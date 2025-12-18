Πώς αμείβονται οι αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας λόγω εορτών

για τον τρόπο αμοιβής των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παρέχει στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).



Ημέρες υποχρεωτικής αργίας λόγω εορτών Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες προβλέπονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας από το νόμο (άρθρο 2 ΝΔ 3755/1957, άρθρο 4 ΒΔ 748/1966, άρθρο 42 Ν. 4554/2018, άρθρο 60 Ν. 4808/2021, άρθρα 203,219 ΠΔ 62/2025) είναι οι εξής: η 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη, η 26η Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων), η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή, η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά), η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια), η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη.







Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.



Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.



Αμοιβή ημερών υποχρεωτικής αργίας Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:







Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.



Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν: Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι-ες που θα απασχοληθούν δικαιούνται:



-αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.



Υπενθυμίζεται ότι για την εργασία άνω των 5 ωρών σε ημέρα Κυριακή υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.



Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες και έχουν ρεπό σε κάποια από τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα. Αν όμως εργαστούν, δικαιούνται, πέραν της προαναφερόμενης αμοιβής, να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.



Επισημαίνεται ότι εάν η



Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

