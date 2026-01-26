Bloomberg: H απόφαση του Τραμπ για τον επικεφαλής της Fed αποτελεί «stress test» για τους επενδυτές
Bloomberg: H απόφαση του Τραμπ για τον επικεφαλής της Fed αποτελεί «stress test» για τους επενδυτές
Ποιος θα κερδίσει τον αγώνα μεταξύ του Χάσετ, του Κέβιν Γουόρς, του Κρίστοφερ Γουόλερ και του Ρικ Ρίντερ - Γιατί έχει αυξηθεί η ανησυχία σχετικά με την ικανότητα της Fed να παραμείνει ανεξάρτητη
Οι επενδυτές ομολόγων που έχουν περάσει μήνες στοιχηματίζοντας ότι ο διάδοχος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα πιέσει για μείωση των επιτοκίων, αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, καθώς η επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από μέρα σε μέρα.
Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων έχουν ξεπεράσει σταθερά αυτές των ομολόγων μακροπρόθεσμης λήξης το τελευταίο έτος, βασισμένες στην υπόθεση ότι και οι τέσσερις υποψήφιοι για τη θέση θα επιδιώξουν τη μείωση του κόστους δανεισμού που έχει επανειλημμένα ζητήσει ο Τραμπ.
Η λεγόμενη «καμπύλη απότομης ανόδου» αντανακλά την άποψη ότι ένα χαμηλότερο σημείο όσον αφορά τα επιτόκια στις ΗΠΑ καθιστά τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα πιο ελκυστικά, αλλά βλάπτει τα μακροπρόθεσμα ομόλογα, καθώς τροφοδοτεί τις προσδοκίες για πληθωρισμό.
Οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται επίσης να αυξηθούν εάν οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επιλογή του Τραμπ θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία της Fed, με τις αγορές να αντισταθμίζουν ενδεχομένως την οικονομική ώθηση από τα φθηνότερα επίσημα επιτόκια, αυξάνοντας τα δικά τους κόστη δανεισμού.
Οι απόψεις διίστανται ως προς το πόσο μετριοπαθής είναι κάθε υποψήφιος και οι πιθανότητες έχουν αλλάξει καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά. Αυτό φάνηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Τραμπ έδειξε απρόθυμος να επιλέξει τον Κέβιν Χάσετ, που κάποτε ήταν το φαβορί και θεωρούνταν υπέρμαχος μιας πιο χαλαρής πολιτικής, προκαλώντας sell-off ομολόγων του Δημοσίου και αφήνοντας τις αγορές να τιμολογούν λιγότερες από δύο μειώσεις των επιτοκίων της Fed φέτος.
Οι επενδυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε άμεση αντίδραση σε μια ανακοίνωση ενδέχεται να είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική καθορίζεται από πολλά στελέχη της FOMC και όχι μόνο από τον πρόεδρο. Παρόλο που έχει αυξηθεί η ανησυχία σχετικά με την ικανότητα της Fed να παραμείνει ανεξάρτητη από την πολιτική, κανένας από τους τέσσερις υποψηφίους δε θεωρείται από μόνος του ως σημαντικός κίνδυνος για την αγορά.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων έχουν ξεπεράσει σταθερά αυτές των ομολόγων μακροπρόθεσμης λήξης το τελευταίο έτος, βασισμένες στην υπόθεση ότι και οι τέσσερις υποψήφιοι για τη θέση θα επιδιώξουν τη μείωση του κόστους δανεισμού που έχει επανειλημμένα ζητήσει ο Τραμπ.
Η λεγόμενη «καμπύλη απότομης ανόδου» αντανακλά την άποψη ότι ένα χαμηλότερο σημείο όσον αφορά τα επιτόκια στις ΗΠΑ καθιστά τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα πιο ελκυστικά, αλλά βλάπτει τα μακροπρόθεσμα ομόλογα, καθώς τροφοδοτεί τις προσδοκίες για πληθωρισμό.
Οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται επίσης να αυξηθούν εάν οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επιλογή του Τραμπ θα υπονομεύσει την ανεξαρτησία της Fed, με τις αγορές να αντισταθμίζουν ενδεχομένως την οικονομική ώθηση από τα φθηνότερα επίσημα επιτόκια, αυξάνοντας τα δικά τους κόστη δανεισμού.
Οι απόψεις διίστανται ως προς το πόσο μετριοπαθής είναι κάθε υποψήφιος και οι πιθανότητες έχουν αλλάξει καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά. Αυτό φάνηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Τραμπ έδειξε απρόθυμος να επιλέξει τον Κέβιν Χάσετ, που κάποτε ήταν το φαβορί και θεωρούνταν υπέρμαχος μιας πιο χαλαρής πολιτικής, προκαλώντας sell-off ομολόγων του Δημοσίου και αφήνοντας τις αγορές να τιμολογούν λιγότερες από δύο μειώσεις των επιτοκίων της Fed φέτος.
Οι επενδυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε άμεση αντίδραση σε μια ανακοίνωση ενδέχεται να είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική καθορίζεται από πολλά στελέχη της FOMC και όχι μόνο από τον πρόεδρο. Παρόλο που έχει αυξηθεί η ανησυχία σχετικά με την ικανότητα της Fed να παραμείνει ανεξάρτητη από την πολιτική, κανένας από τους τέσσερις υποψηφίους δε θεωρείται από μόνος του ως σημαντικός κίνδυνος για την αγορά.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα