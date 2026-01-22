Η κρίσιμη ώρα της Ενωμένης Ευρώπης και το δικό μας «στρίβειν» από το Νταβός του Τραμπ, το τζάμπα τσακώνονται ΠΑΣΟΚ, τα κέρδη των τραπεζών και η Εθνική Ασφαλιστική
Χαίρετε, η Ευρώπη αλλά υπό την ευρύτερη έννοια ολόκληρος ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος βρίσκεται αυτή την ώρα υπό μία μεγάλη και πρωτόγνωρη δοκιμασία
Η εξωφρενική απαίτηση του Προέδρου Τραμπ να κατακτήσει ή να «αγοράσει» μία χώρα όπως η Γροιλανδία, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε καθεστώς «ευρωπαϊκής σκέπης» μιας χώρας μέλους της ΕΕ, της Δανίας, δεν είναι θέμα προς συζήτηση ή διαπραγμάτευση. Δεν έχει καμιά ομοιότητα με το τι συνέβη στη δικτατορία της Βενεζουέλας, ούτε το πώς οι ΗΠΑ θα επηρεάσουν την πτώση ενός καθεστώτος όπως οι Μουλάδες του Ιράν. Συνεπώς, αυτή είναι η στιγμή που οι Ευρωπαίοι και μαζί φυσικά κι εμείς που θα πρέπει να αντισταθούν ενωμένοι, μεθοδικά και αποφασιστικά στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης χθες, λίγο ο καιρός, λίγο (έως πολύ) η κοινή ευρωπαϊκή στάση δεν έφυγε για Νταβός και έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα είναι μάλλον πιο πιθανό να μην πάει καθόλου. Να κάνει skip και το panel στο οποίο επρόκειτο να μιλήσει σήμερα στις 11:30 στο Νταβός και να πετάξει κατευθείαν για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το μείζον θέμα της Γροιλανδίας. Η πρόβλεψη των Αθηνών είναι ότι δεν πρόκειται κανείς πλην του Ορμπαν να υπογράψει το «σύμφωνο» για την ειρήνη του Τραμπ, μηδέ εξαιρουμένης της Μελόνι.
Μ' έναν σμπάρο, τρία τρυγόνια
-Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι παραταύτα στην Αθήνα μελετούν πολύ προσεκτικά την πρόταση του Ντόναλντ για το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης, η οποία είναι πραγματικά… καταπληκτική. Μου λένε ότι τη Δευτέρα ο Γεραπετρίτης θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα αξιολογήσει το περίφημο ψήφισμα 2803 που θέτει τις βάσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Όπως μου έλεγε σοβαρή διπλωματική πηγή, το Συμβούλιο του Ντόναλντ είναι ουσιαστικά διαφορετικό από ό,τι προτείνεται στο Ψήφισμα του ΟΗΕ, καθώς το αντίστοιχο Συμβούλιο που προβλέπεται έχει ορισμένη θητεία, ενώ του Ντόναλντ είναι "ανοιχτού σκοπού" και μπορεί να ξεκινήσει από τη Γάζα, αλλά να ασχολείται με κάθε άλλο πεδίο σύγκρουσης. Επίσης, είναι ασαφές πού θα πάνε τα λεφτά που ζητούνται ως συνδρομή συμμετοχής, ενώ προβλέπεται ότι ο Τραμπ θα είναι ισόβιος πρόεδρος. "Αν περάσει αυτό, είναι ταυτόχρονος διεμβολισμός του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης", μου έλεγε σοβαρή διπλωματική πηγή, εξηγώντας την απροθυμία των Ευρωπαίων πλην Ορμπαν να συνθηκολογήσουν στην ιδέα του Τραμπ. Και μαθαίνω ότι η Αθήνα έχει ήδη περάσει στην Ουάσινγκτον το μήνυμα.
"Κλειδώνει" το ραντεβού στην Άγκυρα
-Θέμα ημερών είναι οι ανακοινώσεις για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αγκυρα που θα γίνει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνω ότι η δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου είναι πιο πιθανή και συγκεκριμένα μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Γεραπετρίτης και Φιντάν έχουν 4-5 ημερομηνίες και τις εξετάζουν βάσει των προγραμμάτων Μητσοτάκη και Ερντογάν, αλλά η Αθήνα εκπέμπει το μήνυμα ότι πρέπει το ΑΣΣ να γίνει.
