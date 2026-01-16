Eurogroup: Πρώτη συνεδρίαση τη Δευτέρα με Έλληνα πρόεδρο και με 21 μέλη
Eurogroup: Πρώτη συνεδρίαση τη Δευτέρα με Έλληνα πρόεδρο και με 21 μέλη
Κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα η G7, η προσχώρηση Βουλγαρίας και ο διορισμός αντιπροέδρου στην ΕΚΤ
Με ισχυρούς συμβολισμούς και αποφάσεις για πολλά κρίσιμα ζητήματα στην ατζέντα, κάνει «ποδαρικό» ως νέος Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης συνεδριάζει για πρώτη φορά υπό την προεδρία του Έλληνα υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά για πρώτη φορά και με 21 μέλη στη σύνθεσή της. Η «ευρωομάδα» υποδέχεται τη Βουλγαρία ως νέο μέλος της ευρωζώνης.
Ο συμβολισμός είναι διπλός: το Eurogroup υποδέχεται μία ακόμα νέα χώρα, υπό την προεδρία μιας χώρας όμως η οποία, στην κρίση του 2015 παρ’ ολίγον να εγκαταλείψει την ευρωζώνη. Το μήνυμα είναι ότι τελικώς η ευρωζώνη πληθαίνει αντί να μικραίνει, αποδεικνύοντας ως τώρα ότι -παρά κατά καιρούς τις δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον της- η νομισματική ένωση διαθέτει αντοχές απέναντι στα προβλήματα, αλλά και δυναμική εξέλιξης της την οποία πολλοί έχουν διαχρονικά αμφισβητήσει.
1. Ένταξη της Βουλγαρίας
Η Βουλγαρία γίνεται και επισήμως το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, φέρνοντας πάνω από 357 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες στο κοινό νόμισμα. Η μετάβαση περιλαμβάνει περίοδο διπλής κυκλοφορίας ευρώ και λέβα (με ισοτιμία 1,956 : 1 ευρώ) έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία γίνονται δεκτά και τα δύο νομίσματα, ενώ οι τιμές θα εμφανίζονται και σε λέβα και ευρώ έως τον Ιούνιο 2026.
Στην ατζέντα της συνεδρίασης, ο Βούλγαρος υπουργός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενημερώσουν τους υπουργούς Οικονομικών για την πρόοδο της μετάβασης στο ευρώ.
2. Οικονομικές προτεραιότητες
Η συνεδρίαση περιλαμβάνει όμως και καίρια ζητήματα για το μέλλον της ευρωζώνης. Οι υπουργοί θα συζητήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες για τις Συστάσεις Ευρωζώνης 2026, με βάση το σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή.
Οι συστάσεις εστιάζουν στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, τη δημιουργία χώρου για επενδύσεις σε άμυνα και ανταγωνιστικότητα, την ενίσχυση των αγορών εργασίας και την προώθηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων.
3. Αποφάσεις του G7
Επιπλέον, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις πρόσφατες συναντήσεις της ομάδας του G7, δηλαδή των 7 οικονομικά ισχυρότερων κρατών του κόσμου, στις συνεδριάσεις της οποίας την Ευρωζώνη θα εκπροσωπεί ως Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η ενημέρωση θα γίνει από Αντουάν Λεσκούρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας η οποία προεδρεύει την περίοδο αυτή στο G7. Θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας. Στις 12 Ιανουαρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την μείωση της εξάρτησης από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, θέμα που θα αποτελέσει μέρος της ενημέρωσης στο Eurogroup.
4. Επιλογή Αντιπροέδρου της ΕΚΤ
Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της συνεδρίασης είναι η διαδικασία επιλογής του νέου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα αντικαταστήσει τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος όταν λήξει η θητεία του στο τέλος Μαΐου 2026.
Έξι υποψήφιοι έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους: ο Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία), ο Μάρτινς Κάζακς (Λετονία), ο Μάντις Μύλερ (Εσθονία), ο Όλι Ρεν (Φινλανδία), ο Ρίμαντας Σάντζιους (Λιθουανία) και ο Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία). Το Eurogroup θα συζητήσει τις υποψηφιότητες με στόχο τη σύσταση προς το Συμβούλιο, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.
