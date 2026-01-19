Eurogroup: Με βαριά ατζέντα η ιστορική πρεμιέρα Πιερρακάκη λόγω Βουλγαρίας και των απειλών Τραμπ για δασμούς
Eurogroup: Με βαριά ατζέντα η ιστορική πρεμιέρα Πιερρακάκη λόγω Βουλγαρίας και των απειλών Τραμπ για δασμούς
Και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς στο «κονκλάβιο» των υπουργών Οικονομικών του ευρώ
«Διπλή παρουσία» και εκπροσώπηση θα έχει η Ελλάδα από σήμερα και στα επόμενα 2,5 χρόνια, στην αίθουσα του Συμβουλίου Eurogroup: ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα μετέχει ως Πρόεδρος ενώ, από τη θέση πίσω από την ελληνική σημαία, θα εκπροσωπεί τη χώρα μας ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.
Σε μια ιστορική αλλά -κυρίως- κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή, η Ελλάδα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο διαχείρισης και διοίκησης των ευρωπαϊκών ζητημάτων.
Στην «επίσημη πρώτη» του Έλληνα Προέδρου στο Eurogroup, μετά τις «ευχές» για καλή χρονιά και το καλωσόρισμα της Βουλγαρίας στο ευρώ, όλα αλλάζουν μόλις θα κλείσουν οι πόρτες για την πρώτη του συνεδρίαση του 2026:
1η αλλαγή: στο Eurogroup θα συμμετέχουν πλέον οι υπουργοί Οικονομικών 21 χωρών, αντί 20 ως τώρα. Στο τραπέζι της «ευρωομάδας» προστίθεται από σήμερα η σημαία της Βουλγαρίας. Ωστόσο ενώ η χώρα αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις μετάβασης και διπλή κυκλοφορία ευρώ-λέβα, με το που άλλαξε ο χρόνος μπήκε σε περιπέτειες, πάει σε εκλογές και απειλείται με ακυβερνησία.
2η αλλαγή: από προχθές, νέοι δασμοί, «απειλές» και παρεμβάσεις Τραμπ σε χώρες της Ευρωζώνης, συνταράσσουν την Ευρώπη και «χαλάνε τον δυτικό κόσμο» όπως τον ξέραμε, ανατρέποντας ισορροπίες, σταθερές και συμμαχίες αιώνων. Μαζί με τις αντίστοιχες «απειλές» από Πούτιν αλλά και Κίνα, αναγκάζουν την Ευρώπη να ανασυνταχθεί.
Οι εξελίξεις μόνο… εθιμοτυπικές δεν φαντάζουν. Ωστόσο δεν ανατρέπουν, αλλά υπογραμμίζουν τους σκοπούς και τις προτεραιότητες της ατζέντας της Ελληνικής Προεδρίας.
Απέναντι σε αυτά, τα «όπλα» της Ελληνικής Προεδρίας είναι:
- το ελληνικό success story ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και μείωσης χρέους που την ανέδειξε στην Προεδρία και το οποίο όλες οι χώρες στην Ευρώπη -με πρώτη την Γερμανία και τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς- χρησιμοποιούν συχνά σαν παράδειγμα και πρότυπο, λόγω της οικονομικής στασιμότητας, των οικονομικών ελλειμμάτων και του βάρους χρέους που αντιμετωπίζουν και οι ισχυρές οικονομίες.
- το ψηφιακό (ΑΙ) «παρελθόν» του Κυριάκου Πιερρακάκη, που θα κληθεί να προωθήσει την ψηφιακή οικονομία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
· Γεωπολιτική κρίση και Άμυνα: υπό τα «σύννεφα» πολέμου και στην άλλη άκρη της Ευρώπης, συζητείται η στροφή προς αύξηση δανεισμού και δαπανών για την Άμυνα σε όλη την Ένωση. Η ατζέντα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στις αμυντικές βιομηχανίες, την προώθηση μιας πανευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και την ενθάρρυνση κοινών προμηθειών. Η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ της ενεργοποίησης της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, ώστε κάθε κράτος-μέλος να μπορεί να επιλέγει τις επενδύσεις του ανάλογα με τα εθνικά του συμφέροντα.
· Δημοσιονομική Πολιτική και Χρέος: οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τις συστάσεις της Κομισιόν για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και τη δημιουργία περιθωρίου για απαραίτητες δαπάνες σε άμυνα και ανταγωνιστικότητα. Σε εποχή όμως όπου «χαλάει ο κόσμος» αλλά οι 27 χώρες λειτουργούν εν πολλοίς ακόμα αυτόνομα, το timing της ανάληψης του ρόλου επιτρέπει στον Κυριάκο Πιερρακάκη να προωθήσει την ελληνική θέση για δημοσιονομική πειθαρχία συνολικά, ως πράξη δικαιοσύνης προς τις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με τις εκκλήσεις για νέα έξοδα.
· Ανταγωνιστικότητα και Αγορά Εργασίας: Προωθείται η ολοκλήρωση της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) για ενίσχυση των επενδύσεων. Συζητούνται μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση των κινήτρων για την εργασία. Τη στιγμή που ΗΠΑ και Κίνα προηγούνται σε Ανάπτυξη, ενώ η ΕΕ χάνει έδαφος στην κούρσα της Τεχνολογίας, ο «ψηφιακός» Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει να προωθήσει την «ατζέντα» της ανταγωνιστικότητας και της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως όρο επιβίωσης για την Ευρώπη.
