Πώς θα πέσουν στην οικονομία 17,8 δισ. ευρώ το 2026 από τα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία
Το project του Νίκου Παπαθανάση για να «κλειδώσουν» περισσότερα κονδύλια
Περισσότερα από 17,8 δισ. ευρώ αναμένεται να διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία το 2026, μέσα από ευρωπαϊκά ταμεία και εθνικούς πόρους, που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και κατευθύνονται στην αγορά με τη μορφή δημόσιων επενδύσεων, προνομιακών δανείων, επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Το ποσό προκύπτει από το άθροισμα των βασικών χρηματοδοτικών «γραμμών», που έχουν ήδη προσδιοριστεί για το νέο έτος και αφορούν συγκεκριμένες δαπάνες και πληρωμές από τον κρατικό Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα ανοίγει νέος κύκλος προκηρύξεων μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ο βασικός όγκος των πόρων προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο για το 2026 ανέρχεται στα 16,7 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,4% του ΑΕΠ. Πρόκειται για καθαρή δημόσια δαπάνη που εκτελείται εντός του έτους και κατευθύνεται σε έργα υποδομών, μεταφορών, υγείας, άμυνας, ψηφιακών υποδομών και παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα σε όλη τη χώρα.
Στο σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το 2026 έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες πληρωμές μέσω δύο αιτημάτων πληρωμής συνολικού ύψους 1,17 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, το 7ο αίτημα πληρωμής αφορά επιχορηγήσεις ύψους 884 εκατ. ευρώ, ενώ το 6ο αίτημα αφορά το δανειακό σκέλος του Ταμείου, ύψους 293,8 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές αυτές συνδέονται με έργα και επενδύσεις που υλοποιούνται εντός του έτους, ενώ για το 2026 προβλέπεται και διψήφια αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, μετά και την έγκριση της αναθεώρησης του ελληνικού σχεδίου από το ECOFIN.
Παράλληλα, το 2026 αποτελεί έτος ενεργοποίησης νέων προκηρύξεων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Μέσα στο έτος προκηρύσσονται νέες δράσεις για επιχειρήσεις, όπως η Δράση «Παράγουμε εδώ», συνεχίζονται τα προγράμματα για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ξεκινούν και μεγάλες διαγωνιστικές διαδικασίες έργων, όπως η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται πληρωμές για έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι βασικές υποδομές, διαμορφώνοντας σταθερή ροή κοινοτικών πόρων προς την αγορά.
