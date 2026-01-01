Βουλγαρία: Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις η είσοδος στο ευρώ
Μείωση συναλλαγματικών δαπανών, ενίσχυση του εμπορίου και του τουρισμού - Τα αισιόδοξα σενάρια και η βαριά σκιά της πολιτικής αστάθειας
Αλλιώς την περίμενε την πρωτοχρονιά η πολιτική και οικονομική ηγεσία της Βουλγαρίας, αλλά και μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
Η πρώτη ημέρα του 2026 είναι η πρώτη ημέρα που η χώρα δρέπει τους καρπούς πολυετών προσπαθειών, καθώς γίνεται το 21ο μέλος της Ευρωζώνης.
Όμως, στη Σόφια το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερα εορταστικό.
Η χώρα βρίσκεται στη δίνη μίας ακόμα πολιτικής κρίσης, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025.
Η πολιτική αβεβαιότητα ρίχνει σκιά στην επιτυχία της εισόδου στη ζώνη του ευρώ και απειλεί να ναρκοθετήσει την πορεία της βουλγαρικής οικονομίας προς ισχυρότερη ανάπτυξη, αύξηση των επενδύσεων και προσέλκυση περισσότερων ξένων κεφαλαίων.
Τα άμεσα οφέλη από τη μείωση του οικονομικού και γραφειοκρατικού βάρους αντισταθμίζονται από τον προβληματισμό που προκαλεί η παρατεταμένη πολιτική κρίση, όπως εξηγεί στο newmoney ο πρόεδρος του EλληνοΒουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δικηγόρος Χρήστος Καζαντζής.
Ταχύτερες συναλλαγές – Μείωση βαρώνΟι ανησυχίες αυτές αντικατοπτρίζονται στο κλίμα που επικρατεί μεταξύ της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στη γειτονική χώρα.
