JP Morgan: Ο STOXX θα αναβαθμίσει την Ελλάδα φέτος – Ποιες μετοχές θα δουν σημαντικές εισροές
Ο τραπεζικός κλάδος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των παθητικών κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να είναι ο μοναδικός αποδέκτης
Ο οίκος STOXX θα προχωρήσει στην αναβάθμιση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά το 2026, εκτιμά η JP Morgan, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη των ελληνικών μετοχών στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες. Σύμφωνα με το report της αμερικανικής τράπεζας, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης χωρών και να εφαρμοστεί με την αναθεώρηση δεικτών του Σεπτεμβρίου 2026.
«Οι συνολικές παθητικές εισροές θα ανέλθουν σε περίπου 962,7 εκατ. δολάρια, ποσό που αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τη μηχανική ανακατανομή κεφαλαίων», προβλέπει ο οίκος. Όπως διευκρινίζεται στο report, οι ροές αυτές συνδέονται άμεσα με την ένταξη των ελληνικών μετοχών στους δείκτες STOXX Europe 600 και Eurostoxx και δεν σχετίζονται με ενεργητικές επενδυτικές αποφάσεις ή αξιολόγηση θεμελιωδών.
Η JP Morgan υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα προστέθηκε στη watchlist του STOXX το 2025, όπως προβλέπει η μεθοδολογία του παρόχου για περιπτώσεις πιθανής αναταξινόμησης. Με δεδομένη την ελάχιστη περίοδο παραμονής ενός έτους στη watchlist, ο οίκος εκτιμά ότι το 2026 αποτελεί το πρώτο χρονικό παράθυρο στο οποίο μπορεί να ληφθεί απόφαση αναβάθμισης, με την τεχνική υλοποίηση να μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο.