Σε μια ιστορική αλλά -κυρίως- κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή, η Ελλάδα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο διαχείρισης και διοίκησης των ευρωπαϊκών ζητημάτων.
Στην «επίσημη πρώτη» του Έλληνα Προέδρου στο Eurogroup, μετά τις «ευχές» για καλή χρονιά και το καλωσόρισμα της Βουλγαρίας στο ευρώ, όλα αλλάζουν μόλις θα κλείσουν οι πόρτες για την πρώτη του συνεδρίαση του 2026:
1η αλλαγή: στο Eurogroup θα συμμετέχουν πλέον οι υπουργοί Οικονομικών 21 χωρών, αντί 20 ως τώρα. Στο τραπέζι της «ευρωομάδας» προστίθεται από σήμερα η σημαία της Βουλγαρίας. Ωστόσο ενώ η χώρα αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις μετάβασης και διπλή κυκλοφορία ευρώ-λέβα, με το που άλλαξε ο χρόνος μπήκε σε περιπέτειες, πάει σε εκλογές και απειλείται με ακυβερνησία.
2η αλλαγή: από προχθές, νέοι δασμοί, «απειλές» και παρεμβάσεις Τραμπ σε χώρες της Ευρωζώνης, συνταράσσουν την Ευρώπη και «χαλάνε τον δυτικό κόσμο» όπως τον ξέραμε, ανατρέποντας ισορροπίες, σταθερές και συμμαχίες αιώνων. Μαζί με τις αντίστοιχες «απειλές» από Πούτιν αλλά και Κίνα, αναγκάζουν την Ευρώπη να ανασυνταχθεί.
Οι εξελίξεις μόνο… εθιμοτυπικές δεν φαντάζουν. Ωστόσο δεν ανατρέπουν, αλλά υπογραμμίζουν τους σκοπούς και τις προτεραιότητες της ατζέντας της Ελληνικής Προεδρίας.
Απέναντι σε αυτά, τα «όπλα» της Ελληνικής Προεδρίας είναι:
- το ελληνικό success story ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και μείωσης χρέους που την ανέδειξε στην Προεδρία και το οποίο όλες οι χώρες στην Ευρώπη -με πρώτη την Γερμανία και τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς- χρησιμοποιούν συχνά σαν παράδειγμα και πρότυπο, λόγω της οικονομικής στασιμότητας, των οικονομικών ελλειμμάτων και του βάρους χρέους που αντιμετωπίζουν και οι ισχυρές οικονομίες.
- το ψηφιακό (ΑΙ) «παρελθόν» του Κυριάκου Πιερρακάκη, που θα κληθεί να προωθήσει την ψηφιακή οικονομία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
Η «βαριά» ατζέντα της πρώτης ΣυνεδρίασηςΗ ατζέντα της 19ης Ιανουαρίου περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρωζώνης, όπως προκύπτει από το Κείμενο συστάσεων της Κομισιόν, το οποίο συζητείται σήμερα στις Βρυξέλλες:
· Γεωπολιτική κρίση και Άμυνα: υπό τα «σύννεφα» πολέμου και στην άλλη άκρη της Ευρώπης, συζητείται η στροφή προς αύξηση δανεισμού και δαπανών για την Άμυνα σε όλη την Ένωση. Η ατζέντα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στις αμυντικές βιομηχανίες, την προώθηση μιας πανευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και την ενθάρρυνση κοινών προμηθειών. Η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ της ενεργοποίησης της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, ώστε κάθε κράτος-μέλος να μπορεί να επιλέγει τις επενδύσεις του ανάλογα με τα εθνικά του συμφέροντα.
· Δημοσιονομική Πολιτική και Χρέος: οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τις συστάσεις της Κομισιόν για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και τη δημιουργία περιθωρίου για απαραίτητες δαπάνες σε άμυνα και ανταγωνιστικότητα. Σε εποχή όμως όπου «χαλάει ο κόσμος» αλλά οι 27 χώρες λειτουργούν εν πολλοίς ακόμα αυτόνομα, το timing της ανάληψης του ρόλου επιτρέπει στον Κυριάκο Πιερρακάκη να προωθήσει την ελληνική θέση για δημοσιονομική πειθαρχία συνολικά, ως πράξη δικαιοσύνης προς τις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με τις εκκλήσεις για νέα έξοδα.
· Ανταγωνιστικότητα και Αγορά Εργασίας: Προωθείται η ολοκλήρωση της εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) για ενίσχυση των επενδύσεων. Συζητούνται μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση των κινήτρων για την εργασία. Τη στιγμή που ΗΠΑ και Κίνα προηγούνται σε Ανάπτυξη, ενώ η ΕΕ χάνει έδαφος στην κούρσα της Τεχνολογίας, ο «ψηφιακός» Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει να προωθήσει την «ατζέντα» της ανταγωνιστικότητας και της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως όρο επιβίωσης για την Ευρώπη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα