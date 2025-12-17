Το ξε-μπλοκάρισμα από τους αγρότες, η Καρυστιανού και οι γονείς των Τεμπών, το ρέμα και η διαγραφή (Πασοκικά νέα), τα 11.000 παράνομα sites του τζόγου, τα λιμάνια και το αμερικανικό παρασκήνιο
Το ξε-μπλοκάρισμα από τους αγρότες, η Καρυστιανού και οι γονείς των Τεμπών, το ρέμα και η διαγραφή (Πασοκικά νέα), τα 11.000 παράνομα sites του τζόγου, τα λιμάνια και το αμερικανικό παρασκήνιο
Χαίρετε, χθες έγινε το αναμενόμενο στη Βουλή για το θέμα των αγροτών, ανέλαβε τις παροχές και χειριστής του θέματος ο Χατζηδάκης και ο Μητσοτάκης αρκέστηκε στις πολιτικές παρατηρήσεις και στο εύκολο «ξεπάτωμα» του Ανδρουλάκη που ως γνωστόν ό,τι και να γίνεται πηγαίνει για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος
Αξιοσημείωτο ότι εκείνη η παλιοβελόνα πραγματικά είναι χαλασμένη για τον αρχηγό μας τον Νίκο. Δεν κουνιέται η αφιλότιμη (η βελόνα) ούτε με ξυλόλια και Τέμπη, ούτε με τους ΟΠΕΚΕΠΕδες με ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ. Επί της ουσίας τώρα νομίζω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λίγο η πίεση στους αγρότες που είναι στα μπλόκα και φυσικά θα παίρνουν και κάτι ακόμα μέχρι να πάμε στο άλλο σαββατοκύριακο και να αρχίσουν να μιλάνε σοβαρά. Στη χθεσινή συζήτηση ο Μητσοτάκης τοποθετήθηκε, ως είθισται, εφ' όλης της ύλης. Ξεχωρίζω την πρόταση σε όλα τα κόμματα να κάνουν κάτι ουσιαστικό για τον πρωτογενή τομέα, αν και δεν τρέφω ελπίδες για πραγματική δουλειά και διακομματική συνεννόηση. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο κάρφωμα στους πολιτικούς που κάνουν «κριτική από τον καναπέ, δίχως όμως αντιπροτάσεις», που πήγαινε στον Καραμανλή, τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο, που εσχάτως προστέθηκε στην ομάδα μίσους του Κ.Μ, ανοικτά πλέον θα έλεγα, γιατί ουδέποτε στ' αλήθεια πιστεύω ότι υπήρχαν ίχνη συμπάθειας.
Προϋπολογισμός
-Ακουσα χθες την ομιλία του Πιερρακάκη για τον προϋπολογισμό, είπε αρκετά ενδιαφέροντα, αλλά κράτησα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όσον αφορά το γιατί η χώρα επιμένει να εξοφλεί νωρίτερα το Δημόσιο Χρέος. Ο αντίλογος της αντιπολίτευσης, Δεξιά κι Αριστερά είναι ότι «αντί να τα δίναμε τα πλεονάζοντα στον κόσμο, τα δίνουμε στους πιστωτές». Ο Πιερρακάκης εξήγησε το απλό, ότι όταν αποπληρώνεις νωρίτερα γλιτώνεις τόκους και μαζί κερδίζεις και αξιοπιστία στους πιστωτές σου. Γι’ αυτό και ανακτώνται πλέον με κανονικούς ρυθμούς οι επενδυτικές βαθμίδες. Δηλαδή πώς γίνεται να μην καταλαβαίνει ένα κόμμα (οποιοδήποτε) ό,τι και ένας απλός νοικοκύρης, ότι όσο πιο νωρίς ξοφλήσεις τις δόσεις του δανείου σου (εφόσον έχεις χρήματα) τόσο λιγότερους τόκους θα πληρώσεις. Το δεύτερο, στο οποίο αναφέρθηκε (αρνητικά) και ο αετός επί των οικονομικών Ν.Α., αφορά το ιδιωτικό χρέος. Μειώθηκε και αυτό λοιπόν κατά 15 περίπου μονάδες, ενώ διπλασιάστηκε ο αριθμός εξυπηρετούμενων δανείων. Μπορεί να μην κάνουν «φασαρία επικοινωνιακά», αλλά για όσους αντιλαμβάνονται βασικά οικονομικά έχουν σημασία. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον ορισμένοι «πολιτικοί χώροι» να τα αντιλαμβάνονται. Ή όχι;
Καρυστιανού
-Τώρα με την Καρυστιανού βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, χθες είχαμε το δημόσιο άδειασμά της από τον Σύλλογο Γονέων των Θυμάτων των Τεμπών, είναι βέβαιον μάλιστα ότι όσο περνάει ο καιρός το πράγμα θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι η Καρυστιανού, όπως και κάθε Ελληνας και Ελληνίδα πολίτης, έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ας το πει λοιπόν ξεκάθαρα, όταν βεβαίως αυτή επιθυμεί και όχι εμείς όλοι ή οι πολιτικοί της αντίπαλοι, και ας προχωρήσει. Το ίδιο δικαίωμα όμως έχουν και οι υπόλοιπες 56 οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη να πουν ότι το τραγικό αυτό γεγονός… δεν έχει πολιτικό αρχηγό ή κομματάρχη την κυρία Καρυστιανού ή οποιονδήποτε άλλο. Από αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών αυτών δεν συμφωνούν με την πολιτική καριέρα της κυρίας Καρυστιανού. Αλλο μάνα θύματος και άλλο αρχηγός κόμματος. Πάντως να σημειώσω ακόμα ότι αυτό το κοσκινάκι της πλήρους πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης και φυσικά πολιτικής εκμετάλλευσης των πάντων το έκανε μόνο η Αριστερά. Ούτε στο Μάτι των 105 νεκρών έγινε, ούτε στη Μάνδρα, ούτε στο «Σάμινα», ούτε ποτέ και πουθενά στη χώρα.
ΟΠΕΚΕΠΕ και γκάλοπ
-Μιας και μιλάμε για κομματική εκμετάλλευση, να πάμε και λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχθές βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις από τις οποίες συνάγεται ότι ο μοναδικός κερδισμένος από την εικόνα της Εξεταστικής με τον «Φραπέ» ήταν η Κωνσταντοπούλου. Κέρδισε 1-2 μονάδες με εκείνα τα υστερικά που έπαιρνε on camera το 100 να τον συλλάβει (τον κύριο Φραπέ) γιατί την απείλησε κ.λπ. Ολο αυτό το show έγινε viral στο tik tok και η Ζωίτσα απογειώθηκε όπως την εποχή του ξυλολίου. Για πόσο δεν ξέρω, αλλά πάντως πέταξε στα ποσοστά. Συμπέρασμα: Ο λαός όταν… θέλει θέαμα πάει στο original και original τρέλα πουλάει μόνο η Ζωίτσα, οι υπόλοιποι και κυρίως οι Πασόκοι δεν παίρνουν ούτε ποντάκι.
