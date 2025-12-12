ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα, υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Στο κενό ΦΠΑ που αποδίδεται σε απάτη από εξαφανισμένους εμπόρους, η χώρα μας κατατάσσεται μεταξύ των τεσσάρων κρατών-μελών με το χαμηλότερο αντίστοιχο κενό, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής