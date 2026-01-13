Γιάννης Μπρατάκος: Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου δεν λύνονται με τελεσίγραφα και πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή
«Η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα», σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
«Η ματαίωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών και η επαναφορά απειλών για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα, προκαλούν βαθιά ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία συνολικά», δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, σχολιάζοντας την επιλογή μερίδας αγροτοσυνδικαλιστών να μην συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό.
Όπως υπογράμμισε, σε «μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αβεβαιότητες, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος λειτουργίας, η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή - είναι επικίνδυνη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «κάθε ημέρα αποκλεισμών, κάθε απειλή διακοπής της κυκλοφορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που δεν ευθύνονται για τη σύγκρουση».
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναγνώρισε ότι «ο αγροτικός κόσμος έχει πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «αυτά τα προβλήματα, όμως, δεν λύνονται με τελεσίγραφα, ούτε με πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή». Παράλληλα, τόνισε πως «η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με σοβαρότητα, σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιόπιστες απαντήσεις».
Σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο, το ΕΒΕΑ απευθύνει ξεκάθαρη έκκληση και προς τις δύο πλευρές για άμεση επιστροφή σε ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο, χωρίς επικοινωνιακές τακτικές και χωρίς ακραίες ενέργειες. «Ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία – όχι παραχώρηση», υπογράμμισε.
Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι «η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα», σημειώνοντας πως «η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες».