Ο γκρεμός, το ρέμα και η διαγραφή (Πασοκικά νέα)
-Τεντωμένα -πιο πολύ δεν γίνεται- είναι τα νεύρα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά κι από τα απανωτά χτυπήματα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην ακριτική Λέσβο, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Τη μία ημέρα (τη Δευτέρα) βγήκε και είπε κάτι του τύπου «και με τον Τσίπρα συνεργασία και με τη Ζωή». Την άλλη μέρα (χθες Τρίτη) «χτύπησε» προς τον συνονόματό του Δουδωνή για να τα ακούσει και η ηγεσία. Συνονόματοι με τον Παναγιώτη Δουδωνή μπορεί να είναι και να το δέχεται φυσικά χωρίς πρόβλημα - συνυποψήφιοι και μάλιστα με τις ευλογίες του προέδρου Νίκου δεν θέλει να γίνουν. «Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μια μέρα στη Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από τη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται ‘’αλεξιπτωτιστής’’ γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος», δήλωσε (στα Παραπολιτικά 90,1) ο μοναδικός πράσινος βουλευτής στη διεδρική της Λέσβου εκνευρίζοντας κι άλλο τη Χαριλάου Τρικούπη για το καλωσόρισμα στα πέριξ της Μυτιλήνης του στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη από τον Παρασκευαΐδη. Ο Δουδωνής επιδιώκει μετακομίζοντας από την εκλόγιμη θέση του Επικρατείας στη Λέσβο, όπου το αυτό επιθυμεί ο Γιώργος Πετρέλης - είναι επίσης ανδρουλακικός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, στου οποίου τον γάμο φέτος τον Αύγουστο πήγε ο Ανδρουλάκης και στελέχη του περιβάλλοντός του. Θα διαγράψει τον Παρασκευαΐδη ο Ανδρουλάκης για τις όχι και τόσο συντροφικές δηλώσεις του με άμεσο αποδέκτη τον Δουδωνή, ο οποίος όμως τρέχει στην ίδια περιφέρεια χωρίς να έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ψηφοδέλτια; Οι θερμόαιμοι πρότειναν στον Ανδρουλάκη «διαγραφή, εδώ και τώρα και πολύ έχεις αργήσει… για μερικούς». Χθες η μέρα ήταν αφιερωμένη στον προϋπολογισμό - σήμερα που δεν είναι, λέτε ο Ανδρουλάκης να διαγράψει τον βουλευτή Λέσβου, ο οποίος όμως δεν το έχει σε τίποτα να μετοικήσει στο κόμμα Τσίπρα; Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και στη μέση η… ακούνητη βελόνα…
Αποχαιρέτα την Prodea που ήξερες
-Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Prodea με την ταυτόχρονη ανακοίνωση δύο συμφωνιών (Παπαλέκκας και Εθνική) για την πώληση περιουσιακών στοιχείων 1,186 δισ. φαίνεται ότι αποτελούν το πρώτο στάδιο ενός σχεδίου που θα δημιουργεί όχι μόνον νέες ισορροπίες, αλλά και τροχιά για την εισηγμένη εταιρία. Αλλωστε και η ίδια η Prodea δεν το κρύβει. Στο πληροφοριακό δελτίο για την έκτακτη γενική συνέλευση που συγκάλεσε αναφέρει πως "η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει τις διαθέσεις ακίνητης περιουσίας της που δεν εντάσσονται στους κύριους πυλώνες της επενδύσεών της (logistics και hospitality) με στόχο την αναδιαμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου". Αντιπαρέρχομαι τους ψιθύρους της αγοράς ότι ο Παπαλέκκας είναι σε ρόλο από μηχανής θεού ή ότι όλα δείχνουν σαν να βιάστηκαν να οριστικοποιήσουν τις συμφωνίες πριν από το τέλος του έτους γιατί αυτά είναι φημολογίες χωρίς σημασία. Αλλά για ποια Prodea μιλάμε όταν η γενική συνέλευση που συγκαλείται στις 29 Δεκεμβρίου, με μοναδικό θέμα να εγκρίνει τις πρόσφατες συμφωνίες και τις προηγούμενες της τελευταίας διετίας, (1,186 δισ. το 2025 και 221,8 εκατ. για 55 ακίνητα το 2024, σύνολο: 1,407,8 δισ.) αναφέρει πως η αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται "αντιπροσωπεύει άνω του 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας". Κοινώς, αποχαιρέτα την Prodea που ήξερες. Η συμφωνία δημιούργησε ερωτηματικά και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ζήτησε -και πολύ σωστά- διευκρινίσεις. Από αυτές μάθαμε ότι ο Παπαλέκκας έχει ήδη δώσει στην Prodea 130 εκατ. και το υπόλοιπο θα δοθεί σε δυο δόσεις το 2026, με το καθαρό τίμημα (για την εταιρεία Milora που έχει τα περισσότερα ακίνητα) να είναι 283,2 εκατ. Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πώληση, στις σχετικές ανακοινώσεις η Prodea αναφέρει πως τα assets under management, οι εμπορικές αποτιμήσεις των ακινήτων της, είναι 1,9 δισ. Ποιον όμως παρηγορεί αυτό, όταν η ίδια η εταιρεία δηλώνει πως "σκοπεύει να συνεχίσει τις διαθέσεις ακίνητης περιουσίας της" και όταν από την απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάθαμε ότι οι δείκτης LTV μετά τις δυο τελευταίες συναλλαγές υποχωρεί στο 50%. Δεν ξέρω αν είναι το Euronext, οι συνθήκες στην αγορά ακινήτων ή τι άλλο πυροδοτεί αυτές τις αποφάσεις. Αλλά μετά από αυτές τις συναλλαγές (Παπαλέκκας και Εθνική και πωλήσεις ακόμη 55 ακινήτων σε Ελλάδα και Ιταλία το 2024) όπως και τις μελλοντικές πωλήσεις καθώς όπως δηλώνει η Prodea σκοπεύει να συνεχίσει, αν λοιπόν μετά από αυτά παρουσιαστεί αιφνιδίως μια καλή πρόταση και για τον κλάδο του hospitality -π.χ. από τον Παπαλέκκα που τον είχε πουλήσει στη Prodea ή κάποιον άλλον καθώς ο κλάδος είναι στη μόδα- η Prodea θα έχει λόγους να συνεχίσει να είναι ΑΕΕΑΠ; Φυσικά ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει τι θα συμβεί με την Prodea. Μένει να φανούν και άλλες ενδείξεις καθώς συνήθως τόσο μεγάλες μεταβολές στην επιχειρηματική στόχευση ενός οργανισμού συνοδεύονται και από αλλαγές στο management.
Η ξεχωριστή επέτειος της Alpha Bank
Προϋπολογισμός
-Ακουσα χθες την ομιλία του Πιερρακάκη για τον προϋπολογισμό, είπε αρκετά ενδιαφέροντα, αλλά κράτησα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όσον αφορά το γιατί η χώρα επιμένει να εξοφλεί νωρίτερα το Δημόσιο Χρέος. Ο αντίλογος της αντιπολίτευσης, Δεξιά κι Αριστερά είναι ότι «αντί να τα δίναμε τα πλεονάζοντα στον κόσμο, τα δίνουμε στους πιστωτές». Ο Πιερρακάκης εξήγησε το απλό, ότι όταν αποπληρώνεις νωρίτερα γλιτώνεις τόκους και μαζί κερδίζεις και αξιοπιστία στους πιστωτές σου. Γι’ αυτό και ανακτώνται πλέον με κανονικούς ρυθμούς οι επενδυτικές βαθμίδες. Δηλαδή πώς γίνεται να μην καταλαβαίνει ένα κόμμα (οποιοδήποτε) ό,τι και ένας απλός νοικοκύρης, ότι όσο πιο νωρίς ξοφλήσεις τις δόσεις του δανείου σου (εφόσον έχεις χρήματα) τόσο λιγότερους τόκους θα πληρώσεις. Το δεύτερο, στο οποίο αναφέρθηκε (αρνητικά) και ο αετός επί των οικονομικών Ν.Α., αφορά το ιδιωτικό χρέος. Μειώθηκε και αυτό λοιπόν κατά 15 περίπου μονάδες, ενώ διπλασιάστηκε ο αριθμός εξυπηρετούμενων δανείων. Μπορεί να μην κάνουν «φασαρία επικοινωνιακά», αλλά για όσους αντιλαμβάνονται βασικά οικονομικά έχουν σημασία. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον ορισμένοι «πολιτικοί χώροι» να τα αντιλαμβάνονται. Ή όχι;
Καρυστιανού
-Τώρα με την Καρυστιανού βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, χθες είχαμε το δημόσιο άδειασμά της από τον Σύλλογο Γονέων των Θυμάτων των Τεμπών, είναι βέβαιον μάλιστα ότι όσο περνάει ο καιρός το πράγμα θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι η Καρυστιανού, όπως και κάθε Ελληνας και Ελληνίδα πολίτης, έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ας το πει λοιπόν ξεκάθαρα, όταν βεβαίως αυτή επιθυμεί και όχι εμείς όλοι ή οι πολιτικοί της αντίπαλοι, και ας προχωρήσει. Το ίδιο δικαίωμα όμως έχουν και οι υπόλοιπες 56 οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη να πουν ότι το τραγικό αυτό γεγονός… δεν έχει πολιτικό αρχηγό ή κομματάρχη την κυρία Καρυστιανού ή οποιονδήποτε άλλο. Από αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών αυτών δεν συμφωνούν με την πολιτική καριέρα της κυρίας Καρυστιανού. Αλλο μάνα θύματος και άλλο αρχηγός κόμματος. Πάντως να σημειώσω ακόμα ότι αυτό το κοσκινάκι της πλήρους πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης και φυσικά πολιτικής εκμετάλλευσης των πάντων το έκανε μόνο η Αριστερά. Ούτε στο Μάτι των 105 νεκρών έγινε, ούτε στη Μάνδρα, ούτε στο «Σάμινα», ούτε ποτέ και πουθενά στη χώρα.
ΟΠΕΚΕΠΕ και γκάλοπ
-Μιας και μιλάμε για κομματική εκμετάλλευση, να πάμε και λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχθές βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις από τις οποίες συνάγεται ότι ο μοναδικός κερδισμένος από την εικόνα της Εξεταστικής με τον «Φραπέ» ήταν η Κωνσταντοπούλου. Κέρδισε 1-2 μονάδες με εκείνα τα υστερικά που έπαιρνε on camera το 100 να τον συλλάβει (τον κύριο Φραπέ) γιατί την απείλησε κ.λπ. Ολο αυτό το show έγινε viral στο tik tok και η Ζωίτσα απογειώθηκε όπως την εποχή του ξυλολίου. Για πόσο δεν ξέρω, αλλά πάντως πέταξε στα ποσοστά. Συμπέρασμα: Ο λαός όταν… θέλει θέαμα πάει στο original και original τρέλα πουλάει μόνο η Ζωίτσα, οι υπόλοιποι και κυρίως οι Πασόκοι δεν παίρνουν ούτε ποντάκι.
