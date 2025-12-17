Το ξε-μπλοκάρισμα από τους αγρότες, η Καρυστιανού και οι γονείς των Τεμπών, το ρέμα και η διαγραφή (Πασοκικά νέα), τα 11.000 παράνομα sites του τζόγου, τα λιμάνια και το αμερικανικό παρασκήνιο

Κλείσιμο

Αξιοσημείωτο ότι εκείνη η παλιοβελόνα πραγματικά είναι χαλασμένη για τον αρχηγό μας τον Νίκο. Δεν κουνιέται η αφιλότιμη (η βελόνα) ούτε με ξυλόλια και Τέμπη, ούτε με τους ΟΠΕΚΕΠΕδες με ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ. Επί της ουσίας τώρα νομίζω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λίγο η πίεση στους αγρότες που είναι στα μπλόκα και φυσικά θα παίρνουν και κάτι ακόμα μέχρι να πάμε στο άλλο σαββατοκύριακο και να αρχίσουν να μιλάνε σοβαρά. Στη χθεσινή συζήτηση ο Μητσοτάκης τοποθετήθηκε, ως είθισται, εφ' όλης της ύλης. Ξεχωρίζω την πρόταση σε όλα τα κόμματα να κάνουν κάτι ουσιαστικό για τον πρωτογενή τομέα, αν και δεν τρέφω ελπίδες για πραγματική δουλειά και διακομματική συνεννόηση. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο κάρφωμα στους πολιτικούς που κάνουν «κριτική από τον καναπέ, δίχως όμως αντιπροτάσεις», που πήγαινε στον Καραμανλή, τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο, που εσχάτως προστέθηκε στην ομάδα μίσους του Κ.Μ, ανοικτά πλέον θα έλεγα, γιατί ουδέποτε στ' αλήθεια πιστεύω ότι υπήρχαν ίχνη συμπάθειας.Προϋπολογισμός-Ακουσα χθες την ομιλία του Πιερρακάκη για τον προϋπολογισμό, είπε αρκετά ενδιαφέροντα, αλλά κράτησα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όσον αφορά το γιατί η χώρα επιμένει να εξοφλεί νωρίτερα το Δημόσιο Χρέος. Ο αντίλογος της αντιπολίτευσης, Δεξιά κι Αριστερά είναι ότι «αντί να τα δίναμε τα πλεονάζοντα στον κόσμο, τα δίνουμε στους πιστωτές». Ο Πιερρακάκης εξήγησε το απλό, ότι όταν αποπληρώνεις νωρίτερα γλιτώνεις τόκους και μαζί κερδίζεις και αξιοπιστία στους πιστωτές σου. Γι’ αυτό και ανακτώνται πλέον με κανονικούς ρυθμούς οι επενδυτικές βαθμίδες. Δηλαδή πώς γίνεται να μην καταλαβαίνει ένα κόμμα (οποιοδήποτε) ό,τι και ένας απλός νοικοκύρης, ότι όσο πιο νωρίς ξοφλήσεις τις δόσεις του δανείου σου (εφόσον έχεις χρήματα) τόσο λιγότερους τόκους θα πληρώσεις. Το δεύτερο, στο οποίο αναφέρθηκε (αρνητικά) και ο αετός επί των οικονομικών Ν.Α., αφορά το ιδιωτικό χρέος. Μειώθηκε και αυτό λοιπόν κατά 15 περίπου μονάδες, ενώ διπλασιάστηκε ο αριθμός εξυπηρετούμενων δανείων. Μπορεί να μην κάνουν «φασαρία επικοινωνιακά», αλλά για όσους αντιλαμβάνονται βασικά οικονομικά έχουν σημασία. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον ορισμένοι «πολιτικοί χώροι» να τα αντιλαμβάνονται. Ή όχι;Καρυστιανού-Τώρα με την Καρυστιανού βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, χθες είχαμε το δημόσιο άδειασμά της από τον Σύλλογο Γονέων των Θυμάτων των Τεμπών, είναι βέβαιον μάλιστα ότι όσο περνάει ο καιρός το πράγμα θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι η Καρυστιανού, όπως και κάθε Ελληνας και Ελληνίδα πολίτης, έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ας το πει λοιπόν ξεκάθαρα, όταν βεβαίως αυτή επιθυμεί και όχι εμείς όλοι ή οι πολιτικοί της αντίπαλοι, και ας προχωρήσει. Το ίδιο δικαίωμα όμως έχουν και οι υπόλοιπες 56 οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη να πουν ότι το