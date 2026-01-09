Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή πτώση μετά το ράλι της Πέμπτης
Πιέσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο μετά τα σημαντικά χθεσινά κέρδη - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν
Mε πιέσεις ξεκινάει η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών λίγο πριν τις 11:00, να σημειώνει πτώση 0,26% στις 2.198 μονάδες και τον τζίρο να προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει οριακά 0,01%, ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει άνοδο 0,16% και ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί στο 0,49%.
Στο ταμπλό, πιέσεις βγαίνουν στη μετοχή της ΔΕΗ (-0,38%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,42%), στον ΟΠΑΠ (-0,05%) και στην Qualco (-0,69%).
Aντίθετα, η Coca Cola ανεβαίνει 1,48%, η Jumbo 0,92%, o OTE +0,35%. Η μετοχή της Τιτάν ανεβαίνει 1,32%. Νωρίτερα σήμερα, ανακοινώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά της Keystone Cement Company με έδρα την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ έναντι $310 εκατ. από την Titan America, θυγατρική του Ομίλου Τιτάν.
Οι πωλήσεις της Jumbo για το 2025 διαμορφώνονται στο +7,2%. Η αύξηση των πωλήσεων τον Δεκέμβριο επιβραδύνθηκε σε περίπου 4%, λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και οδικών αποκλεισμών στην Ελλάδα, που επηρέασαν δυσανάλογα τις εξαγωγές και τις διασυνοριακές ροές. Το σημαντικότερο, είναι ότι η διοίκηση ανακοίνωσε ακόμη ένα έκτακτο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί 0,76%, η ΕΤΕ -0,79%, η Eurobank -0,85% και η Πειραιώς έχει οριακές απώλειες 0,03%.