Το τσάμπα τσακώνονται ΠΑΣΟΚ
-«Κακό χωριό τα λίγα σπίτια», λέει ο λαός και φαίνεται ότι ισχύει απολύτως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, όπου οι κορυφαίοι σφάζονται με τον αρχηγό Νίκο, ο οποίος προσπαθεί να συμμαζέψει το μαγαζί και διαρρέει διάφορα σενάρια, όπως την πιθανότητα να κατέβει στην Α' Αθηνών, εκεί όπου εκλέγεται ο Γερουλάνος. Ο οποίος Γερουλάνος μάζεψε περίπου 2.000 άτομα στην πίτα του στο Κάραβελ και όταν εμφανίστηκε ο Ανδρουλάκης έγινε δεκτός με ένα χλιαρό χειροκρότημα. "Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ο κόσμος του", μου έλεγε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζοντας πάντως ότι όποτε είναι εκτός του δικού του μηχανισμού ο αρχηγός δεν συγκινεί. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια... δυσκολία στις σχέσεις Ανδρουλάκη-Διαμαντοπούλου. Η μεν Άννα ασφυκτιά γιατί το πρόγραμμα "δεν περπατάει", καθώς το μαγαζί δεν τραβάει, ενώ και ο Ανδρουλάκης μπορεί να της "φορτώνει" πλέον τυχόν αβελτηρίες για το κακό πέρασμα των προγραμματικών θέσεων στην κοινωνία. Κάπως έτσι το μαγαζί θα σέρνεται ως τις εκλογές, όπου "πάνω από 11-12% δεν παίρνουμε", όπως έλεγε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Συνέδριο ρεφενέ
-Κατά τα άλλα, διάφορα κόμματα κάνουν συνέδρια τις επόμενες μέρες. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά, όπου το πράγμα είναι γενικώς μια θλίψη, αλλά και ο πρόεδρος Stefanos που ανακοίνωσε συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας 7-8 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ. Να σας πω ότι η αντιπρόεδρος Τζάκρη ήδη ανοίγει συζήτηση για συνεργασία με την Καρυστιανού, φαντάζομαι θα τεθεί και στο συνέδριο. Πάντως, το συνέδριο είναι κάπως ρεφενέ, ενώ και ο πρόεδρος ζήτησε ένα σκόντο από το ΣΕΦ για την αίθουσα "Μελίνα Μερκούρη", ενώ υπήρξε και μια συνεννόηση με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιατί το συνέδριο τελειώνει Κυριακή μεσημέρι και Κυριακή μεσημέρι ο μπασκετικός Ολυμπιακός παίζει με τον Κολοσσό Ρόδου. Πάντως, το κόμμα δεν προβλέπει ούτε πούλμαν ούτε ξενοδοχεία για τα στελέχη που έρχονται από επαρχία και γενικώς έχει γίνει μια πρόταση αν μπορούν... να φιλοξενηθούν σε φίλους από την Αθήνα.
Βροχή-σχολεία-Αρης
-Τώρα, σχετικά με τη χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία και βροχόπτωση στην Αττική, που εκδηλώθηκε κυρίως από τις 5 το απόγευμα και μετά, θα έλεγα το εξής. Αρχικά το πρωί και επειδή ήταν ήπια τα φαινόμενα όλοι σκεφτήκαμε ότι το κλείσιμο των σχολείων ήταν μια υπερβολική αντίδραση από την Περιφέρεια. Τελικά, δεν ήταν έτσι τα πράγματα γιατί από νωρίς το απόγευμα αγρίεψε ο καιρός και η βροχή που έπεσε ήταν μάλλον μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Αττικής, κατά την οποία δυστυχώς μια άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Υπολογίζεται ότι καθημερινά μόνο η Περιφέρεια Αττικής μετακινεί περί τους 32.000 μαθητές με 1.900 δρομολόγια δημόσιων σχολείων, ειδικής αγωγής κ.λπ. Τα κλειστά σχολεία «ελαφρύνουν» το κυκλοφοριακό στην Αττική κατά περίπου 7.000 αυτοκίνητα ημερησίως, λένε οι μελέτες. Επομένως, οι… επιστήμονες που από νωρίς ξεκίνησαν στα social media την κριτική (Αρης Σπηλιωτόπουλος, Αντώναρος κ.λπ.) απλώς βιάστηκαν. Αυτό που ο Αρης με το μουστάκι τα… σφάζει και τα ξέρει όλα, από τον καιρό μέχρι την πρόεδρο Μαρία, τι σας λέει;
4 Φεβρουαρίου ο ΒΟΑΚ
-Λέγαμε προ ημερών για την επίσημη επίσημη έναρξη παραχώρησης του ΒΟΑΚ μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου. Αν και υπήρξαν σκέψεις να γίνει νωρίτερα, τελικά η ημερομηνία κλείδωσε οριστικά για τις 4 Φεβρουαρίου. Η περίοδος ισχύος της σύμβασης παραχώρησης είναι διάρκειας 35 ετών και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι του ΒΟΑΚ, το τμήμα Χανιά–Ηράκλειο. Εν όψει και της περαιτέρω ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της εταιρείας, η Piraeus Securities προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της επενδυτικής της πρότασης αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 40 ευρώ από 31 ευρώ προηγουμένως, ακολουθώντας τη Santander που προ ημερών ανέβασε τον πήχη στα 49 ευρώ. H μετοχή χθες έκλεισε στα 30,84 ευρώ.