τραγικό αυτό γεγονός… δεν έχει πολιτικό αρχηγό ή κομματάρχη την κυρία Καρυστιανού ή οποιονδήποτε άλλο. Από αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών αυτών δεν συμφωνούν με την πολιτική καριέρα της κυρίας Καρυστιανού. Αλλο μάνα θύματος και άλλο αρχηγός κόμματος. Πάντως να σημειώσω ακόμα ότι αυτό το κοσκινάκι της πλήρους πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης και φυσικά πολιτικής εκμετάλλευσης των πάντων το έκανε μόνο η Αριστερά. Ούτε στο Μάτι των 105 νεκρών έγινε, ούτε στη Μάνδρα, ούτε στο «Σάμινα», ούτε ποτέ και πουθενά στη χώρα.ΟΠΕΚΕΠΕ και γκάλοπ-Μιας και μιλάμε για κομματική εκμετάλλευση, να πάμε και λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχθές βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις από τις οποίες συνάγεται ότι ο μοναδικός κερδισμένος από την εικόνα της Εξεταστικής με τον «Φραπέ» ήταν η Κωνσταντοπούλου. Κέρδισε 1-2 μονάδες με εκείνα τα υστερικά που έπαιρνε on camera το 100 να τον συλλάβει (τον κύριο Φραπέ) γιατί την απείλησε κ.λπ. Ολο αυτό το show έγινε viral στο tik tok και η Ζωίτσα απογειώθηκε όπως την εποχή του ξυλολίου. Για πόσο δεν ξέρω, αλλά πάντως πέταξε στα ποσοστά. Συμπέρασμα: Ο λαός όταν… θέλει θέαμα πάει στο original και original τρέλα πουλάει μόνο η Ζωίτσα, οι υπόλοιποι και κυρίως οι Πασόκοι δεν παίρνουν ούτε ποντάκι.Ο γκρεμός, το ρέμα και η διαγραφή (Πασοκικά νέα)-Τεντωμένα -πιο πολύ δεν γίνεται- είναι τα νεύρα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά κι από τα απανωτά χτυπήματα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην ακριτική Λέσβο, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Τη μία ημέρα (τη Δευτέρα) βγήκε και είπε κάτι του τύπου «και με τον Τσίπρα συνεργασία και με τη Ζωή». Την άλλη μέρα (χθες Τρίτη) «χτύπησε» προς τον συνονόματό του Δουδωνή για να τα ακούσει και η ηγεσία. Συνονόματοι με τον Παναγιώτη Δουδωνή μπορεί να είναι και να το δέχεται φυσικά χωρίς πρόβλημα - συνυποψήφιοι και μάλιστα με τις ευλογίες του προέδρου Νίκου δεν θέλει να γίνουν. «Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μια μέρα στη Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από τη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται ‘’αλεξιπτωτιστής’’ γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος», δήλωσε (στα Παραπολιτικά 90,1) ο μοναδικός πράσινος βουλευτής στη διεδρική της Λέσβου εκνευρίζοντας κι άλλο τη Χαριλάου Τρικούπη για το καλωσόρισμα στα πέριξ της Μυτιλήνης του στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη από τον Παρασκευαΐδη. Ο Δουδωνής επιδιώκει μετακομίζοντας από την εκλόγιμη θέση του Επικρατείας στη Λέσβο, όπου το αυτό επιθυμεί ο Γιώργος Πετρέλης - είναι επίσης ανδρουλακικός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, στου οποίου τον γάμο φέτος τον Αύγουστο πήγε ο Ανδρουλάκης και στελέχη του περιβάλλοντός του. Θα διαγράψει τον Παρασκευαΐδη ο Ανδρουλάκης για τις όχι και τόσο συντροφικές δηλώσεις του με άμεσο αποδέκτη τον Δουδωνή, ο οποίος όμως τρέχει στην ίδια περιφέρεια χωρίς να έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ψηφοδέλτια; Οι θερμόαιμοι πρότειναν στον Ανδρουλάκη «διαγραφή, εδώ και τώρα και πολύ έχεις αργήσει… για μερικούς». Χθες η μέρα ήταν αφιερωμένη στον προϋπολογισμό - σήμερα που δεν είναι, λέτε ο Ανδρουλάκης να διαγράψει τον