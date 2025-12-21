2025, το έτος αποκάλυψης της φοροδιαφυγής: Πώς οι ψηφιακοί έλεγχοι μέσω POS, IRIS και myDATA ανέτρεψαν τα δεδομένα δεκαετιών

Με τα νέα δεδομένα, το δημόσιο χάνει πλέον έως και 7 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από ΦΠΑ κάθε χρόνο, σε σχέση με το κοντινό παρελθόν