Συναντήσεις Α. Εξάρχου με Ερικ Τραμπ και υπουργό Επενδύσεων Σαουδικής Αραβίας
-Υπερδραστήριος στο Φόρουμ του Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, καθώς είχε μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις, επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid A. Al-Falih, με τον οποίο συζητήθηκαν πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας και με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Ερικ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησαν τις επενδυτικές ευκαιρίες και για τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα ο Αλ. Εξάρχου συμμετέχει σε πάνελ με την πρέσβη των ΗΠΑ Κ. Γκίλφοϊλ, τον υπουργό Ενέργειας της Ρουμανίας και τον υφυπουργό Εξωτερικών Χ. Θεοχάρη. Χθες, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον επιχειρηματία, συγγραφέα και αρθρογράφο του Forbes, Rhet tPower, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει τι τελικά θέλει να είναι: Μία πραγματική ομοσπονδία με κοινά συμφέροντα, κοινό στρατό και κεντρική εξουσία ή μία χαλαρή ένωση κρατών; Χρειάζεται να αποφασίσει, είπε, για τον ρόλο και τη φυσιογνωμία της γιατί διαφορετικά κινδυνεύει να μπει στο περιθώριο των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων. Η Ευρώπη, τόνισε, υπερ-ρυθμίζει τα πάντα, με αποτέλεσμα να γίνονται όλα πιο ακριβά, να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και να συμπιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Μια Ελληνίδα στα υψηλά κλιμάκια της Pepsico
-Οι νέες μεγάλες αλλαγές στη στελεχιακή πυραμίδα του πολυεθνικού ομίλου PepsiCo έφεραν στην κορυφή της Λατινικής Αμερικής την Αθηνά Κανιούρα. Η Ελληνίδα manager ανέλαβε CEO του Latin America Foods - ενός από τα ισχυρότερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα business segments της εταιρείας - ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τον στρατηγικό ρόλο που κρατά από το 2020 ως Chief Strategy & Transformation Officer για όλον τον Ομιλο. Για όσους δεν τη γνωρίζουν: πριν «προσγειωθεί» στην PepsiCo, η Αθ. Κανιούρα είχε χτίσει μια μακρά και σταθερά ανοδική πορεία στην Accenture, ξεκινώντας από την ελληνική θυγατρική, συνεχίζοντας στο Λονδίνο και φτάνοντας έως την κορυφή του global leadership στο κομμάτι Analytics & AI. Η ίδια, μέσω LinkedIn, μίλησε για «legacy επιτυχίας» που παραλαμβάνει από την Paula Santilli, για μια αγορά που παραμένει growth engine, και για μια κουλτούρα καινοτομίας και ταχύτητας που - όπως λέει - μπορεί να αξιοποιήσει για να «ξεκλειδώσει νέο δυναμικό». Οι πρόσφατες αλλαγές στη στελεχιακή πυραμίδα της πολυεθνικής “ακούμπησαν” όμως και την ελληνική θυγατρική, την Pepsico Hellas, όπου νέος επικεφαλής ανέλαβε ο Γεωργιανός Κονσταντίν Μερκβιλάτζε.
