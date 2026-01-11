Ιστορίες επιτυχίας χτισμένες από ξένες ιδέες: οι γυναίκες που έμειναν στη σκιά
Ιστορίες επιτυχίας χτισμένες από ξένες ιδέες: οι γυναίκες που έμειναν στη σκιά
Από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν έως τον Λέοντα Τολστόι οι γυναίκες αυτών των μεγάλων ανδρών, συνέβαλαν καθοριστικά στις ιδέες και τα έργα τους, χωρίς ποτέ να λάβουν την αναγνώριση που τους άξιζε
Η ιστορία της ανθρωπότητας γράφτηκε με ονόματα. Κυρίως ανδρικά. Πίσω όμως από πολλά από αυτά τα ονόματα, πίσω από θεωρίες, βιβλία, πίνακες και επιστημονικές ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο, βρίσκονται γυναίκες των οποίων η συμβολή -που δεν διδασκόμαστε ποτέ- είτε υποβαθμίστηκε είτε αποσιωπήθηκε πλήρως. Βέβαια, δεν πρόκειται πάντα για μια συνειδητή «κλοπή» με τη νομική έννοια, αλλά συχνά για μια δομική αδικία: κοινωνίες που δεν επέτρεπαν στις γυναίκες να υπογράψουν, να κατοχυρώσουν ή απλώς να διεκδικήσουν τις ιδέες τους. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, η ιδιοποίηση ήταν ξεκάθαρη, με την επιτυχία να χτίζεται πάνω σε μια ξένη δημιουργική εργασία -εντός γάμου, σχέσης ή επαγγελματικής συνεργασίας.
