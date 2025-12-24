Citi: Aυτές είναι οι κορυφαίες επενδυτικές επιλογές για το ξεκίνημα του 2026
Το τμήμα επενδυτικών ερευνών της τράπεζας δημοσίευσε τη λίστα με τις προβλέψεις του για το α’ τρίμηνο του 2026, η οποία περιλαμβάνει τρεις τομείς στους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα
Σύμφωνα με την Citigroup, το επενδυτικό εγχειρίδιο που πρέπει να ακολουθηθεί το νέο έτος επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς της αγοράς.
Το τμήμα επενδυτικών ερευνών της τράπεζας δημοσίευσε τη λίστα με τις προβλέψεις του για το α’ τρίμηνο του 2026, η οποία περιλαμβάνει τρεις τομείς στους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα με την έναρξη του νέου έτους: την τεχνολογία, τον χρηματοοικονομικό τομέα και την υγειονομική περίθαλψη.
Εκτός από τον χρηματοοικονομικό τομέα, οι τομείς αυτοί σημείωσαν εξαιρετική απόδοση το 2025. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης του S&P 500 σημείωσε άνοδο 17% για το έτος, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν άνοδο 28% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τον δείκτη αναφοράς. Ο χρηματοοικονομικός τομέας υστερεί σε σχέση με την ευρύτερη αγορά, με άνοδο 6% από τον Ιανουάριο.
