Oι 10ετείς προβλέψεις της Κομισιόν για την Ελλάδα: Ο «χάρτης» της παραγωγής για ελαιόλαδο, φρούτα, κρέας
Oι 10ετείς προβλέψεις της Κομισιόν για την Ελλάδα: Ο «χάρτης» της παραγωγής για ελαιόλαδο, φρούτα, κρέας
Αν και η χώρα θα παραμείνει ισχυρός παίκτης σε επίπεδο ΕΕ, μια σειρά από παράγοντες απειλούν βασικά αγροδιατροφικά προϊόντα έως το 2035- Τα «καμπανάκια» για το ελαιόλαδο
Tις τάσεις για την παραγωγή, την κατανάλωση και τις εξαγωγές σε ελαιόλαδο, φρούτα και κρέας, δίνει μεταξύ άλλων για την επόμενη δεκαετία, η νέα έκθεση της Κομισιόν «EU Agricultural Outlook 2025-35», σκιαγραφώντας και το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα, που συνοπτικά μεταφράζεται ως εξής: Από τη μία η Ελλάδα διατηρεί την ισχυρή της θέση σε μια σειρά από προϊόντα, όπως τα ροδάκινα, οι ελιές, το κρέας και το ελαιόλαδο, ωστόσο προκλήσεις που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με την κλιματική αλλαγή και τον ξένο ανταγωνισμό απειλούν τα μεγέθη της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα