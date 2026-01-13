Την «πλήρη αλληλεγγύη» τους στον Πάουελ εκφράζουν 11 κεντρικοί τραπεζίτες από όλον τον κόσμο

«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας, προς όφελος των πολιτών που υπηρετούμε», ανέφεραν οι κεντρικοί τραπεζίτες