Ανοίγει τα χαρτιά της η Εθν. Ασφαλιστική
-Αποκαλυπτήρια θα έχουμε σήμερα για τη νέα στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο CEO του ομίλου, Δημήτρης Μαζαράκης, και η υπόλοιπη διοίκηση θα μιλήσουν στους δημοσιογράφους για το πλαίσιο των στόχων και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ασφαλιστικής μετά την εξαγορά της από την Τρ. Πειραιώς. Λέμε το πλαίσιο, διότι το Επιχειρηματικό Πλάνο 2026-2030 που θα αποτυπώνει τη στρατηγική για την επόμενη πενταετία επισήμως θα παρουσιαστεί τον προσεχή Μάρτιο. Ωστόσο, έχουν ήδη γίνει γνωστά κάποια πράγματα, με βασικό τον φιλόδοξο στόχο να επιτύχει 1,5 δισ. ασφάλιστρα έως το 2030 και να ανακτήσει σταδιακά την πρώτη θέση σε όλους τους κλάδους, πλην του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου. Για το 2026, αυτό χαρακτηρίζεται σε έναν βαθμό ως χρονιά μετάβασης και προετοιμασίας για την πλήρη ανάπτυξη των (συν)εργασιών με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς ζητήματα υποδομής όπως η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, τεχνολογικής υποστήριξης κ.λπ. Σε λειτουργικό επίπεδο, μείζον θέμα είναι η επανατοποθέτηση στον τομέα της Υγείας και η περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών που δημιουργούνται λόγω Τρ. Πειραιώς, όπως λ.χ. με το Ερρίκος Ντυνάν, η αξιοποίηση του τραπεζικού δικτύου, ενδυνάμωση και ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων στην Ελλάδα κ.ά. Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η διοίκηση, ορισμένα εξαιρετικά δύσκολα και όχι αποκλειστικά στο χέρι της, με κορυφαία ίσως το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα και στο κόστος υγείας και τι θα συμβεί στο μέλλον με τις δύο συνεργασίες που διατηρεί η Τρ. Πειραιώς με ισάριθμες γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες.
Βιάζονται οι τράπεζες να ανακοινώσουν αποτελέσματα (+μέρισμα)
-Ίσως να μην αποτελεί σύμπτωση αλλά σύμπτωμα της βιασύνης των τραπεζών να ανακοινώσουν όσο το δυνατό νωρίτερα τα αποτελέσματά τους και το μέρισμα για τη χρήση 2025. Η PiraeusBank και η Eurobank θα ανακοινώσουν οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025 στις 26 Φεβρουαρίου 2026, μία ημερομηνία που αποτελεί παράδειγμα της τάσης που έχει διαμορφωθεί στην αγορά μας για την όσο το δυνατόν συντομότερη γνωστοποίηση των οικονομικών στοιχείων. Συνολικά οι 4 συστημικές τράπεζες θα παρουσιάσουν συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 4,7 δισ. ευρώ για το 2025, παρά την πίεση από τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Ήδη από το 9μηνο τα κέρδη είχαν φτάσει τα 3,5 δισ. ευρώ, με αύξηση δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 10,5 δισ. ευρώ. Η Bank of America εκτιμά ότι η Eurobank έκλεισε τη χρονιά με καθαρά κέρδη 1,36 δισ. ευρώ, ενώ για την Piraeus οι εκτιμήσεις ανέρχονται σε 890 εκατ. ευρώ. Η πρώιμη ανακοίνωση επιτρέπει ταχύτερη έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος αλλά και ενδεχομένως buyback προγραμμάτων. Οι δύο τράπεζες προγραμματίζουν υψηλά payout ratios (Eurobank 50%, Piraeus 35% που σταδιακά θα ανέβει στο 50%), με συνολική απόδοση μερίσματος που ξεπερνά το 7-8% για το 2026-2027. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, δείκτες NPE κάτω του 3% και επιθετικά σχέδια επέκτασης μέσω εξαγορών που εμπλουτίζουν τις πηγές εσόδων, οι τράπεζες προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον επενδυτικό πυρετό στο Χρηματιστήριο.
