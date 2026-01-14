ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ η τιμή στόχος από την Santander – Υποτιμημένο το χαρτοφυλάκιο υποδομών

Ο ισπανικός οίκος ξεκινά κάλυψη της μετοχής με σύσταση outperform - Η τιμή στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου μεγαλύτερο του 90% από τα σημερινά επίπεδα - Στο αισιόδοξο σενάριο η αποτίμηση φτάνει τα 62 ευρώ