Νωρίτερα πληρώνεται το επίδομα παιδιού, δείτε την ημερομηνία
Το ύψος του επιδόματος παιδιού καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024
Οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες φέρνει ο ΟΠΕΚΑ λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς επισπεύδεται η καταβολή της έκτης (ΣΤ) δόσης του Επιδόματος Παιδιού Α21 για το 2025. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ώστε να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα πιστωθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστικοποιημένη αίτηση Α21. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.
Νωρίτερα πληρώνεται το επίδομα παιδιού: Πώς υπολογίζεται το επίδομαΤο ύψος του επιδόματος παιδιού καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και την επάρκεια παρουσιών, ως βασική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος.