Δωρεάν μετοχές
-Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε διοικητικά και διευθυντικά στελέχη ενέκρινε η Ergon Τρόφιμα, και αφορά τη διάθεση έως 11,69 εκατ. προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ, με ετήσιο προνόμιο μεταξύ 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο, προερχόμενων από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι 30/06/2026 και το Δ.Σ. θα καθορίσει τους δικαιούχους, τους όρους διάθεσης και την υποχρέωση διακράτησης. Το timing δεν είναι τυχαίο. Έρχεται λίγους μήνες μετά την είσοδο του fund Halcyon υπό την Ελένη Μπαθιανάκη με στόχο να «δέσει» τα στελέχη πάνω στο πλάνο διεθνούς επέκτασης που έχει περιγράψει στο newmoney ο συνιδρυτής Θωμάς Δούζης: από νέα Ergon House και αγορές του εξωτερικού, έως τη φιλοδοξία να χτιστεί ένα μεσογειακό brand με παγκόσμιο αποτύπωμα. Στην πράξη, λοιπόν, το πρόγραμμα μεταφράζεται ως εργαλείο συμμετοχής στην υπεραξία της επόμενης ημέρας και μια κίνηση που δείχνει ότι η Ergon δεν λειτουργεί πλέον με λογική «οικογενειακής επιχείρησης», αλλά με όρους growth εταιρείας που παίζει σε διεθνές ταμπλό.
Η είσοδος Κούστα στο LNG
-Η επένδυση της Danaos Corp στο έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου Alaska LNG σηματοδοτεί μια στροφή στη στρατηγική της εταιρείας, πέρα από τα παραδοσιακά κοντέινερ. Με την επένδυση των 50 εκατ. δολαρίων αξιοποιεί μέρος από τα περίπου 1 δισ. δολάρια μετρητά που συγκέντρωσε την τελευταία τριετία, μεταφέροντας κεφάλαια από μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις όπως αυτή των εμπορευματοκιβωτίων, σε μια αγορά ενεργειακών μεταφορών με μεγαλύτερη σταθερότητα εσόδων. Η Danaos δεν επενδύει σε μετοχές αλλά προβλέπεται ως προτιμητέος πάροχος πλοίων για τουλάχιστον έξι LNG carriers, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στη θαλάσσια μεταφορά μεγάλων φορτίων. Υποδηλώνει ότι η Danaos θα κατασκευάσει ή θα διαχειριστεί τουλάχιστον έξι ειδικά πλοία για αυτή τη μεταφορά LNG. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί νέο ρεύμα εσόδων, που δεν συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα της δραστηριότητάς της, μειώνοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις των ναύλων των εμπορευματοκιβωτίων. Ταυτόχρονα, η επένδυση ευθυγραμμίζεται με τις ΗΠΑ, οι οποίες προωθούν την εγχώρια παραγωγή LNG ως στρατηγικό ενεργειακό πόρο. Η Danaos μπαίνει σε ένα project με ισχυρή πολιτική στήριξη και εμπορικές δεσμεύσεις σε Ασία, μειώνοντας έτσι τον ρυθμιστικό και γεωπολιτικό κίνδυνο. Ταυτόχρονα με την είσοδό της στα φορτηγά πλοία - capesize bulkers, η Danaos δείχνει ότι θέλει να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της.
Η στρατηγική κίνηση της Olympic Shipping & Management
-Η πρόσφατη ναύλωση των υπερδεξαμενόπλοιων-VLCC Olympic Laurel και Olympic Trophy στη Shell για τρία χρόνια, από την Onassis-controlled Olympic Shipping & Management δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία αλλά μία ξεκάθαρη δήλωση προς την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Με τα scrubber-fitted VLCC να αποφέρουν έως $122.600/ημέρα στα spot rates, η εταιρεία εξασφαλίζει σταθερά premium έσοδα και ταυτόχρονα μειώνει την έκθεσή της σε διακυμάνσεις της αγοράς. Η ελληνική εταιρεία εκμεταλλεύεται αυτές τις ανακατατάξεις, διασφαλίζοντας στρατηγικά συμφέροντα με κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες, ενώ η επιλογή μακροχρόνιων συμβολαίων την τοποθετεί στο επίκεντρο των ενεργειακών ροών μεταξύ Μέσης Ανατολής, Ασίας και Ευρώπης. Η Olympic Shipping & Management αξιοποιεί την τεχνολογία, την εμπειρία και το timing για να διαμορφώσει ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου. Η ελληνική ναυτιλία, συνεχίζοντας την παράδοση του Αριστοτέλη Ωνάση, διατηρεί τον έλεγχο σε κρίσιμους κόμβους της διεθνούς ενέργειας και στέλνει μήνυμα ότι παραμένει πρωταγωνιστής ακόμα και σε περιόδους έντονης αστάθειας. Την ίδια ώρα, η Aramco Trading ναύλωσε το “Maran Mars” της Μαρίας Αγγελικούση για τρία χρόνια στα $52.000/ημέρα, και η Mitsui OSK Lines το “Nave Allegro” της Αγγελικής Φράγκου για πέντε χρόνια στα $44.000/ημέρα. Το επιμύθιο είναι ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία επιτυγχάνει υψηλότερους ναύλους και συνθήκες ευνοϊκότερες σε σχέση με τους μεγάλους παίκτες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική υπεροχή της.
