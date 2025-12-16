Jefferies: Γιατί η αγορά επαναγοράς δανείων αποκτά σημασία για τις ελληνικές τράπεζες
Jefferies: Γιατί η αγορά επαναγοράς δανείων αποκτά σημασία για τις ελληνικές τράπεζες
H Jefferies διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τιμή στόχο τα 15,50 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, τα 4,15 ευρώ για την Alpha Bank τα 4,25 ευρώ για τη Eurobank και τα 8,60 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς
Η συζήτηση γύρω από τις ελληνικές τράπεζες εστιάζει συνήθως στην οργανική πιστωτική επέκταση, στις αποδόσεις κεφαλαίου και στη διανομή μερισμάτων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Jefferies, υπάρχει ένα λιγότερο ορατό αλλά δυνητικά ουσιαστικό πεδίο, το οποίο δεν έχει ενσωματωθεί στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και λειτουργεί ως καθαρά συμπληρωματική πηγή ανάπτυξης. Πρόκειται για την αγορά επαναγοράς δανείων, που σήμερα βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών και εξυπηρετούνται από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
Παρά το γεγονός ότι η πιστωτική ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει η υψηλότερη στην Ευρώπη, οι αναλυτές της Jefferies σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη αγορά θα μπορούσε να προσθέσει επιπλέον όγκο δανείων, πέραν της προβλεπόμενης ετήσιας αύξησης της τάξης του 7%-8% για την επόμενη τριετία. Η σημασία της έγκειται ακριβώς στο ότι δεν αποτελεί βασικό μοχλό του επενδυτικού αφηγήματος, αλλά μια πρόσθετη επιλογή αξιοποίησης κεφαλαίων, εφόσον πληρούνται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια.
Η αφετηρία αυτής της συζήτησης βρίσκεται στον όγκο των δανείων που διαχειρίζονται σήμερα οι εταιρείες εξυπηρέτησης απαιτήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, περίπου 80 δισ. ευρώ δανείων βρίσκονται σε καθεστώς διαχείρισης εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που είχαν απομακρυνθεί από τις τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων δανείων που καλύφθηκαν από το Ελληνικό Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού.
Η πραγματική δεξαμενή που θα μπορούσε να επιστρέψει στις τράπεζες είναι σαφώς μικρότερη. Η Jefferies επισημαίνει ότι μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό αυτών των ανοιγμάτων έχει πλέον χαρακτηριστεί ως εξυπηρετούμενο, ενώ ακόμη λιγότερα έχουν απαλλαγεί πλήρως από την κατηγοριοποίηση προβληματικού ανοίγματος. Με βάση τόσο τα εποπτικά στοιχεία όσο και την εικόνα που μεταφέρουν οι ίδιες οι τράπεζες, το εύρος της αγοράς επαναγοράς που θα μπορούσε να επανέλθει στους ισολογισμούς τους εκτιμάται μεταξύ 10 και 20 δισ. ευρώ.
