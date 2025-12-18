Νωρίτερα πληρώνεται το επίδομα παιδιού, δείτε την ημερομηνία

Το ύψος του επιδόματος παιδιού καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024