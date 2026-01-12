Χειμερινές εκπτώσεις: Ξεκινούν σήμερα και επίσημα με στόχο τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και οι συμβουλές προς τους καταναλωτές - θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου - Τα καταστήματα μπορούν, προαιρετικά, να παραμείνουν ανοικτά τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου