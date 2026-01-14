ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ η τιμή στόχος από την Santander – Υποτιμημένο το χαρτοφυλάκιο υποδομών
Ο ισπανικός οίκος ξεκινά κάλυψη της μετοχής με σύσταση outperform - Η τιμή στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου μεγαλύτερο του 90% από τα σημερινά επίπεδα - Στο αισιόδοξο σενάριο η αποτίμηση φτάνει τα 62 ευρώ
Σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαβλέπει η Santander, η οποία ξεκινά κάλυψη με σύσταση Outperform και τιμή-στόχο τα 49 ευρώ για το τέλος του 2026, εκτιμώντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά τη δομή, τη διάρκεια και τη δυναμική των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου. Η τιμή-στόχος συνεπάγεται άνοδο άνω του 90% από τα σημερινά επίπεδα, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο η αποτίμηση φτάνει τα 62 ευρώ και στο δυσμενές περιορίζεται στα 30 ευρώ.
Σύμφωνα με τον ισπανικό οίκο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον μετασχηματιστεί σε έναν από τους πιο καθαρούς παίκτες υποδομών μεταφορών στην Ελλάδα, μετά την αποεπένδυση από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαρτοφυλάκιο με μακρά διάρκεια ζωής, υψηλή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών και αυξανόμενη μερισματική ικανότητα.
Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν τον βασικό μοχλό αξίας, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της εύλογης επιχειρηματικής αξίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο όμιλος διαχειρίζεται παραχωρήσεις που καλύπτουν περίπου 85% της κυκλοφορίας στους ελληνικούς δρόμους με διόδια, με σταθμισμένη μέση διάρκεια άνω των 27 ετών.
