Η κρίσιμη ώρα της Ενωμένης Ευρώπης και το δικό μας «στρίβειν» από το Νταβός του Τραμπ, το τζάμπα τσακώνονται ΠΑΣΟΚ, τα κέρδη των τραπεζών και η Εθνική Ασφαλιστική

Η εξωφρενική απαίτηση του Προέδρου Τραμπ να κατακτήσει ή να «αγοράσει» μία χώρα όπως η Γροιλανδία, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε καθεστώς «ευρωπαϊκής σκέπης» μιας χώρας μέλους της ΕΕ, της Δανίας, δεν είναι θέμα προς συζήτηση ή διαπραγμάτευση. Δεν έχει καμιά ομοιότητα με το τι συνέβη στη δικτατορία της Βενεζουέλας, ούτε το πώς οι ΗΠΑ θα επηρεάσουν την πτώση ενός καθεστώτος όπως οι Μουλάδες του Ιράν. Συνεπώς, αυτή είναι η στιγμή που οι Ευρωπαίοι και μαζί φυσικά κι εμείς που θα πρέπει να αντισταθούν ενωμένοι, μεθοδικά και αποφασιστικά στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης χθες, λίγο ο καιρός, λίγο (έως πολύ) η κοινή ευρωπαϊκή στάση δεν έφυγε για Νταβός και έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα είναι μάλλον πιο πιθανό να μην πάει καθόλου. Να κάνει skip και το panel στο οποίο επρόκειτο να μιλήσει σήμερα στις 11:30 στο Νταβός και να πετάξει κατευθείαν για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το μείζον θέμα της Γροιλανδίας. Η πρόβλεψη των Αθηνών είναι ότι δεν πρόκειται κανείς πλην του Ορμπαν να υπογράψει το «σύμφωνο» για την ειρήνη του Τραμπ, μηδέ εξαιρουμένης της Μελόνι.Μ' έναν σμπάρο, τρία τρυγόνια-Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι παραταύτα στην Αθήνα μελετούν πολύ προσεκτικά την πρόταση του Ντόναλντ για το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης, η οποία είναι πραγματικά… καταπληκτική. Μου λένε ότι τη Δευτέρα ο Γεραπετρίτης θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα αξιολογήσει το περίφημο ψήφισμα 2803 που θέτει τις βάσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Όπως μου έλεγε σοβαρή διπλωματική πηγή, το Συμβούλιο του Ντόναλντ είναι ουσιαστικά διαφορετικό από ό,τι προτείνεται στο Ψήφισμα του ΟΗΕ, καθώς το αντίστοιχο Συμβούλιο που προβλέπεται έχει ορισμένη θητεία, ενώ του Ντόναλντ είναι "ανοιχτού σκοπού" και μπορεί να ξεκινήσει από τη Γάζα, αλλά να ασχολείται με κάθε άλλο πεδίο σύγκρουσης. Επίσης, είναι ασαφές πού θα πάνε τα λεφτά που ζητούνται ως συνδρομή συμμετοχής, ενώ προβλέπεται ότι ο Τραμπ θα είναι ισόβιος πρόεδρος. "Αν περάσει αυτό, είναι ταυτόχρονος διεμβολισμός του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης", μου έλεγε σοβαρή διπλωματική πηγή, εξηγώντας την απροθυμία των Ευρωπαίων πλην Ορμπαν να συνθηκολογήσουν στην ιδέα του Τραμπ. Και μαθαίνω ότι η Αθήνα έχει ήδη περάσει στην Ουάσινγκτον το μήνυμα."Κλειδώνει" το ραντεβού στην Άγκυρα-Θέμα ημερών είναι οι ανακοινώσεις για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αγκυρα που θα γίνει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνω ότι η δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου είναι πιο πιθανή και συγκεκριμένα μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Γεραπετρίτης και Φιντάν έχουν 4-5 ημερομηνίες και τις εξετάζουν βάσει των προγραμμάτων Μητσοτάκη και Ερντογάν, αλλά η Αθήνα εκπέμπει το μήνυμα ότι πρέπει το ΑΣΣ να γίνει.