Έρχεται φορολοταρία με έπαθλο 100.000 ευρώ, πώς θα αυξήσετε τις πιθανότητες να κερδίσετε
Στη μεγάλη φορολοταρία το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα
Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα πραγματοποιείται η μεγάλη φορολοταρία της χρονιάς, από την οποία θα αναδειχθούν 12 υπερτυχεροί φορολογούμενοι. Ο καθένας τους θα κερδίσει το ποσό των 100.000 ευρώ, με βάση τους λαχνούς που συγκέντρωσε από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησε μέσα στο 2025.
Παράλληλα, στην ίδια κλήρωση θα συμμετάσχουν και λαχνοί προηγούμενων μηνών για έπαθλα των 1.000 ευρώ.
Στη μεγάλη φορολοταρία το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής αντιστοιχεί ένας λαχνός. Ωστόσο, ο αριθμός των λαχνών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες ενός μήνα υπερβαίνουν το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.
Διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ δαπάνης λαμβάνουν φορολογούμενοι με ετήσιο πραγματικό εισόδημα μικρότερο των 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, χωρίς επιπλέον προσαύξηση βάσει ποσοστού κατανάλωσης. Επιπλέον, για κάθε προστατευόμενο τέκνο οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50%, ενισχύοντας τις πιθανότητες των οικογενειών στη μεγάλη κλήρωση. Αντίθετα, φορολογούμενοι με ετήσιο πραγματικό εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό για κάθε ευρώ ηλεκτρονικής δαπάνης, χωρίς καμία προσαύξηση. Ως μηνιαίο εισόδημα υπολογίζεται το 1/12 του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που δηλώνεται στη φορολογική δήλωση.
Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, εφόσον είναι υπόχρεοι. Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο myAADE της ΑΑΔΕ, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία». Ο λογαριασμός πρέπει να εμφανίζει τον κληρωθέντα ως δικαιούχο.