Ο γκρεμός, το ρέμα και η διαγραφή (Πασοκικά νέα)
-Τεντωμένα -πιο πολύ δεν γίνεται- είναι τα νεύρα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά κι από τα απανωτά χτυπήματα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην ακριτική Λέσβο, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Τη μία ημέρα (τη Δευτέρα) βγήκε και είπε κάτι του τύπου «και με τον Τσίπρα συνεργασία και με τη Ζωή». Την άλλη μέρα (χθες Τρίτη) «χτύπησε» προς τον συνονόματό του Δουδωνή για να τα ακούσει και η ηγεσία. Συνονόματοι με τον Παναγιώτη Δουδωνή μπορεί να είναι και να το δέχεται φυσικά χωρίς πρόβλημα - συνυποψήφιοι και μάλιστα με τις ευλογίες του προέδρου Νίκου δεν θέλει να γίνουν. «Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μια μέρα στη Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από τη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται ‘’αλεξιπτωτιστής’’ γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος», δήλωσε (στα Παραπολιτικά 90,1) ο μοναδικός πράσινος βουλευτής στη διεδρική της Λέσβου εκνευρίζοντας κι άλλο τη Χαριλάου Τρικούπη για το καλωσόρισμα στα πέριξ της Μυτιλήνης του στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη από τον Παρασκευαΐδη. Ο Δουδωνής επιδιώκει μετακομίζοντας από την εκλόγιμη θέση του Επικρατείας στη Λέσβο, όπου το αυτό επιθυμεί ο Γιώργος Πετρέλης - είναι επίσης ανδρουλακικός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, στου οποίου τον γάμο φέτος τον Αύγουστο πήγε ο Ανδρουλάκης και στελέχη του περιβάλλοντός του. Θα διαγράψει τον Παρασκευαΐδη ο Ανδρουλάκης για τις όχι και τόσο συντροφικές δηλώσεις του με άμεσο αποδέκτη τον Δουδωνή, ο οποίος όμως τρέχει στην ίδια περιφέρεια χωρίς να έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ψηφοδέλτια; Οι θερμόαιμοι πρότειναν στον Ανδρουλάκη «διαγραφή, εδώ και τώρα και πολύ έχεις αργήσει… για μερικούς». Χθες η μέρα ήταν αφιερωμένη στον προϋπολογισμό - σήμερα που δεν είναι, λέτε ο Ανδρουλάκης να διαγράψει τον βουλευτή Λέσβου, ο οποίος όμως δεν το έχει σε τίποτα να μετοικήσει στο κόμμα Τσίπρα; Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και στη μέση η… ακούνητη βελόνα…
Αποχαιρέτα την Prodea που ήξερες
-Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Prodea με την ταυτόχρονη ανακοίνωση δύο συμφωνιών (Παπαλέκκας και Εθνική) για την πώληση περιουσιακών στοιχείων 1,186 δισ. φαίνεται ότι αποτελούν το πρώτο στάδιο ενός σχεδίου που θα δημιουργεί όχι μόνον νέες ισορροπίες, αλλά και τροχιά για την εισηγμένη εταιρία. Αλλωστε και η ίδια η Prodea δεν το κρύβει. Στο πληροφοριακό δελτίο για την έκτακτη γενική συνέλευση που συγκάλεσε αναφέρει πως "η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει τις διαθέσεις ακίνητης περιουσίας της που δεν εντάσσονται στους κύριους πυλώνες της επενδύσεών της (logistics και hospitality) με στόχο την αναδιαμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου". Αντιπαρέρχομαι τους ψιθύρους της αγοράς ότι ο Παπαλέκκας είναι σε ρόλο από μηχανής θεού ή ότι όλα δείχνουν σαν να βιάστηκαν να οριστικοποιήσουν τις συμφωνίες πριν από το τέλος του έτους γιατί αυτά είναι φημολογίες χωρίς σημασία. Αλλά για ποια Prodea μιλάμε όταν η γενική συνέλευση που συγκαλείται στις 29 Δεκεμβρίου, με μοναδικό θέμα να εγκρίνει τις πρόσφατες συμφωνίες και τις προηγούμενες της τελευταίας διετίας, (1,186 δισ. το 2025 και 221,8 εκατ. για 55 ακίνητα το 2024, σύνολο: 1,407,8 δισ.) αναφέρει πως η αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται "αντιπροσωπεύει άνω του 51% της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας". Κοινώς, αποχαιρέτα την Prodea που ήξερες. Η συμφωνία δημιούργησε ερωτηματικά και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ζήτησε -και πολύ σωστά- διευκρινίσεις. Από αυτές μάθαμε ότι ο Παπαλέκκας έχει ήδη δώσει στην Prodea 130 εκατ. και το υπόλοιπο θα δοθεί σε δυο δόσεις το 2026, με το καθαρό τίμημα (για την εταιρεία Milora που έχει τα περισσότερα ακίνητα) να είναι 283,2 εκατ. Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πώληση, στις σχετικές ανακοινώσεις η Prodea αναφέρει πως τα assets under management, οι εμπορικές αποτιμήσεις των ακινήτων της, είναι 1,9 δισ. Ποιον όμως παρηγορεί αυτό, όταν η ίδια η εταιρεία δηλώνει πως "σκοπεύει να συνεχίσει τις διαθέσεις ακίνητης περιουσίας της" και όταν από την απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάθαμε ότι οι δείκτης LTV μετά τις δυο τελευταίες συναλλαγές υποχωρεί στο 50%. Δεν ξέρω αν είναι το Euronext, οι συνθήκες στην αγορά ακινήτων ή τι άλλο πυροδοτεί αυτές τις αποφάσεις. Αλλά μετά από αυτές τις συναλλαγές (Παπαλέκκας και Εθνική και πωλήσεις ακόμη 55 ακινήτων σε Ελλάδα και Ιταλία το 2024) όπως και τις μελλοντικές πωλήσεις καθώς όπως δηλώνει η Prodea σκοπεύει να συνεχίσει, αν λοιπόν μετά από αυτά παρουσιαστεί αιφνιδίως μια καλή πρόταση και για τον κλάδο του hospitality -π.χ. από τον Παπαλέκκα που τον είχε πουλήσει στη Prodea ή κάποιον άλλον καθώς ο κλάδος είναι στη μόδα- η Prodea θα έχει λόγους να συνεχίσει να είναι ΑΕΕΑΠ; Φυσικά ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει τι θα συμβεί με την Prodea. Μένει να φανούν και άλλες ενδείξεις καθώς συνήθως τόσο μεγάλες μεταβολές στην επιχειρηματική στόχευση ενός οργανισμού συνοδεύονται και από αλλαγές στο management.
Η ξεχωριστή επέτειος της Alpha Bank
-Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την Alpha Bank καθώς σε ειδική εκδήλωση στο ΧΑ ο CEO της τράπεζας Β. Ψάλτης θα χτυπήσει το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης επειδή η Alpha Bank συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη χρηματιστηριακή αγορά. Μια επέτειος 100 ετών δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην ελληνική αγορά και η τράπεζα το γιόρτασε μεταξύ άλλων και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την εξαγορά της ΑΧΙΑ, ενώ ήδη έχει περάσει στο επόμενο deal, οπότε έπεται συνέχεια…
Ελλάδα και παράνομος τζόγος: 11.000 ιστότοποι με πονταρίσματα 1,7 δισ. ετησίως
-Στον εντυπωσιακό αριθμό των 11.000 παράνομων ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών έχει φτάσει η «μαύρη λίστα» (Blacklist) της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Πρόκειται για ονόματα χώρου (domain names) και διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (internet protocols) που έχουν μπλοκαριστεί από την Επιτροπή καθώς μέσω αυτών γινόταν ή επιχειρήθηκε να γίνει στη χώρα μας παράνομος στοιχηματισμός. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία της ΕΕΕΠ, με τις υπηρεσίες της επιτροπής να επικαιροποιούν την Blacklist που χρονολογείται από το 2013. Είναι χαρακτηριστικό πως στην τελευταία αναθεώρηση (47η) τον προηγούμενο μήνα, προστέθηκαν άλλοι 616 ιστότοποι/domain names στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων που καταρτίζει η ΕΕΕΠ. Καθώς η λαίλαπα του παράνομου τζόγου μαίνεται, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά των τυχερών παιχνιδιών που -όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης- θα πρόκειται για ένα ολιστικό πλαίσιο που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του. Τα στοιχεία που έχει η κυβέρνηση και η Επιτροπή Παιγνίων δείχνουν πως στον παράνομο τζόγο ποντάρονται περίπου 1,7 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο, ποσό που μπορεί να είναι και ελαφρώς υψηλότερο, καθώς αναμένεται νέα επικαιροποιημένη μελέτη.