Ο Οικονόμου κλείνει στρατηγικά newbuilds
-Ο Γιώργος Οικονόμου φαίνεται πως ξαναγράφει το playbook του στον τομέα των δεξαμενόπλοιων με την τελευταία κίνησή του. H TMS Group απέκτησε δύο νεότευκτα suezmax, τα οποία αρχικά είχαν κρατηθεί για τον John Fredriksen και τη Seatankers. Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν είναι απλώς ένα deal αλλά ένα strategic coup. Η TMS ουσιαστικά «σουλατσάρει» σε μια αγορά όπου τα slots για νέες ναυπηγήσεις είναι σπάνια και η ζήτηση έχει εκτοξευθεί λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και πιο συγκεκριμένα των εμπορικών ροών ρωσικού πετρελαίου προς Ινδία και Κίνα. Με τις δύο αυτές νέες παραγγελίες, η TMS ανεβάζει τα suezmax της σε έξι πλοία, ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν παγκόσμιο στόλο που παραδοσιακά έχει υψηλή απόδοση σε δύσκολες διαδρομές, όπως είναι η μεταφορά αργού από τη Βόρεια Ρωσία και τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Η κίνηση αυτή αποκτά στρατηγικό βάθος όταν τη δούμε ως μέρος μιας γενικότερης τάσης ελληνικών πλοιοκτητών που «χτυπούν» νέα slots σε παραγγελίες δεξαμενόπλοιων. Ο Οικονόμου ουσιαστικά κεφαλαιοποίησε ένα παράθυρο ευκαιρίας που άφησε η Seatankers, δείχνοντας ότι η TMS έχει ευελιξία και κεφάλαια για να κινηθεί γρήγορα, ακόμα και όταν οι μεγάλες ναυτιλιακές συμφωνίες ανατρέπονται. Το story έχει και geopolitical flavor. Η εξάρτηση των suezmax από τις ρωσικές ροές, σε συνδυασμό με τον πιθανό περιορισμό της «shadow fleet», ανοίγει ευκαιρίες για «mainstream» πλοιοκτήτες όπως ο Οικονόμου.
H Αktor σε νέο υψηλό και το ράλι στα διυλιστήρια
-Σε καλό... φεγγάρι βρίσκεται η Aktor, η οποία μετρά τρεις συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα η μετοχή να κατακτήσει ένα σημαντικό ορόσημο και να κλείσει στα 10,16 ευρώ. Ταυτόχρονα, η κεφαλαιοποίηση του ομίλου υπερβαίνει πλέον τα 2 δισ. ευρώ. Την τιμητική τους είχαν χθες τα διυλιστήρια, με τους αγοραστές να σπεύδουν μαζικά στη Motor Oil και τη HELLENiQ ENERGY, στον απόηχο της έκθεσης που δημοσίευσε η Pantelakis Securities για τον κλάδο. Η MOH κατέγραψε άλμα 4,3%, επανήλθε πάνω από τα 31 ευρώ και βρίσκεται σε απόσταση βολής από το ιστορικό υψηλό των 31,48 ευρώ που σημείωσε στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Αντίστοιχα, η HELLENiQ ENERGY ενισχύθηκε κατά 2,8% και βρέθηκε πάνω από τα 8,7 ευρώ, με επόμενο στόχο τα υψηλά επταετίας των 9 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Pantelakis έθεσε τον πήχη στα 40 ευρώ για τη Motor Oil και στα 10 ευρώ για τη HELLENiQ ENERGY, με σύσταση overweight σε αμφότερα τα διυλιστήρια. Έξι συνεχόμενες ανόδους μετρά και η Cenergy Holdings, που διεύρυνε το ιστορικό ρεκόρ της, κλείνοντας στα 17,6 ευρώ.
