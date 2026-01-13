Την «πλήρη αλληλεγγύη» τους στον Πάουελ εκφράζουν 11 κεντρικοί τραπεζίτες από όλον τον κόσμο
«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας, προς όφελος των πολιτών που υπηρετούμε», ανέφεραν οι κεντρικοί τραπεζίτες
Οι κεντρικοί τραπεζίτες από όλον τον κόσμο έσπευσαν να στηρίξουν τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, μετά την περαιτέρω κλιμάκωση της άνευ προηγουμένου εκστρατείας πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ προς την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.
Αντιδρώντας στην απειλή άσκησης ποινικών διώξεων κατά της αμερικανικής νομισματικής αρχής, κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας, δήλωσαν ότι «εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη» τους στη Fed και στον Πάουελ.
Ο ίδιος ο Πάουελ έχει επίσης υιοθετήσει τις τελευταίες ημέρες πιο συγκρουσιακό τόνο, κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να αποσπάσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής, έπειτα από κριτική μηνών ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά.
«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας, προς όφελος των πολιτών που υπηρετούμε», ανέφεραν οι κεντρικοί τραπεζίτες σε κοινή δήλωσή τους την Τρίτη. «Είναι, επομένως, κρίσιμο να διαφυλαχθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία».
Η συντονισμένη αυτή αντίδραση υπογραμμίζει την εντεινόμενη ανησυχία ότι η νομισματική αυτονομία της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο υπονομεύεται ενεργά.
Η συντονισμένη αυτή αντίδραση υπογραμμίζει την εντεινόμενη ανησυχία ότι η νομισματική αυτονομία της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο υπονομεύεται ενεργά.
