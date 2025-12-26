IRIS: Τι αλλάζει με τα όρια στις άμεσες πληρωμές από τον Ιανουάριο 2026
Ο τρόπος που μεταφέρονται και εισπράττονται χρήματα στην Ελλάδα μπαίνει σε νέα φάση από τα μέσα Ιανουαρίου.
Το ανανεωμένο πλαίσιο για τις άμεσες ψηφιακές πληρωμές φέρνει αυξημένα όρια και επανακαθορίζει την καθημερινή εμπειρία τόσο των πολιτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών.
Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το σύστημα IRIS περνά σε νέα εποχή, με αλλαγές που επηρεάζουν τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών αλλά και τις πληρωμές προς επαγγελματίες, όπως ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, Σταυρούλα Καμπουρίδου.
Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς χρήση κάρτας, μέσω:
-ΑΦΜ
-αριθμού κινητού τηλεφώνου
-σάρωσης QR code
Παράλληλα, καθιερώνεται μηνιαίο συνολικό όριο 5.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών. Αντίθετα, στις εμπορικές συναλλαγές δεν τίθεται πλαφόν, διατηρώντας το ισχύον καθεστώς.
Οι εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν:
-540 εκατ. συναλλαγές μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της ΔΙΑΣ
Νέα όρια στις άμεσες μεταφορές χρημάτωνΜε βάση τις νέες ρυθμίσεις, το ανώτατο ποσό για κάθε άμεση συναλλαγή διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ, τόσο για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων (P2P) όσο και για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B).
Η στροφή στις ψηφιακές πληρωμές επιταχύνεταιΣύμφωνα με τη ΔΙΑΣ, η αλλαγή στον τρόπο πληρωμών είναι πλέον δομική. Οι χρήστες αναζητούν ταχύτητα, απλότητα και άμεση επιβεβαίωση, οδηγώντας σε εκρηκτική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών.
-520 δισ. ευρώ συνολική αξία
-4,25 εκατ. ενεργούς χρήστες στις μεταφορές μεταξύ ιδιωτών
-περίπου 2.300 νέες εγγραφές ημερησίως
Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ σε περιόδους αιχμής έχει αγγίξει ακόμη και τα 500 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερα υψηλή υιοθέτηση καταγράφεται στους τομείς:
-υγείας
-αισθητικής
τεχνικών και μηχανικών υπηρεσιών
Η απουσία τραπεζικών προμηθειών και η άμεση πίστωση αποτελούν καθοριστικά πλεονεκτήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ισχυρή παρουσία επαγγελματιών στο IRISΤο IRIS έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο πληρωμών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάνω από 580.000 επαγγελματίες το χρησιμοποιούν καθημερινά, με έως 15.000 συναλλαγές την ημέρα.
