Oι 10ετείς προβλέψεις της Κομισιόν για την Ελλάδα: Ο «χάρτης» της παραγωγής για ελαιόλαδο, φρούτα, κρέας

Αν και η χώρα θα παραμείνει ισχυρός παίκτης σε επίπεδο ΕΕ, μια σειρά από παράγοντες απειλούν βασικά αγροδιατροφικά προϊόντα έως το 2035- Τα «καμπανάκια» για το ελαιόλαδο