Το στοίχημα της ΚΡΙ-ΚΡΙ στον Ασπρόπυργο
-Η μικρή σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ μεγάλωσε. Αξίζει πλέον 658 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24% περισσότερο από τέτοιες μέρες πέρυσι. Το όπλο της είναι μια λέξη, «εξαγωγές». Φυσιολογική η επόμενη επένδυση της ΚΡΙ-ΚΡΙ στη δημιουργία κέντρου logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σήμερα, σχεδόν 7 στα 10 ευρώ που εισπράττει η ΚΡΙ-ΚΡΙ από γαλακτοκομικά προϊόντα, προέρχονται από διεθνείς αγορές. Η εταιρεία έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Ο Ασπρόπυργος, εκτός του ότι συνορεύει με τον Πειραιά, έχει καθιερωθεί πλέον ως το απόλυτο κέντρο logistics της χώρας, με τιμές ενοικίασης να φτάνουν τα 5,8 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως (+19% σε πέντε χρόνια) και τιμές γης στα 120.000-130.000 ευρώ το στρέμμα. Μεγάλες εταιρείες του λιανεμπορίου (ΙΚΕΑ, Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, METRO κ.ά) επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια στην περιοχή. Για την ΚΡΙ-ΚΡΙ το κέντρο στον Ασπρόπυργο θα λειτουργεί ως γέφυρα, αφενός θα εξυπηρετεί την αγορά της Αττικής όπου οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν 5,8% και, από την άλλη, διευκολύνει τη λογιστική των εξαγωγών μέσω του Πειραιά. Φυσικά όλα αυτά συνοδεύονται από αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας με τη μεγάλη επένδυση 52,2 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο των Σερρών.
Η αλλαγή φρουράς και οι αποδοχές
-«Αλλαγή φρουράς» είχαμε στην ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ, την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού που εδρεύει στη Χαλκίδα και ελέγχεται από τη Siemens. Στα τέλη Οκτωβρίου παραιτήθηκε ο Γερμανός έως τότε Διευθύνων Σύμβουλος Dennis Julian Schubert, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον επίσης Γερμανό Felix - Alfred Uebelhack, στέλεχος του Ομίλου Siemens, τον οποίο διέθεσε στην εταιρεία η μέτοχος Siemens A.E., για την κάλυψη της θέσης του CEO με ισχύ από 01.11.2025. Τώρα, το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση είναι οι προβλεπόμενες αποδοχές του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. Με βάση τους σχετικούς όρους της σύμβασης με τη Siemens για την απόσπαση του συγκεκριμένου στελέχους, προβλέπεται ότι η διάρκειά της είναι τριετής, από 15.10.2025 μέχρι 14.10.2028 με δυνατότητα επέκτασης. Οι μικτές ετήσιες σταθερές αποδοχές κατά τη διάρκεια της απόσπασης ανέρχονται σε 129.268 ευρώ, ενώ οι μικτές ετήσιες μεταβλητές αποδοχές σε περίπτωση 100% επίτευξης στόχου, δηλαδή το bonus, είναι 32.317 ευρώ, ενώ τα «λοιπά καθαρά ετήσια επιδόματα (κατοικίας, οικογενειακό κ.λπ.)» φτάνουν τις 19.500 ευρώ, καθώς και όποιες άλλες προβλεπόμενες παροχές «σύμφωνα με το συναφθέν συμβόλαιο μεταξύ αυτού και της εταιρείας Siemens AG». Υπάρχει και ένας όρος περί «τιμολόγησης» σύμφωνα με τον οποίο γίνεται «μηνιαία, με 5% περιθώριο κέρδους επιπλέον του κόστους του στελέχους εξαιρουμένου του κόστους που προβλέπεται βάσει του συμβολαίου να καλύπτεται άμεσα από την εταιρεία».
Τα 3,8 δισ. ευρώ απορροφήθηκαν σε 12 λεπτά!
