Στροφή από την Tesla: Τέλος τα Model S και X, επενδύει 2 δισ. δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη
Σύμφωνα με τον Μασκ ο χώρος παραγωγής των συγκεκριμένων μοντέλων στο εργοστάσιο του Φρίμοντ στην Καλιφόρνια θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή των ρομπότ Optimus
Η Tesla ανακοίνωσε πτώση 61% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, καθώς έχασε το προβάδισμά της ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, ενώ γνωστοποίησε ότι θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, μια κίνηση που είχε προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις μεταξύ των μετόχων.
Η εταιρεία ανέφερε ότι στις 16 Ιανουαρίου υπέγραψε συμφωνία για συμμετοχή στον γύρο χρηματοδότησης Series E της xAI. Προηγήθηκε ψηφοφορία των μετόχων, στην οποία απορρίφθηκε πρόταση που ζητούσε από το διοικητικό συμβούλιο να επενδύσει στη νεοσύστατη εταιρεία, καθώς οι αρνητικές ψήφοι και οι αποχές υπερίσχυσαν των θετικών. Παράλληλα, και η SpaceX επένδυσε 2 δισ. δολάρια στην xAI, ανταγωνίστρια της OpenAI, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε επίσης τη διακοπή της παραγωγής των μοντέλων Model S και Model X, τα οποία καταγράφουν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla. Όπως δήλωσε, ο χώρος παραγωγής των συγκεκριμένων μοντέλων στο εργοστάσιο του Φρίμοντ στην Καλιφόρνια θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή των ρομπότ Optimus.
«Υπάρχουν ακόμη πολλοί που αμφισβητούν τις φιλοδοξίες μας για τη δημιουργία αφθονίας μέσω της τεχνολογίας, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να επιτευχθεί» ανέφερε ο Μασκ απευθυνόμενος στους επενδυτές.
Τα έσοδα της Tesla υποχώρησαν κατά 3% το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία έχασε την πρωτιά στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων από την κινεζική BYD.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Tesla αναμένεται να δοκιμαστεί τους επόμενους μήνες, καθώς η εταιρεία καλείται να ανταγωνιστεί σε μια ολοένα και πιο κορεσμένη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, με περιορισμένες κρατικές επιδοτήσεις και έναν στόλο μοντέλων που θεωρείται πλέον ώριμος.
Παράλληλα, ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι η Tesla σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή του Cybercab, ενός πλήρως αυτόνομου διθέσιου οχήματος χωρίς τιμόνι και πεντάλ, τον Απρίλιο. «Με την πάροδο του χρόνου, αναμένουμε να κατασκευάζουμε πολύ περισσότερα Cybercab από όλα τα υπόλοιπα οχήματά μας μαζί», δήλωσε, ενώ στελέχη της εταιρείας τόνισαν ότι μελλοντικά η Tesla θα δώσει έμφαση σε ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών, όπως οι διαδρομές με ρομποταξί, αντί της αύξησης των πωλήσεων οχημάτων.
Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν νέο πακέτο αμοιβών για τον Έλον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να φθάσει έως και το 1 τρισ. δολάρια, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι σε βάθος δεκαετίας. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποστήριξε ότι το πακέτο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διατηρηθεί η ενεργή εμπλοκή του Μασκ, καθώς η Tesla μετασχηματίζεται από κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.