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συνεδριάζει σήμερα για Novibet
-Ασχέτως πάντως από το χάλι με τον παράνομο τζόγο, η νόμιμη αγορά των online τυχερών παιχνιδιών συνεχίζει να αναπτύσσεται γοργά. Συγκεκριμένα, το 2026 θα έχουμε νέους παρόχους αλλά και πιθανές αλλαγές στο σημερινό τοπίο. Σήμερα, εξάλλου, είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απόκτηση της Novibet από την Allwyn International. Στην αγορά, πάντως, συζητήθηκε το ότι η Επ. Ανταγωνισμού για την εξέταση του deal αιτήθηκε και έλαβε στοιχεία από την Επιτροπή Παιγνίων για τα μερίδια αγοράς στον κλάδο του onlinegaming, αλλά δεν ζήτησε τη γνώμη της ΕΕΕΠ ως εποπτεύουσας αρχής των εταιρειών τυχερών παιγνίων για το κατά πόσον οι δύο εταιρείες θα έχουν όντως υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς. Σαν να συγχωνεύονται δύο τράπεζες και να μην ερωτάται η ΤτΕ…
Η πρόταση Καλαντώνη για το στεγαστικό
-Αυτή την περίοδο υπάρχουν περίπου 10.000 διαθέσιμες κατοικίες στα χαρτοφυλάκια των servicers που έχουν «εκκρεμότητες ωρίμανσης» (τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ανάγκες ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης κλπ.) Για να πέσουν αυτά τα ακίνητα αμέσως στην αγορά και να πιέσουν τις τιμές ανεβάζοντας την προσφορά και όχι τη ζήτηση, ο επικεφαλής της doValue, Θεοδ. Καλαντώνης έχει συντάξει μια -κατά τα φαινόμενα λογική- πρόταση. «Δώστε μας το δικαίωμα να πουλήσουμε αυτά τα ακίνητα χωρίς να τα έχουμε τακτοποιήσει και θεσπίστε την υποχρέωση των νέων ιδιοκτητών να τα αναβαθμίσουν μέσα σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα (1-2 χρόνια)». Με τον τρόπο αυτόν, οι servicers θα ρίξουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα σε χαμηλή τιμή (αφού θα εκκρεμεί η τακτοποίησή τους), οι τιμές στην αγορά θα πέσουν, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες θα σπεύσουν για την ανακαίνιση των κατοικιών αφού θα έχουν άμεσο όφελος, μαζί με την όποια βοήθεια πάρουν από το Κράτος με τα προγράμματα ανακαίνισης. Προς το παρόν, η πρόταση δέχεται θετικά σχόλια, αλλά στην πράξη δεν γίνονται πολλά.
Εκτός του deal ΟΠΑΠ - Allwyn οι προνομιούχες μετοχές
- Μία πολύ σημαντική εξέλιξη είχαμε στο μεγάλο deal για τη συνένωση του ΟΠΑΠ και της Allwyn που ήρθε ως αποτέλεσμα του feedback που έλαβαν οι δύο εταιρείες από την επενδυτική κοινότητα. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να αλλάξει η δομή της συναλλαγής και να μην πραγματοποιηθεί το σκέλος της έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, μία αλλαγή που ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα ψήφου και τα οικονομικά δικαιώματα για τους μετόχους, εξέλιξη που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Allwyn και του ΟΠΑΠ να συνεχίσουν τη μακροπρόθεσμη σχέση με τους υφιστάμενους επενδυτές. Παράλληλα, όπως αναμενόταν, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΠΑΠ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026. Ενόψει της ΓΣ, κατά την οποία οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συγχώνευση Allwyn - ΟΠΑΠ αξίας 16 δισ. ευρώ, η Allwyn International πυκνώνει τις αγορές μετοχών ΟΠΑΠ από το Χρηματιστήριο. Από την 1η Δεκεμβρίου και μέσα σε 2 εβδομάδες έχει αγοράσει πακέτα συνολικής αξίας άνω των 48 εκατ. ευρώ. Μόνο την τελευταία εβδομάδα απέκτησε μετοχές αξίας 13 εκατ. ευρώ, με τιμές 18-18,52 ευρώ ανά μετοχή. Οι μαζικές αγορές της Allwyn στέλνουν το μήνυμα ότι επιδεικνύει εμπιστοσύνη στην αποτίμηση και στηρίζει το εγχείρημα που θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιγνίων παγκοσμίως.
Tα ελληνικά λιμάνια στο αμερικανικό παρασκήνιο
-Τα ελληνικά λιμάνια μπαίνουν όλο και πιο βαθιά στο γεωπολιτικό παιχνίδι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για την Ουάσιγκτον δεν αποτελούν πλέον απλές εμπορικές υποδομές, αλλά κρίσιμα «κουμπιά» σε έναν σχεδιασμό που συνδέει ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια μεταφορών. Και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση-κλειδί. Στο παρασκήνιο, αμερικανικοί κύκλοι πιέζουν για τη δημιουργία εναλλακτικών και αξιόπιστων διαδρόμων προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία λειτούργησε ως επιταχυντής: οι ΗΠΑ θέλουν λιμάνια εκτός Στενών, με πολιτική σταθερότητα και άμεση πρόσβαση σε χερσαία δίκτυα. Η Ελλάδα καλύπτει όλα τα κουτάκια. Η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη «κλειδώσει» τον ρόλο της. Στρατιωτικές μεταφορές και LNG συνυπάρχουν, δημιουργώντας ένα πρότυπο διπλής χρήσης που θεωρείται επιτυχημένο. Η Σούδα παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς, με συνεχείς αναβαθμίσεις που δείχνουν μόνιμη παρουσία και όχι συγκυριακή ανάγκη. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά εκεί. Στους αμερικανικούς σχεδιασμούς μπαίνουν και άλλοι κόμβοι: Καβάλα και Βόλος λειτουργούν ως εφεδρείες, προσφέροντας ευελιξία. Και στο βάθος ξεχωρίζει η Ελευσίνα. Η αναβάθμιση των ναυπηγείων, η πιθανή αξιοποίηση του λιμανιού και η εγγύτητα στο Θριάσιο δημιουργούν έναν νέο παίκτη, που στο παρασκήνιο συζητείται και ως γεωπολιτικό «αντίβαρο» στον Πειραιά. Κοινός παρονομαστής είναι η ενέργεια. Το αμερικανικό LNG χρειάζεται λιμάνια με ειδικές υποδομές και γρήγορη διανομή. Ταυτόχρονα, οι στρατιωτικές ανάγκες απαιτούν ασφάλεια και θεσμική ετοιμότητα. Γι’ αυτό και οι ίδιες τοποθεσίες επανέρχονται συνεχώς στις συζητήσεις. Στην Αθήνα γνωρίζουν ότι το παιχνίδι παίζεται σε δύο επίπεδα: επενδύσεις και γεωπολιτική. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η χώρα θα καταφέρει να μετατρέψει αυτό το έντονο παρασκηνιακό ενδιαφέρον σε καθαρό εθνικό όφελος ή αν θα περιοριστεί στον ρόλο του χρήσιμου διαδρόμου. Εκεί θα κριθούν οι επόμενες κινήσεις.
Το talk of the town χριστουγεννιάτικο πάρτι της Κιμ
-Κι επειδή πλησιάζουν οι ημέρες, να αναφέρω πως ένας αγώνας δρόμου, χωρίς όρια, βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα. Πολλοί προσπαθούν να βρουν ένα εισιτήριο για το Μέγαρο Μουσικής για τη χριστουγεννιάτικη συναυλία, άλλοι για να μπουν στην όπερα της Βιέννης, ενώ άλλοι κάνουν σχέδια για να πάνε στα ακριβά θέρετρα των Αλπεων. Υπάρχουν όμως και εκείνοι-εκείνες που βάζουν λυτούς και δεμένους για να εξασφαλίσουν πρόσκληση για το χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργανώνει αυτή την εβδομάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβευτική κατοικία. Μάταιη όμως η προσπάθεια του οποιουδήποτε. Όπως μαθαίνω αναμένεται να δώσει το «παρών» υψηλότατο ποσοστό του ΑΕΠ και της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής. Ανάμεσα σε όσους έχουν λάβει το… μαγικό mail υπάρχει άγχος για εορταστική ενδυμασία. Attire: Festive γράφει η πρόσκληση. Όπως μαθαίνω, στην εκδήλωση θα υπάρχει και ισχυρή εκπροσώπηση της ελληνικής πολιτικής σκηνής.
