Ποιος επιχειρηματίας έκανε τη μεγαλύτερη δωρεά για το 2025 – Έδωσε $2 δισ.
Σημαντικές φιλανθρωπικές συνεισφορές προς ιδρύματα για την έρευνα κατά του καρκίνου και την παιδική διατροφή πραγματοποιήθηκαν φέτος από κορυφαίους δωρητές
Στην κορυφή των φετινών φιλανθρωπικών δωρεών παγκοσμίως βρέθηκε ο συνιδρυτής της Nike, Φιλ Νάιτ, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη δημόσια καταγεγραμμένη προσφορά για το 2025. Μαζί με τη σύζυγό του, Πένι, ανακοίνωσε τη δωρεά ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της έρευνας κατά του καρκίνου. Το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ κάθε άλλη αντίστοιχη δωρεά για το 2025.
Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον (Oregon Health & Science University – OHSU) και έχει ως στόχο την ενίσχυση του Knight Cancer Institute, το οποίο φέρει το όνομα του ζευγαριού. Το ύψος της δωρεάς ξεπερνά κατά πολύ τη δεύτερη μεγαλύτερη φιλανθρωπική προσφορά που έχει καταγραφεί για το ίδιο έτος.