-Η χρηματιστηριακή αγορά της Ευρώπης «διψά» για αμυντικές μετοχές. Δώδεκα λεπτά της ώρας. Αυτό ήταν το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε η δημόσια εγγραφή (IPO) της τσεχικής αμυντικής βιομηχανίας Czechoslovak Group (CSG), αξίας 3,8 δισ. ευρώ, για να καλυφθεί πλήρως από θεσμικούς επενδυτές. Όχι ώρες, όχι ημέρες – δώδεκα λεπτά που αποκαλύπτουν πολλά για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα της Ευρώπης. Η δημόσια εγγραφή του CSG στο Άμστερνταμ αποτιμά την εταιρεία στα 25 δισ. ευρώ. Η CSG, που ελέγχεται από τον 33χρονο δισεκατομμυριούχο Michal Strnad, εμφανίστηκε στην αγορά με εντυπωσιακά μεγέθη. Έσοδα 4,5 δισ. ευρώ στους εννέα μήνες του 2025 (+82% ετησίως), περιθώριο EBITDA 26,4%, και… ανεκτέλεστες παραγγελίες 14 δισ. ευρώ. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος στην Ευρώπη, και ο πρώτος παγκοσμίως σε μικρό διαμέτρημα. Η συμμετοχή cornerstone επενδυτών, της Artisan Partners, της BlackRock και του Al-Rayyan από το Κατάρ, με συνολικές δεσμεύσεις 900 εκατ. ευρώ, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής. Ο δείκτης STOXX Europe Targeted Defence φλερτάρει πάλι με ιστορικά υψηλά, 5 φορές πάνω από τα προ τριετίας επίπεδα. Η Ευρώπη «επανεξοπλίζεται», η CSG -με 68% των εσόδων της από χώρες του ΝΑΤΟ και 26% από την Ουκρανία- βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο αυτής της κοσμογονίας.
Ο Τραμπ προβλέπει θρίαμβο των μετοχών, οι Αμερικανοί δεν έχουν να πληρώσουν φυσικό αέριο
-Μέσα σε δύο μόλις μέρες οι τιμές φυσικού αερίου στην Αμερική αυξήθηκαν κατά +60%. Θα μπορούσε κάποιος να αποδώσει την εκρηκτική αύξηση στον «αρκτικό παγετό» που σάρωσε τις ΗΠΑ. Ίσως όμως αυτή η εξήγηση να μην είναι από μόνη της αρκετή. Οι περισσότεροι hedge fund managers της Wall Street είχαν αυξήσει τις short θέσεις τους στο φυσικό αέριο. Στοιχημάτισαν σε χαμηλότερες τιμές λόγω του ήπιου χειμώνα. Η ξαφνική μεταβολή του καιρού ανέβασε τη ζήτηση για θέρμανση και πυροδότησε ένα κλασικό short squeeze, με τους αισιόδοξους κερδοσκόπους να κλείνουν βιαστικά τις θέσεις τους, επιταχύνοντας την άνοδο της τιμής φυσικού αερίου. Υπάρχει ωστόσο και μία ακόμη λεπτομέρεια και αυτή αφορά τις υποδομές για υγροποιημένο φυσικό αέριο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι ΗΠΑ σήμερα έχουν εξελιχθεί σε κορυφαίο εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου, τροφοδοτώντας την Ευρώπη αφού την πίεσαν αφόρητα για την αποδέσμευσή της από το ρωσικό αέριο. Όταν όμως το εσωτερικό απόθεμα πιέζεται από ακραίες καιρικές συνθήκες, δημιουργείται arbitrage μεταξύ της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγικών συμβολαίων. Τα μηνύματα απ΄ όλη αυτή τη χαώδη κατάσταση είναι πολλά. Πρώτα απ’ όλα η αποθηκευτική ικανότητα. Το storage capacity είναι ο νέος χρυσός του ενεργειακού χάρτη. Δεύτερο, η κλιματική αλλαγή την οποία αρνείται ο Τραμπ η οποία όμως παράγει ακραίες καιρικές συνθήκες και μετατρέπει τα energy commodities σε παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας. Οι αγορές δεν τιμολογούν πλέον τη μέση ζήτηση, αλλά τα ακραία φαινόμενα.
Πηγή: www.newmoney.gr
Πηγή: www.newmoney.gr