βουλευτή Λέσβου, ο οποίος όμως δεν το έχει σε τίποτα να μετοικήσει στο κόμμα Τσίπρα; Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και στη μέση η… ακούνητη βελόνα…Αποχαιρέτα την Prodea που ήξερες-Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Prodea με την ταυτόχρονη ανακοίνωση δύο συμφωνιών (Παπαλέκκας και Εθνική) για την πώληση περιουσιακών στοιχείων 1,186 δισ. φαίνεται ότι αποτελούν το πρώτο στάδιο ενός σχεδίου που θα δημιουργεί όχι μόνον νέες ισορροπίες, αλλά και τροχιά για την εισηγμένη εταιρία. Αλλωστε και η ίδια η Prodea δεν το κρύβει. Στο πληροφοριακό δελτίο για την έκτακτη γενική συνέλευση που συγκάλεσε αναφέρει πως "η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει τις διαθέσεις ακίνητης περιουσίας της που δεν εντάσσονται στους κύριους πυλώνες της επενδύσεών της (logistics και hospitality) με στόχο την αναδιαμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου". Αντιπαρέρχομαι τους ψιθύρους της αγοράς ότι ο Παπαλέκκας είναι σε ρόλο από μηχανής θεού ή ότι όλα δείχνουν σαν να βιάστηκαν να οριστικοποιήσουν τις συμφωνίες πριν από το τέλος του έτους γιατί αυτά είναι φημολογίες χωρίς σημασία. Αλλά για ποια Prodea μιλάμε όταν η γενική συνέλευση που συγκαλείται στις 29 Δεκεμβρίου, με μοναδικό θέμα να εγκρίνει τις πρόσφατες συμφωνίες και τις προηγούμενες της τελευταίας διετίας, (1,186 δισ. το 2025 και 221,8 εκατ. για 55 ακίνητα το 2024, σύνολο: 1,407,8 δισ.) αναφέρει πως η αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται "αντιπροσωπεύει άνω του 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας". Κοινώς, αποχαιρέτα την Prodea που ήξερες. Η συμφωνία δημιούργησε ερωτηματικά και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ζήτησε -και πολύ σωστά- διευκρινίσεις. Από αυτές μάθαμε ότι ο Παπαλέκκας έχει ήδη δώσει στην Prodea 130 εκατ. και το υπόλοιπο θα δοθεί σε δυο δόσεις το 2026, με το καθαρό τίμημα (για την εταιρεία Milora που έχει τα περισσότερα ακίνητα) να είναι 283,2 εκατ. Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πώληση, στις σχετικές ανακοινώσεις η Prodea αναφέρει πως τα assets under management, οι εμπορικές αποτιμήσεις των ακινήτων της, είναι 1,9 δισ. Ποιον όμως παρηγορεί αυτό, όταν η ίδια η εταιρεία δηλώνει πως "σκοπεύει να συνεχίσει τις διαθέσεις ακίνητης περιουσίας της" και όταν από την απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάθαμε ότι οι δείκτης LTV μετά τις δυο τελευταίες συναλλαγές υποχωρεί στο 50%. Δεν ξέρω αν είναι το Euronext, οι συνθήκες στην αγορά ακινήτων ή τι άλλο πυροδοτεί αυτές τις αποφάσεις. Αλλά μετά από αυτές τις συναλλαγές (Παπαλέκκας και Εθνική και πωλήσεις ακόμη 55 ακινήτων σε Ελλάδα και Ιταλία το 2024) όπως και τις μελλοντικές πωλήσεις καθώς όπως δηλώνει η Prodea σκοπεύει να συνεχίσει, αν λοιπόν μετά από αυτά παρουσιαστεί αιφνιδίως μια καλή πρόταση και για τον κλάδο του hospitality -π.χ. από τον Παπαλέκκα που τον είχε πουλήσει στη Prodea ή κάποιον άλλον καθώς ο κλάδος είναι στη μόδα- η Prodea θα έχει λόγους να συνεχίσει να είναι ΑΕΕΑΠ; Φυσικά ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει τι θα συμβεί με την Prodea. Μένει να φανούν και άλλες ενδείξεις καθώς συνήθως τόσο μεγάλες μεταβολές στην επιχειρηματική στόχευση ενός οργανισμού συνοδεύονται και από αλλαγές στο management.Η ξεχωριστή επέτειος της Alpha Bank