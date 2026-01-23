Τι κρύβει η άγρια κόντρα των Μπέζος και Μασκ για το δορυφορικό internet
O Τζεφ Μπέζος αποκάλυψε τα σχέδιά του για το πρότζεκτ TeraWave, το οποίο θα τοποθετήσει 5.408 δορυφόρους σε τροχιά για να εξυπηρετήσει κέντρα δεδομένων, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις
O Τζεφ Μπέζος αποκάλυψε τα σχέδιά του για ένα τεράστιο δίκτυο δορυφόρων, αμφισβητώντας άμεσα την κυριαρχία του Έλον Μασκ.
Το έργο, που ονομάζεται TeraWave, θα τοποθετήσει 5.408 δορυφόρους σε τροχιά για να εξυπηρετήσει κέντρα δεδομένων, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση της Blue Origin του Μπέζος. Οι εκτοξεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το δ’ τρίμηνο του 2027.
Το TeraWave έχει σχεδιαστεί για να παρέχει «ταχύτητες δεδομένων έως 6 terabits ανά δευτερόλεπτο οπουδήποτε στη Γη», χάρη στις προηγμένες οπτικές επικοινωνίες μεταξύ δορυφόρων, ανέφερε η εταιρεία.
Το δίκτυο είναι «βελτιστοποιημένο για επιχειρήσεις, κέντρα δεδομένων και κυβερνητικούς πελάτες» και θα εξυπηρετεί έως και 100.000 πελάτες, προσέθεσε.
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αλλαγή ονόματος του δικτύου δορυφόρων Leo της Amazon, της άλλης εταιρείας του Μπέζος, τον Νοέμβριο. Το αρχικό σχέδιο, που ήταν γνωστό ως Project Kuiper, περιλαμβάνει περισσότερους από 3.000 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, οι οποίοι παρέχουν τυπικές υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης.
Η έναρξη της TeraWave αυξάνει τα διακύβευμα σε έναν αγώνα μεταξύ δισεκατομμυριούχων για την υποδομή διαδικτύου με βάση το διάστημα. Η Starlink, με επικεφαλής τον Έλον Μασκ, κυριαρχεί στον τομέα με περίπου 10.000 δορυφόρους σε τροχιά. Το θυγατρικό έργο της SpaceX στοχεύει σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις και εξυπηρετεί περισσότερους από 6 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
