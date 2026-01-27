Χρηματιστήριο Αθηνών: Διατηρείται σε ανοδική τροχιά – Επιασε τις 2.300 μονάδες
Το υψηλό 16ετίας ανανεώνει ο Γενικός Δείκτης - Σε Fed, Big Tech και deal ΕΕ-Ινδίας εστιάζουν οι διεθνείς αγορές
Κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σημειώνει το ελληνικό χρηματιστήριο, πιάνοντας με το «καλημέρα» το ορόσημο των 2.300 μονάδων, για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2010. Με αυτό τον τρόπο, η απόδοση του ΧΑ ξεπερνά πλέον το +8% από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (27/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,92% και διαπραγματεύεται στις 2.300,62 μονάδες. Σε περίπου 11 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.293,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.304,73 μονάδες.
Στις παρυφές των 2.280 μονάδων και σε νέα υψηλά 16 ετών έκλεισε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, έχοντας στο πλευρό της αρκετούς τίτλους σε πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ. Ενδεικτικά, νέες κορυφές έπιασαν η ΔΕΗ, η Τράπεζα Κύπρου, η Titan, ο ΔΑΑ, η Viohalco και η Cenergy, ενώ ξεχώρισαν και μετοχές από τη μεσαία και τη μικρή κεφαλαιοποίηση. Επιπλέον, το ΧΑ επιβεβαιώνει και φέτος το January Effect, σημειώνοντας κέρδη +7,5% -με βάση το χθεσινό κλείσιμο- με ακόμη τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας.