Το εφοπλιστικό γλέντι στην Kρεαταγορά
-Και να συνεχίσω με το εορταστικό κλίμα λέγοντας πως στη Kρεαταγορά της Βαρβακείου αγοράς έκανε το πάρτι των Χριστουγέννων η Cass Technava του Φαίδωνα Τομάζου. Ένα μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας χωρητικότητας βρέθηκε εκεί και απήλαυσε την έντονη μουσική με τις απίθανες γεύσεις και την περιποίηση της οικογένειας Τομάζου. Ανάμεσά τους ο Πέτρος Παππάς με την Έμη Λιβανίου, ο Αντώνης Κομνηνός, ο Βίλλυς Παναγιωτίδης, ο Θανάσης Σάμιος, ο captain Στέφανος Αγγελάκος, o Παναγιώτης Μαδιάς, ο Γιώργος Σουραβλάς και άλλοι πολλοί καραβοκύρηδες δίπλα σε τραπεζίτες και στελέχη της ελληνικής Ναυτιλίας.
Τα στρώματα και η holding
-Τι σχέση μπορούν να έχουν τα… στρώματα και οι εταιρείες holding; Η στήλη γνωρίζει τουλάχιστον μία… Την εταιρεία holding που ίδρυσε προχθές, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Γεώργιος Νιάρχος, βασικός μέτοχος και εκ των διοικούντων της Αθηναϊκή Στρωματοποιία, γνωστή ως Media Strom, συμφερόντων της οικογένειας Νιάρχου. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία «ΓΝ Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και εδρεύει στο Μαρκόπουλο, δηλαδή στην περιοχή που βρίσκεται το μεγάλο εργοστάσιο της Media Strom. Το αρχικό της κεφάλαιο είναι 1.792.560 ευρώ που διαιρείται σε 1.792.560 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Ο Γεώργιος Νιάρχος κατέβαλε 5.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 5.000 εταιρικά μερίδια. Παράλληλα, εισέφερε 14.500 μετοχές της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας, αποτιμηθείσας αξίας 1.787.560 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.787.560 εταιρικά μερίδια. Με βάση τα όσα αναφέρονται στην πράξη σύστασης, οι 14.500 μετοχές έχουν εύλογη αξία 123,28 ευρώ εκάστη, «η οποία προκύπτει από την εύλογη αξία (καθαρή θέση) της «Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ». Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της ανατέθηκε για αόριστο χρόνο στον ίδιο τον Γεώργιο Νιάρχο.
Γιατί η κίνηση του Βαφειά δεν είναι μόνο cash grab
-Ο Χάρης Βαφειάς της εισηγμένης στη νεοϋρκέζικη κεφαλαιαγορά, Imperial Petroleum, ολοκλήρωσε πρόσφατα μια άμεση αύξηση κεφαλαίου $60 εκατ. προς δύο θεσμικούς επενδυτές, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω fleet expansion. Η ανακοίνωση της Nasdaq-listed εταιρείας ξεκάθαρα στέλνει μήνυμα στην αγορά: η Imperial δεν σταματάει σε συντηρητικά βήματα, αλλά προετοιμάζεται για στρατηγική ανάπτυξη τόσο σε bulkers όσο και σε tankers. Αν δει κανείς το deal πιο προσεκτικά, η κίνηση μοιάζει με smart capital raise. Ήτοι η εταιρεία εξασφαλίζει ρευστότητα χωρίς υπερδανεισμό, κρατώντας το balance sheet lean, ενώ διατηρεί ευελιξία να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες σε secondhand ή νέο tonnage. Η επιλογή θεσμικών επενδυτών δείχνει επίσης ότι η Imperial χτίζει strong investor base πριν προχωρήσει σε μεγαλύτερα ναυτιλιακά bets. Η αγορά της ναυτιλίας παρακολουθεί: με τα ναύλα σε πολλές κατηγορίες bulkers να δείχνουν ανοδικά σημάδια και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου να παραμένουν ασταθείς αλλά επικερδείς, η Imperial φαίνεται έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει σε long-term structural trends. Η στρατηγική αυτή είναι καθαρά financial-savvy: υψηλή μόχλευση ευκαιριών, αλλά με μετρημένο ρίσκο. Με λίγα λόγια, η κίνηση του Βαφειά δεν είναι μόνο cash grab. Είναι ένα σήμα προς την αγορά ότι η Imperial Petroleum μπαίνει σε φάση επέκτασης με κεφάλαιο, στρατηγικό πλάνο και έτοιμη να μεγιστοποιήσει την απόδοση για τους μετόχους της – και ταυτόχρονα να κρατήσει την ελληνική ναυτιλιακή της φινέτσα στη Wall Street.
ΔΕΗ και Titan έστησαν «ανάχωμα» στις τραπεζικές πιέσεις
-Η τραπεζοκεντρική πτώση του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να «λάμψουν» ορισμένα βαριά χαρτιά, τα οποία κατέκτησαν νέες κορυφές. Η ΔΕΗ έριξε το «κάστρο» των 18 ευρώ που πολιορκούσε από το τέλος του περασμένου Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, χθες έκλεισε στα 18,01 ευρώ, ενώ έφτασε έως τα 18,3 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για τιμές που είχε να δει από τον Αύγουστο του 2008. Παράλληλα, η Titan συνέχισε σε τροχιά ιστορικών υψηλών. Μετά την υπέρβαση των 46 ευρώ, η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας κατέκτησε και την κορυφή των 47 ευρώ. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, ως πρόσφατο θετικό καταλύτη εντοπίζουμε το report της Pantelakis Securities, η οποία αύξησε την τιμή στόχο στα 23,7 ευρώ. Από την πλευρά της, η Titan κινείται στους ρυθμούς της εξαγοράς της τουρκικής Traçim Cement, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Κοινός παρονομαστής για τις δύο εισηγμένες είναι τα data centers. Σχετικά με τη ΔΕΗ βρίσκεται στα σκαριά το giga factory στην Κοζάνη. Ειδική αναφορά έκανε και η Pantelakis, τονίζοντας ότι η δημιουργία data center θα τύχει θετικής υποδοχής από την αγορά. Ταυτόχρονα, η Titan ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εξυπηρετεί το 80% των έργων data centers που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Τα πρόωρα Χριστούγεννα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ
-Προσθέτεις τις κόρες, αφαιρείς ένα 30% και έχεις την αξία της μητέρας. Αυτή φαίνεται πως είναι η λογική πίσω από το τρελό ράλι της μετοχής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ που χθες ξεπέρασε με άνεση την κεφαλαιοποίηση των 3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο +75% από την αρχή του χρόνου. Το βιομηχανικό flagship της οικογένειας Στασινόπουλου ανεβαίνει σταθερά μέσα από έναν σπάνιο συνδυασμό θεμελιωδών και τεχνικών καταλυτών. Η NBG Securities είχε προειδοποιήσει την αγορά από τον Νοέμβριο, ανακοινώνοντας ότι καλύπτει τη μετοχή με σύσταση "Outperform" και τιμή-στόχο €11,30 που ήδη ξεπεράστηκε. Οι αναλυτές της Εθνικής έλεγαν -τότε- ότι η κεφαλαιοποίηση των €2,46 δισ. ήταν μόλις 5% υψηλότερη από τη θυγατρική Cenergy Holdings, αφήνοντας έξω από την αποτίμηση την αξία των ElvalHalcor, Sidenor, και Noval Property. Λίγο αργότερα η Goldman Sachs προέβλεψε εισροές στη μετοχή μετά την ένταξη στον MSCI Small Cap Greece, πρόβλεψη που κι αυτή επιβεβαιώθηκε με συναλλαγές αξίας €2,9 εκατ. ημερησίως, πολλαπλάσιες του φετινού μέσου όρου €1,1 εκατ. Τα αποτελέσματα 9μήνου συντηρούν την αποτίμηση, με τις επενδύσεις €1,4 δισ. της τελευταίας πενταετίας να αποδίδουν καρπούς. Η σχετική μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 70% και τα προστατευτικά μέτρα της ΕΕ στον χάλυβα λειτουργούν ως ενισχυτικοί καταλύτες. Με free-float μόλις 16% και μερισματική απόδοση 2,3%-3,1%, η μετοχή συνδυάζει growth story με value play.
