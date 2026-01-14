Δεκαετές ομόλογο: 4 δισ. ευρώ με spread μόλις 60,9 μονάδες βάσης από τη Γερμανία
Δεκαετές ομόλογο: 4 δισ. ευρώ με spread μόλις 60,9 μονάδες βάσης από τη Γερμανία
Η Ελλάδα δανείζεται πλέον σαν να είχε βαθμολογία «Α»… όπως ο EFSF
Νέο ιστορικό ορόσημο και ένα εμβληματικό momentum κατέκτησαν χθες (13/1) η Ελλάδα και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ): η «Τρίτη και 13» αποδείχθηκε γούρικη για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με όρους που θυμίζουν τις «χρυσές εποχές» του ευρώ (2006-2007) και με spread μόλις 60,9 μονάδες βάσης πάνω από το γερμανικό benchmark – επίδοση που χαρακτηρίζει οικονομίες με υψηλή επενδυτική διαβάθμιση και όχι χώρες με βαθμολογία ΒΒΒ.
Η συναλλαγή κάλυψε «με το καλημέρα» της νέας χρονιάς το 50% των δανειακών αναγκών του 2026, φέρνοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών αγορών, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Ενώ την ίδια στιγμή είχε βγει για δανεισμό και «σάρωνε τα πάντα» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όρους συγκρίσιμους πλέον με τους οποίους δανειζόταν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ευρώπη -EFSF.
Συμμετείχαν πάνω από 325 επενδυτικοί λογαριασμοί από όλον τον κόσμο, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν κατά 12,4 φορές το τελικό ποσό της έκδοσης. Η θεαματική ανταπόκριση επέτρεψε στον ΟΔΔΗΧ να συσφίξει το spread από την αρχική καθοδήγηση των 60-65 μονάδων βάσης αρχικά, σε περίπου 60 στα μέσα της διαδικασίας, πριν κλείσει τελικώς στις 58 μονάδες βάσης έναντι των mid-swaps – το στενότερο spread που έχει επιτύχει ποτέ η Ελλάδα σε 10ετές ομόλογο!
Η συνολική εικόνα της έκδοσης παραπέμπει στις επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), που μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε αντλήσει 7 δισ. ευρώ με διπλή έκδοση.
Ρεκόρ ζήτησης: 49,5 δισ. ευρώ για 4 δισ. ομόλογοΗ ζήτηση των επενδυτών ήταν συντριπτική, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ – το μεγαλύτερο orderbook που έχει καταγράψει ποτέ η χώρα μας.
Επίδοση «τύπου EFSF»: Η Ελλάδα στην ίδια κατηγορία με τους «σωτήρες» τηςΠρακτικά, και πριν καν ανακοινωθούν νέες αναβαθμίσεις από τους Οίκους αξιολόγησης (ΒΒΒ για τους περισσότερους) η Ελλάδα δανείζεται πλέον από τις αγορές σαν να είχε βαθμολογία «Α».
