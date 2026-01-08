Η ΤΕΝ στο αφιέρωμα του ΤΙΜΕ για την ΑΙ: Επενδύσεις άνω των 7 δισ. δολαρίων σε νέες τεχνολογίες
Πλοηγώντας τη ναυτιλία σε ένα δυναμικό και βιώσιμο μέλλον -Επενδύσεις άνω των 7 δισ. δολαρίων σε νέες τεχνολογίες, ισχυρή περιβαλλοντική στρατηγική και ηγετική θέση στην παγκόσμια ενεργειακή ναυτιλία από την Tsakos Energy Navigation
Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται στον πυρήνα του διεθνούς εμπορίου και της ενεργειακής ασφάλειας, μεταφέροντας το 80% των παγκόσμιων φορτίων και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Σε αυτό το περιβάλλον διαρκών γεωπολιτικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, η Tsakos Energy Navigation (TEN) αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον σταθερούς και αξιόπιστους παίκτες της διεθνούς ενεργειακής ναυτιλίας. Το περιοδικό ΤΙΜΕ ενέταξε την ΤΕΝ στο ειδικό αφιέρωμα για τους Αρχιτέκτονες της ΑΙ το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Δεκεμβρίου.
Η TEN, υπό την ηγεσία του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου δρ Νίκου Τσάκου, έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες μια φήμη βασισμένη στην ασφάλεια, την ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η εταιρεία διαχειρίζεται έναν διαφοροποιημένο στόλο δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, εξυπηρετώντας μεγάλους ενεργειακούς ομίλους και κρατικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