«Χτύπημα» Λεμού στη… στεριά
-«Χτύπημα» στην αγορά του real estate, με… άρωμα θάλασσας προαναγγέλλει η πρόσφατη σύσταση μιας νέας εταιρείας. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «Πυρσός Ηλύσια Ι.Κ.Ε.», με έδρα στο Ψυχικό και με σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, οικοπέδων, κτιρίων κατοικιών κ.λπ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.750.000 ευρώ που διαιρείται σε 2.750.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Από αυτά, ο Markos John Lemos του Ιωάννη κατέβαλε 27.500 ευρώ μετρητά και έλαβε 27.500 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 1%), ενώ η εταιρεία «Biquiti Coprpration», με έδρα στη Λιβερία, κατέβαλε 2.722.500 ευρώ μετρητά και έλαβε 2.722.500 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 99%). Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της ανατέθηκε για αόριστο χρόνο στη Σίντη Τσάρα. Ο Markos John Lemos προέρχεται από την οικογένεια του καπετάν Γιάννη Λεμού, του αυτοδημιούργητου εφοπλιστή από τις Οινούσσες, με ισχυρό εκτόπισμα, πέραν των θαλασσών και στο real estate με πολλά ακριβά ακίνητα σε Μονακό, Λονδίνο και Αθήνα. Τώρα προφανώς ετοιμάζονται και νέες επενδυτικές τοποθετήσεις.
Υπόγεια παιχνίδια για τον «σκιώδη» κεντρικό τραπεζίτη» του Τραμπ
-Η Wall Street γνωρίζει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει έναν «εν αναμονή» κεντρικό τραπεζίτη για να πιέζει τον Τζερόμ Πάουελ προς την κατεύθυνση της γρήγορης μείωσης των επιτοκίων του δολαρίου. Ήδη η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου βρίσκεται στο 1€=1,1750$. Η Wall Street γνωρίζει επίσης ότι το μικρό όνομα του «σκιώδη» τραπεζίτη θα είναι Κέβιν. Το παιχνίδι παίζεται ανάμεσα στον Kevin Warsh και τον Kevin Hassett. Τις τελευταίες 48 ώρες, ο Kevin Warsh πέρασε από 13% πιθανότητα να αναλάβει στο 47%-48%, ξεπερνώντας τον Kevin Hassett που είχε φτάσει στο 85% αρχές Δεκεμβρίου. Ο Kevin Warsh (54 ετών) είναι ο άνθρωπος που η Wall Street θεωρεί «δικό της». Απόφοιτος του Stanford (1992) και του Harvard Law (1995), ξεκίνησε την καριέρα του στη Morgan Stanley πριν γίνει οικονομικός σύμβουλος του Τζορτζ Μπους και σε ηλικία μόλις 35 ετών μέλος του Δ.Σ. της FED. Στη μεγάλη κρίση του 2008 (Lehman Brothers) έγινε ο βασικός διαμεσολαβητής της Fed με τη Wall Street και εκπρόσωπος στο G-20. Παραιτήθηκε το 2011 γιατί διαφωνούσε κάθετα με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE2 (αγορά ομολόγων $600 δισ.). Είναι οπαδός της συρρίκνωσης του ισολογισμού της Fed, δημιουργώντας έτσι χώρο για χαμηλότερα επιτόκια. Η Wall Street φοβάται τον Kevin Hassett γιατί τον θεωρεί «υπερβολικά υπάκουο» στον Πρόεδρο Τραμπ. Το CNBC έλεγε τη Δευτέρα ότι «στενοί συνεργάτες» του PotUS άλλαξαν τις ισορροπίες υπέρ του Warsh. O Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan σε κλειστή συνάντηση με asset managers, μίλησε ανοικτά υπέρ του Warsh, προβλέποντας ότι ο Hassett θα ήταν πιο πρόθυμος σε δραστικές μειώσεις επιτοκίων. Οι Financial Times έγραφαν ότι οι επενδυτές ομολόγων εξέφρασαν ανησυχίες στο υπουργείο Οικονομικών για τις επιπτώσεις από τις επιθετικές περικοπές επιτοκίων που πρεσβεύει ο Hassett. Το κοσμικό ρεπορτάζ της Νέας Υόρκης επισημαίνει ότι ο Kevin Warsh είναι παντρεμένος με την Jane Lauder (εγγονή της Estée Lauder), συνδέεται οικογενειακά με τον Ronald Lauder, στενό φίλο του Tραμπ. Το σίριαλ συνεχίζεται…
Πηγή: newmoney.gr
Ελλάδα και παράνομος τζόγος: 11.000 ιστότοποι με πονταρίσματα 1,7 δισ. ετησίως
-Στον εντυπωσιακό αριθμό των 11.000 παράνομων ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών έχει φτάσει η «μαύρη λίστα» (Blacklist) της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Πρόκειται για ονόματα χώρου (domain names) και διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (internet protocols) που έχουν μπλοκαριστεί από την Επιτροπή καθώς μέσω αυτών γινόταν ή επιχειρήθηκε να γίνει στη χώρα μας παράνομος στοιχηματισμός. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία της ΕΕΕΠ, με τις υπηρεσίες της επιτροπής να επικαιροποιούν την Blacklist που χρονολογείται από το 2013. Είναι χαρακτηριστικό πως στην τελευταία αναθεώρηση (47η) τον προηγούμενο μήνα, προστέθηκαν άλλοι 616 ιστότοποι/domain names στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων που καταρτίζει η ΕΕΕΠ. Καθώς η λαίλαπα του παράνομου τζόγου μαίνεται, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά των τυχερών παιχνιδιών που -όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης- θα πρόκειται για ένα ολιστικό πλαίσιο που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του. Τα στοιχεία που έχει η κυβέρνηση και η Επιτροπή Παιγνίων δείχνουν πως στον παράνομο τζόγο ποντάρονται περίπου 1,7 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο, ποσό που μπορεί να είναι και ελαφρώς υψηλότερο, καθώς αναμένεται νέα επικαιροποιημένη μελέτη.
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συνεδριάζει σήμερα για Novibet
-Ασχέτως πάντως από το χάλι με τον παράνομο τζόγο, η νόμιμη αγορά των online τυχερών παιχνιδιών συνεχίζει να αναπτύσσεται γοργά. Συγκεκριμένα, το 2026 θα έχουμε νέους παρόχους αλλά και πιθανές αλλαγές στο σημερινό τοπίο. Σήμερα, εξάλλου, είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απόκτηση της Novibet από την Allwyn International. Στην αγορά, πάντως, συζητήθηκε το ότι η Επ. Ανταγωνισμού για την εξέταση του deal αιτήθηκε και έλαβε στοιχεία από την Επιτροπή Παιγνίων για τα μερίδια αγοράς στον κλάδο του onlinegaming, αλλά δεν ζήτησε τη γνώμη της ΕΕΕΠ ως εποπτεύουσας αρχής των εταιρειών τυχερών παιγνίων για το κατά πόσον οι δύο εταιρείες θα έχουν όντως υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς. Σαν να συγχωνεύονται δύο τράπεζες και να μην ερωτάται η ΤτΕ…
Η πρόταση Καλαντώνη για το στεγαστικό
-Αυτή την περίοδο υπάρχουν περίπου 10.000 διαθέσιμες κατοικίες στα χαρτοφυλάκια των servicers που έχουν «εκκρεμότητες ωρίμανσης» (τακτοποίηση αυθαιρεσιών, ανάγκες ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης κλπ.) Για να πέσουν αυτά τα ακίνητα αμέσως στην αγορά και να πιέσουν τις τιμές ανεβάζοντας την προσφορά και όχι τη ζήτηση, ο επικεφαλής της doValue, Θεοδ. Καλαντώνης έχει συντάξει μια -κατά τα φαινόμενα λογική- πρόταση. «Δώστε μας το δικαίωμα να πουλήσουμε αυτά τα ακίνητα χωρίς να τα έχουμε τακτοποιήσει και θεσπίστε την υποχρέωση των νέων ιδιοκτητών να τα αναβαθμίσουν μέσα σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα (1-2 χρόνια)». Με τον τρόπο αυτόν, οι servicers θα ρίξουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα σε χαμηλή τιμή (αφού θα εκκρεμεί η τακτοποίησή τους), οι τιμές στην αγορά θα πέσουν, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες θα σπεύσουν για την ανακαίνιση των κατοικιών αφού θα έχουν άμεσο όφελος, μαζί με την όποια βοήθεια πάρουν από το Κράτος με τα προγράμματα ανακαίνισης. Προς το παρόν, η πρόταση δέχεται θετικά σχόλια, αλλά στην πράξη δεν γίνονται πολλά.