Το τσάμπα τσακώνονται ΠΑΣΟΚ-«Κακό χωριό τα λίγα σπίτια», λέει ο λαός και φαίνεται ότι ισχύει απολύτως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, όπου οι κορυφαίοι σφάζονται με τον αρχηγό Νίκο, ο οποίος προσπαθεί να συμμαζέψει το μαγαζί και διαρρέει διάφορα σενάρια, όπως την πιθανότητα να κατέβει στην Α' Αθηνών, εκεί όπου εκλέγεται ο Γερουλάνος. Ο οποίος Γερουλάνος μάζεψε περίπου 2.000 άτομα στην πίτα του στο Κάραβελ και όταν εμφανίστηκε ο Ανδρουλάκης έγινε δεκτός με ένα χλιαρό χειροκρότημα. "Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ο κόσμος του", μου έλεγε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζοντας πάντως ότι όποτε είναι εκτός του δικού του μηχανισμού ο αρχηγός δεν συγκινεί. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια... δυσκολία στις σχέσεις Ανδρουλάκη-Διαμαντοπούλου. Η μεν Άννα ασφυκτιά γιατί το πρόγραμμα "δεν περπατάει", καθώς το μαγαζί δεν τραβάει, ενώ και ο Ανδρουλάκης μπορεί να της "φορτώνει" πλέον τυχόν αβελτηρίες για το κακό πέρασμα των προγραμματικών θέσεων στην κοινωνία. Κάπως έτσι το μαγαζί θα σέρνεται ως τις εκλογές, όπου "πάνω από 11-12% δεν παίρνουμε", όπως έλεγε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.Συνέδριο ρεφενέ-Κατά τα άλλα, διάφορα κόμματα κάνουν συνέδρια τις επόμενες μέρες. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά, όπου το πράγμα είναι γενικώς μια θλίψη, αλλά και ο πρόεδρος Stefanos που ανακοίνωσε συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας 7-8 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ. Να σας πω ότι η αντιπρόεδρος Τζάκρη ήδη ανοίγει συζήτηση για συνεργασία με την Καρυστιανού, φαντάζομαι θα τεθεί και στο συνέδριο. Πάντως, το συνέδριο είναι κάπως ρεφενέ, ενώ και ο πρόεδρος ζήτησε ένα σκόντο από το ΣΕΦ για την αίθουσα "Μελίνα Μερκούρη", ενώ υπήρξε και μια συνεννόηση με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιατί το συνέδριο τελειώνει Κυριακή μεσημέρι και Κυριακή μεσημέρι ο μπασκετικός Ολυμπιακός παίζει με τον Κολοσσό Ρόδου. Πάντως, το κόμμα δεν προβλέπει ούτε πούλμαν ούτε ξενοδοχεία για τα στελέχη που έρχονται από επαρχία και γενικώς έχει γίνει μια πρόταση αν μπορούν... να φιλοξενηθούν σε φίλους από την Αθήνα.Βροχή-σχολεία-Αρης-Τώρα, σχετικά με τη χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία και βροχόπτωση στην Αττική, που εκδηλώθηκε κυρίως από τις 5 το απόγευμα και μετά, θα έλεγα το εξής. Αρχικά το πρωί και επειδή ήταν ήπια τα φαινόμενα όλοι σκεφτήκαμε ότι το κλείσιμο των σχολείων ήταν μια υπερβολική αντίδραση από την Περιφέρεια. Τελικά, δεν ήταν έτσι τα πράγματα γιατί από νωρίς το απόγευμα αγρίεψε ο καιρός και η βροχή που έπεσε ήταν μάλλον μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Αττικής, κατά την οποία δυστυχώς μια άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Υπολογίζεται ότι καθημερινά μόνο η Περιφέρεια Αττικής μετακινεί περί τους 32.000 μαθητές με 1.900 δρομολόγια δημόσιων σχολείων, ειδικής αγωγής κ.λπ. Τα κλειστά σχολεία «ελαφρύνουν» το κυκλοφοριακό στην Αττική κατά περίπου 7.000 αυτοκίνητα ημερησίως, λένε οι μελέτες. Επομένως, οι… επιστήμονες που από νωρίς ξεκίνησαν στα social media την κριτική (Αρης Σπηλιωτόπουλος, Αντώναρος κ.λπ.) απλώς βιάστηκαν. Αυτό που ο Αρης με το μουστάκι τα… σφάζει και τα ξέρει όλα, από τον καιρό μέχρι την πρόεδρο Μαρία, τι σας λέει;4 Φεβρουαρίου ο ΒΟΑΚ