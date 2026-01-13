Unicredit: Σε συζητήσεις για αγορά ποσοστού στη Monte dei Paschi
Η ιταλική τράπεζα συζητά την αγορά του ποσοστού της Delfin στη MPS, κίνηση που θα την επανέφερε στο παιχνίδι της τραπεζικής ενοποίησης στην Ιταλία, με παράλληλο ενδιαφέρον για Generali
Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Oρσέλ, έχει συζητήσει το ενδεχόμενο αγοράς του ποσοστού που κατέχει η Delfin στη Monte dei Paschi di Siena (MPS), σε επαφές με τον επικεφαλής της ιταλικής holding, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Reuters.
Μια επένδυση στη MPS θα μπορούσε να επαναφέρει τη UniCredit στο επίκεντρο της τραπεζικής ενοποίησης που αναδιαμορφώνει τον ιταλικό κλάδο, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Banco BPM την περασμένη χρονιά.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η UniCredit εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο άμεσης επένδυσης στη Delfin, την επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Ντελ Βέκιο.
Παράλληλα, η UniCredit φέρεται να ενδιαφέρεται και για το ποσοστό της Delfin στην Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η UniCredit είχε αποκτήσει σχεδόν το 7% της Generali ως χρηματοοικονομική επένδυση, για να μειώσει αργότερα τη συμμετοχή της στο 2%. Ο Ορσέλ έχει δηλώσει ότι η τράπεζα «παρακολουθεί τις εξελίξεις» στη Generali.
Η έκβαση των συνομιλιών μεταξύ του Ορσέλ και του προέδρου της Delfin, Φραντσέσκο Μιλέρι, παραμένει ασαφής. Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί πότε πραγματοποιήθηκαν οι επαφές ούτε αν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