Εκτός του deal ΟΠΑΠ - Allwyn οι προνομιούχες μετοχές
- Μία πολύ σημαντική εξέλιξη είχαμε στο μεγάλο deal για τη συνένωση του ΟΠΑΠ και της Allwyn που ήρθε ως αποτέλεσμα του feedback που έλαβαν οι δύο εταιρείες από την επενδυτική κοινότητα. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να αλλάξει η δομή της συναλλαγής και να μην πραγματοποιηθεί το σκέλος της έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, μία αλλαγή που ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα ψήφου και τα οικονομικά δικαιώματα για τους μετόχους, εξέλιξη που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Allwyn και του ΟΠΑΠ να συνεχίσουν τη μακροπρόθεσμη σχέση με τους υφιστάμενους επενδυτές. Παράλληλα, όπως αναμενόταν, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΠΑΠ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026. Ενόψει της ΓΣ, κατά την οποία οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συγχώνευση Allwyn - ΟΠΑΠ αξίας 16 δισ. ευρώ, η Allwyn International πυκνώνει τις αγορές μετοχών ΟΠΑΠ από το Χρηματιστήριο. Από την 1η Δεκεμβρίου και μέσα σε 2 εβδομάδες έχει αγοράσει πακέτα συνολικής αξίας άνω των 48 εκατ. ευρώ. Μόνο την τελευταία εβδομάδα απέκτησε μετοχές αξίας 13 εκατ. ευρώ, με τιμές 18-18,52 ευρώ ανά μετοχή. Οι μαζικές αγορές της Allwyn στέλνουν το μήνυμα ότι επιδεικνύει εμπιστοσύνη στην αποτίμηση και στηρίζει το εγχείρημα που θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιγνίων παγκοσμίως.
Tα ελληνικά λιμάνια στο αμερικανικό παρασκήνιο
-Τα ελληνικά λιμάνια μπαίνουν όλο και πιο βαθιά στο γεωπολιτικό παιχνίδι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για την Ουάσιγκτον δεν αποτελούν πλέον απλές εμπορικές υποδομές, αλλά κρίσιμα «κουμπιά» σε έναν σχεδιασμό που συνδέει ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια μεταφορών. Και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση-κλειδί. Στο παρασκήνιο, αμερικανικοί κύκλοι πιέζουν για τη δημιουργία εναλλακτικών και αξιόπιστων διαδρόμων προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία λειτούργησε ως επιταχυντής: οι ΗΠΑ θέλουν λιμάνια εκτός Στενών, με πολιτική σταθερότητα και άμεση πρόσβαση σε χερσαία δίκτυα. Η Ελλάδα καλύπτει όλα τα κουτάκια. Η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη «κλειδώσει» τον ρόλο της. Στρατιωτικές μεταφορές και LNG συνυπάρχουν, δημιουργώντας ένα πρότυπο διπλής χρήσης που θεωρείται επιτυχημένο. Η Σούδα παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς, με συνεχείς αναβαθμίσεις που δείχνουν μόνιμη παρουσία και όχι συγκυριακή ανάγκη. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά εκεί. Στους αμερικανικούς σχεδιασμούς μπαίνουν και άλλοι κόμβοι: Καβάλα και Βόλος λειτουργούν ως εφεδρείες, προσφέροντας ευελιξία. Και στο βάθος ξεχωρίζει η Ελευσίνα. Η αναβάθμιση των ναυπηγείων, η πιθανή αξιοποίηση του λιμανιού και η εγγύτητα στο Θριάσιο δημιουργούν έναν νέο παίκτη, που στο παρασκήνιο συζητείται και ως γεωπολιτικό «αντίβαρο» στον Πειραιά. Κοινός παρονομαστής είναι η ενέργεια. Το αμερικανικό LNG χρειάζεται λιμάνια με ειδικές υποδομές και γρήγορη διανομή. Ταυτόχρονα, οι στρατιωτικές ανάγκες απαιτούν ασφάλεια και θεσμική ετοιμότητα. Γι’ αυτό και οι ίδιες τοποθεσίες επανέρχονται συνεχώς στις συζητήσεις. Στην Αθήνα γνωρίζουν ότι το παιχνίδι παίζεται σε δύο επίπεδα: επενδύσεις και γεωπολιτική. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η χώρα θα καταφέρει να μετατρέψει αυτό το έντονο παρασκηνιακό ενδιαφέρον σε καθαρό εθνικό όφελος ή αν θα περιοριστεί στον ρόλο του χρήσιμου διαδρόμου. Εκεί θα κριθούν οι επόμενες κινήσεις.
Το talk of the town χριστουγεννιάτικο πάρτι της Κιμ
-Κι επειδή πλησιάζουν οι ημέρες, να αναφέρω πως ένας αγώνας δρόμου, χωρίς όρια, βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα. Πολλοί προσπαθούν να βρουν ένα εισιτήριο για το Μέγαρο Μουσικής για τη χριστουγεννιάτικη συναυλία, άλλοι για να μπουν στην όπερα της Βιέννης, ενώ άλλοι κάνουν σχέδια για να πάνε στα ακριβά θέρετρα των Αλπεων. Υπάρχουν όμως και εκείνοι-εκείνες που βάζουν λυτούς και δεμένους για να εξασφαλίσουν πρόσκληση για το χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργανώνει αυτή την εβδομάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβευτική κατοικία. Μάταιη όμως η προσπάθεια του οποιουδήποτε. Όπως μαθαίνω αναμένεται να δώσει το «παρών» υψηλότατο ποσοστό του ΑΕΠ και της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής. Ανάμεσα σε όσους έχουν λάβει το… μαγικό mail υπάρχει άγχος για εορταστική ενδυμασία. Attire: Festive γράφει η πρόσκληση. Όπως μαθαίνω, στην εκδήλωση θα υπάρχει και ισχυρή εκπροσώπηση της ελληνικής πολιτικής σκηνής.
Το εφοπλιστικό γλέντι στην Kρεαταγορά
-Και να συνεχίσω με το εορταστικό κλίμα λέγοντας πως στη Kρεαταγορά της Βαρβακείου αγοράς έκανε το πάρτι των Χριστουγέννων η Cass Technava του Φαίδωνα Τομάζου. Ένα μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας χωρητικότητας βρέθηκε εκεί και απήλαυσε την έντονη μουσική με τις απίθανες γεύσεις και την περιποίηση της οικογένειας Τομάζου. Ανάμεσά τους ο Πέτρος Παππάς με την Έμη Λιβανίου, ο Αντώνης Κομνηνός, ο Βίλλυς Παναγιωτίδης, ο Θανάσης Σάμιος, ο captain Στέφανος Αγγελάκος, o Παναγιώτης Μαδιάς, ο Γιώργος Σουραβλάς και άλλοι πολλοί καραβοκύρηδες δίπλα σε τραπεζίτες και στελέχη της ελληνικής Ναυτιλίας.
Τα στρώματα και η holding
-Τι σχέση μπορούν να έχουν τα… στρώματα και οι εταιρείες holding; Η στήλη γνωρίζει τουλάχιστον μία… Την εταιρεία holding που ίδρυσε προχθές, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Γεώργιος Νιάρχος, βασικός μέτοχος και εκ των διοικούντων της Αθηναϊκή Στρωματοποιία, γνωστή ως Media Strom, συμφερόντων της οικογένειας Νιάρχου. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία «ΓΝ Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και εδρεύει στο Μαρκόπουλο, δηλαδή στην περιοχή που βρίσκεται το μεγάλο εργοστάσιο της Media Strom. Το αρχικό της κεφάλαιο είναι 1.792.560 ευρώ που διαιρείται σε 1.792.560 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Ο Γεώργιος Νιάρχος κατέβαλε 5.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 5.000 εταιρικά μερίδια. Παράλληλα, εισέφερε 14.500 μετοχές της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας, αποτιμηθείσας αξίας 1.787.560 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.787.560 εταιρικά μερίδια. Με βάση τα όσα αναφέρονται στην πράξη σύστασης, οι 14.500 μετοχές έχουν εύλογη αξία 123,28 ευρώ εκάστη, «η οποία προκύπτει από την εύλογη αξία (καθαρή θέση) της «Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ». Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της ανατέθηκε για αόριστο χρόνο στον ίδιο τον Γεώργιο Νιάρχο.
Γιατί η κίνηση του Βαφειά δεν είναι μόνο cash grab
-Ο Χάρης Βαφειάς της εισηγμένης στη νεοϋρκέζικη κεφαλαιαγορά, Imperial Petroleum, ολοκλήρωσε πρόσφατα μια άμεση αύξηση κεφαλαίου $60 εκατ. προς δύο θεσμικούς επενδυτές, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω fleet expansion. Η ανακοίνωση της Nasdaq-listed εταιρείας ξεκάθαρα στέλνει μήνυμα στην αγορά: η Imperial δεν σταματάει σε συντηρητικά βήματα, αλλά προετοιμάζεται για στρατηγική ανάπτυξη τόσο σε bulkers όσο και σε tankers. Αν δει κανείς το deal πιο προσεκτικά, η κίνηση μοιάζει με smart capital raise. Ήτοι η εταιρεία εξασφαλίζει ρευστότητα χωρίς υπερδανεισμό, κρατώντας το balance sheet lean, ενώ διατηρεί ευελιξία να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες σε secondhand ή νέο tonnage. Η επιλογή θεσμικών επενδυτών δείχνει επίσης ότι η Imperial χτίζει strong investor base πριν προχωρήσει σε μεγαλύτερα ναυτιλιακά bets. Η αγορά της ναυτιλίας παρακολουθεί: με τα ναύλα σε πολλές κατηγορίες bulkers να δείχνουν ανοδικά σημάδια και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου να παραμένουν ασταθείς αλλά επικερδείς, η Imperial φαίνεται έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει σε long-term structural trends. Η στρατηγική αυτή είναι καθαρά financial-savvy: υψηλή μόχλευση ευκαιριών, αλλά με μετρημένο ρίσκο. Με λίγα λόγια, η κίνηση του Βαφειά δεν είναι μόνο cash grab. Είναι ένα σήμα προς την αγορά ότι η Imperial Petroleum μπαίνει σε φάση επέκτασης με κεφάλαιο, στρατηγικό πλάνο και έτοιμη να μεγιστοποιήσει την απόδοση για τους μετόχους της – και ταυτόχρονα να κρατήσει την ελληνική ναυτιλιακή της φινέτσα στη Wall Street.
