PwC: Κάτω από 4% οι εταιρείες «ζόμπι» – Προς νέο ρεκόρ τα deals το 2025
Τι δείχνει η μελέτη της PwC για τις εταιρείες ζόμπι στην Ελλάδα, την ανάπτυξη 1,5%-2% και τις μικρές επιχειρήσεις – Πώς το νέο επενδυτικό κύμα οδηγεί σε αποτιμήσεις που συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το «καμπανάκι» ότι τυχόν οικονομική επιβράδυνση μπορεί να αυξήσει εκ νέου τις εταιρείες ζόμπι
Σημαντική βελτίωση στην εικόνα του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος καταγράφει η νέα μελέτη της PwC Ελλάδας «Revisiting zombie firms: From survival to revival», αποτυπώνοντας τη σταδιακή υποχώρηση των λεγόμενων εταιρειών – ζόμπι στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Όπως επισημαίνει ο κ. Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Strategy & Markets στην PwC Ελλάδας, «το θετικό κλίμα στην οικονομία αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο επιχειρηματικό περιβάλλον, με τη βελτίωση της συγκυρίας να ενισχύει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και να συμβάλλει στη μείωση των μη βιώσιμων σχημάτων».
Η μελέτη, η οποία βασίζεται σε στοιχεία σχεδόν 14.000 ελληνικών επιχειρήσεων για την περίοδο 2015-2023, δείχνει ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως «ζόμπι» διαμορφώθηκε το 2023 γύρω στο 2%-4%, έναντι 10,8% το 2016. Στην κορύφωση της πανδημικής κρίσης, το 2020, το αντίστοιχο ποσοστό είχε εκτοξευθεί προσωρινά στο 20,7%, πριν ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση.
«Το 2020 είδαμε μια έκρηξη των εταιρειών-ζόμπι, η οποία όμως δεν είχε διάρκεια», σημειώνει ο κ. Ανδρέου, προσθέτοντας ότι «οι κρατικές ενισχύσεις και η ισχυρή τόνωση της ζήτησης, σε συνδυασμό με την εκκίνηση του Ταμείου Ανάκαμψης, λειτούργησαν ανασχετικά και απέτρεψαν τη μονιμοποίηση του φαινομένου».
