σε ένα sell-off που δεν τροφοδοτείται από πανικό, αλλά από την απουσία αγοραστών, ορμής και εμπιστοσύνης - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές για την επόμενη μέρα