ΔΕΗ και Titan έστησαν «ανάχωμα» στις τραπεζικές πιέσεις
-Η τραπεζοκεντρική πτώση του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να «λάμψουν» ορισμένα βαριά χαρτιά, τα οποία κατέκτησαν νέες κορυφές. Η ΔΕΗ έριξε το «κάστρο» των 18 ευρώ που πολιορκούσε από το τέλος του περασμένου Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, χθες έκλεισε στα 18,01 ευρώ, ενώ έφτασε έως τα 18,3 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για τιμές που είχε να δει από τον Αύγουστο του 2008. Παράλληλα, η Titan συνέχισε σε τροχιά ιστορικών υψηλών. Μετά την υπέρβαση των 46 ευρώ, η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας κατέκτησε και την κορυφή των 47 ευρώ. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, ως πρόσφατο θετικό καταλύτη εντοπίζουμε το report της Pantelakis Securities, η οποία αύξησε την τιμή στόχο στα 23,7 ευρώ. Από την πλευρά της, η Titan κινείται στους ρυθμούς της εξαγοράς της τουρκικής Traçim Cement, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Κοινός παρονομαστής για τις δύο εισηγμένες είναι τα data centers. Σχετικά με τη ΔΕΗ βρίσκεται στα σκαριά το giga factory στην Κοζάνη. Ειδική αναφορά έκανε και η Pantelakis, τονίζοντας ότι η δημιουργία data center θα τύχει θετικής υποδοχής από την αγορά. Ταυτόχρονα, η Titan ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εξυπηρετεί το 80% των έργων data centers που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Τα πρόωρα Χριστούγεννα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ
-Προσθέτεις τις κόρες, αφαιρείς ένα 30% και έχεις την αξία της μητέρας. Αυτή φαίνεται πως είναι η λογική πίσω από το τρελό ράλι της μετοχής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ που χθες ξεπέρασε με άνεση την κεφαλαιοποίηση των 3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο +75% από την αρχή του χρόνου. Το βιομηχανικό flagship της οικογένειας Στασινόπουλου ανεβαίνει σταθερά μέσα από έναν σπάνιο συνδυασμό θεμελιωδών και τεχνικών καταλυτών. Η NBG Securities είχε προειδοποιήσει την αγορά από τον Νοέμβριο, ανακοινώνοντας ότι καλύπτει τη μετοχή με σύσταση "Outperform" και τιμή-στόχο €11,30 που ήδη ξεπεράστηκε. Οι αναλυτές της Εθνικής έλεγαν -τότε- ότι η κεφαλαιοποίηση των €2,46 δισ. ήταν μόλις 5% υψηλότερη από τη θυγατρική Cenergy Holdings, αφήνοντας έξω από την αποτίμηση την αξία των ElvalHalcor, Sidenor, και Noval Property. Λίγο αργότερα η Goldman Sachs προέβλεψε εισροές στη μετοχή μετά την ένταξη στον MSCI Small Cap Greece, πρόβλεψη που κι αυτή επιβεβαιώθηκε με συναλλαγές αξίας €2,9 εκατ. ημερησίως, πολλαπλάσιες του φετινού μέσου όρου €1,1 εκατ. Τα αποτελέσματα 9μήνου συντηρούν την αποτίμηση, με τις επενδύσεις €1,4 δισ. της τελευταίας πενταετίας να αποδίδουν καρπούς. Η σχετική μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 70% και τα προστατευτικά μέτρα της ΕΕ στον χάλυβα λειτουργούν ως ενισχυτικοί καταλύτες. Με free-float μόλις 16% και μερισματική απόδοση 2,3%-3,1%, η μετοχή συνδυάζει growth story με value play.
«Χτύπημα» Λεμού στη… στεριά
-«Χτύπημα» στην αγορά του real estate, με… άρωμα θάλασσας προαναγγέλλει η πρόσφατη σύσταση μιας νέας εταιρείας. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «Πυρσός Ηλύσια Ι.Κ.Ε.», με έδρα στο Ψυχικό και με σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, οικοπέδων, κτιρίων κατοικιών κ.λπ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.750.000 ευρώ που διαιρείται σε 2.750.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Από αυτά, ο Markos John Lemos του Ιωάννη κατέβαλε 27.500 ευρώ μετρητά και έλαβε 27.500 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 1%), ενώ η εταιρεία «Biquiti Coprpration», με έδρα στη Λιβερία, κατέβαλε 2.722.500 ευρώ μετρητά και έλαβε 2.722.500 εταιρικά μερίδια (ποσοστό 99%). Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της ανατέθηκε για αόριστο χρόνο στη Σίντη Τσάρα. Ο Markos John Lemos προέρχεται από την οικογένεια του καπετάν Γιάννη Λεμού, του αυτοδημιούργητου εφοπλιστή από τις Οινούσσες, με ισχυρό εκτόπισμα, πέραν των θαλασσών και στο real estate με πολλά ακριβά ακίνητα σε Μονακό, Λονδίνο και Αθήνα. Τώρα προφανώς ετοιμάζονται και νέες επενδυτικές τοποθετήσεις.
Υπόγεια παιχνίδια για τον «σκιώδη» κεντρικό τραπεζίτη» του Τραμπ
-Η Wall Street γνωρίζει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει έναν «εν αναμονή» κεντρικό τραπεζίτη για να πιέζει τον Τζερόμ Πάουελ προς την κατεύθυνση της γρήγορης μείωσης των επιτοκίων του δολαρίου. Ήδη η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου βρίσκεται στο 1€=1,1750$. Η Wall Street γνωρίζει επίσης ότι το μικρό όνομα του «σκιώδη» τραπεζίτη θα είναι Κέβιν. Το παιχνίδι παίζεται ανάμεσα στον Kevin Warsh και τον Kevin Hassett. Τις τελευταίες 48 ώρες, ο Kevin Warsh πέρασε από 13% πιθανότητα να αναλάβει στο 47%-48%, ξεπερνώντας τον Kevin Hassett που είχε φτάσει στο 85% αρχές Δεκεμβρίου. Ο Kevin Warsh (54 ετών) είναι ο άνθρωπος που η Wall Street θεωρεί «δικό της». Απόφοιτος του Stanford (1992) και του Harvard Law (1995), ξεκίνησε την καριέρα του στη Morgan Stanley πριν γίνει οικονομικός σύμβουλος του Τζορτζ Μπους και σε ηλικία μόλις 35 ετών μέλος του Δ.Σ. της FED. Στη μεγάλη κρίση του 2008 (Lehman Brothers) έγινε ο βασικός διαμεσολαβητής της Fed με τη Wall Street και εκπρόσωπος στο G-20. Παραιτήθηκε το 2011 γιατί διαφωνούσε κάθετα με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE2 (αγορά ομολόγων $600 δισ.). Είναι οπαδός της συρρίκνωσης του ισολογισμού της Fed, δημιουργώντας έτσι χώρο για χαμηλότερα επιτόκια. Η Wall Street φοβάται τον Kevin Hassett γιατί τον θεωρεί «υπερβολικά υπάκουο» στον Πρόεδρο Τραμπ. Το CNBC έλεγε τη Δευτέρα ότι «στενοί συνεργάτες» του PotUS άλλαξαν τις ισορροπίες υπέρ του Warsh. O Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan σε κλειστή συνάντηση με asset managers, μίλησε ανοικτά υπέρ του Warsh, προβλέποντας ότι ο Hassett θα ήταν πιο πρόθυμος σε δραστικές μειώσεις επιτοκίων. Οι Financial Times έγραφαν ότι οι επενδυτές ομολόγων εξέφρασαν ανησυχίες στο υπουργείο Οικονομικών για τις επιπτώσεις από τις επιθετικές περικοπές επιτοκίων που πρεσβεύει ο Hassett. Το κοσμικό ρεπορτάζ της Νέας Υόρκης επισημαίνει ότι ο Kevin Warsh είναι παντρεμένος με την Jane Lauder (εγγονή της Estée Lauder), συνδέεται οικογενειακά με τον Ronald Lauder, στενό φίλο του Tραμπ. Το σίριαλ συνεχίζεται…
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα