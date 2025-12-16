PwC: Κάτω από 4% οι εταιρείες «ζόμπι» – Προς νέο ρεκόρ τα deals το 2025

Τι δείχνει η μελέτη της PwC για τις εταιρείες ζόμπι στην Ελλάδα, την ανάπτυξη 1,5%-2% και τις μικρές επιχειρήσεις – Πώς το νέο επενδυτικό κύμα οδηγεί σε αποτιμήσεις που συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το «καμπανάκι» ότι τυχόν οικονομική επιβράδυνση μπορεί να αυξήσει εκ νέου τις εταιρείες ζόμπι