Eldorado: Ισχυρά τα αποτελέσματα της γεωλογικής έρευνας σε Καναδά και Ελλάδα
Αυξάνει τις επενδύσεις έρευνας για το 2026, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας
Η Eldorado Gold Corporation, μητρική της Ελληνικός Χρυσός, ανακοίνωσε την ανακάλυψη τεσσάρων νέων ζωνών υψηλής περιεκτικότητας στο Συγκρότημα Lamaque (Κεμπέκ) και την έναρξη μελετών που στοχεύουν στην ξεκίνημα μιας πιθανής επέκτασης.
Επιπλέον, oι γεωλογικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό μίας νέας περιοχής υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό και άργυρο (Βορειοδυτική Ζώνη), και μιας υψηλής σε περιεκτικότητα επέκτασης της Δυτικής Ζώνης στον επίπεδο τομέα στην Ολυμπιάδα, καθώς και στην ανακάλυψη ενός συστήματος Σκαρν χρυσού-χαλκού κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου.
